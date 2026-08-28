PSOE y Cambiemos denuncian que el Ayuntamiento de Orihuela quiere cobrar por adelantado a los clubes por las instalaciones deportivas

El PSOE y Cambiemos Orihuela denunciaron este viernes que el Ayuntamiento pretende exigir a los clubes deportivos el pago previo de las tasas por utilizar las instalaciones municipales de la que están exentos acogiéndose a las bonificaciones de la ordenanza vigente. Esta medida, desarrollada en una circular de once páginas, según ambas formaciones, llega además en un momento en el que la concejalía que dirige Víctor Sigüenza está pendiente de abonar subvenciones y acumula quejas por el estado de los espacios deportivos. Esa circular remitida por la Concejalía de Deportes para la temporada 2026-2027 advierte de que todas las entidades deportivas están obligadas al pago previo de la tasa para usar las instalaciones o beneficiarse de servicios municipales, y que hacerlo sin haber pagado constituye una infracción grave que puede impedir la confirmación de horarios. Sin hacer mención a la posibilidad de exenciones o bonificaciones.

Falta de inversión

El grupo socialista exige al gobierno de PP y Vox que aclare si este año va a dejar sin efecto las exenciones o bonificaciones que, según recuerda, contempla el propio reglamento de instalaciones deportivas. El PSOE sostiene que el documento ha llegado a los clubes en pleno periodo estival y cuando muchas entidades se preparan para organizar la temporada, por lo que reclama una explicación clara sobre si tendrán que pagar por adelantado para poder disponer de horarios.

La portavoz socialista Carolina Gracia vincula esta comunicación con la falta de inversión en mantenimiento deportivo durante este mandato. El PSOE señala problemas como canastas sin sustituir, redes deterioradas, elementos pendientes de reparación desde hace meses y goteras en pabellones como el de Espeñetas. También recuerda que los clubes tienen pendiente de cobrar el 20% de las subvenciones del año anterior, una situación que, según la formación, dificulta la actividad ordinaria de entidades que sostienen buena parte del deporte local.

Presión económica

Cambiemos Orihuela coincide en que la decisión añade presión económica a unos clubes que ya arrastran retrasos en las ayudas y trabajan en instalaciones con problemas de mantenimiento. La formación municipalista sostiene que durante años los clubes han podido quedar exentos del pago mediante resolución de la Concejalía de Deportes cuando existían motivos de interés social debidamente justificados, y acusa al Gobierno local de poner ahora un obstáculo más a entidades que ya realizan un esfuerzo importante para mantener sus equipos y actividades.

El concejal de Cambiemos Quique Montero considera que el Ayuntamiento está acumulando trabas al deporte oriolano: retrasos en las subvenciones, falta de soluciones al deterioro de las instalaciones y ahora la exigencia de pagar por utilizarlas. Su grupo reclama que el Gobierno municipal rectifique, mantenga las exenciones, agilice el pago de las ayudas y ponga en marcha actuaciones urgentes para corregir las deficiencias de los espacios deportivos.

Las dos formaciones se basan en sus críticas en la que recoge la circular de la temporada 2026-2027, firmada por el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, que regula el procedimiento y los criterios de adjudicación de las instalaciones deportivas municipales. El documento recuerda que los precios públicos o tasas se rigen por la ordenanza fiscal vigente y establece que el pago previo es necesario para poder usar las instalaciones. También fija criterios de prioridad para repartir horarios, como la categoría y nivel de la competición, el deporte adaptado, el deporte femenino, la zona de influencia del club y la antigüedad del equipo.

Más obligaciones

La circular de este año introduce además más obligaciones documentales para los clubes que trabajen con menores. En aplicación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), exige declaración responsable, relación del personal con contacto con menores, acreditación de formación, designación del delegado de protección, adhesión o equivalencia de protocolo y certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales. La falta de esta documentación puede suponer la no adjudicación o la retirada del uso de las instalaciones.

El procedimiento fija el periodo de entrenamientos de temporada regular entre el 7 de septiembre de 2026 y el 13 de junio de 2027. Los clubes deben solicitar las instalaciones entre el 3 y el 23 de agosto, presentar una solicitud por cada equipo y asumir que la petición no garantiza la asignación, ya que dependerá de la disponibilidad, la demanda y los criterios generales. Después, la Concejalía elaborará un borrador provisional, abrirá un plazo de alegaciones y publicará la asignación definitiva.

Consejo Municipal

El PSOE añade otra crítica: la ausencia de participación del tejido deportivo municipal. Los socialistas aseguran que el Consejo Municipal de Deportes no se ha convocado en toda la legislatura y consideran que decisiones que afectan directamente a clubes y entidades no deberían adoptarse sin abrir un espacio de diálogo. La formación exige al Gobierno municipal que explique si mantendrá las exenciones y bonificaciones, cuándo abonará el 20% pendiente de las subvenciones y si finalmente los clubes deberán adelantar dinero para poder utilizar las instalaciones municipales.