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El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas

En los arenales ondeaba la bandera roja debido a este fenómeno que nada tiene que ver con un tsunami

Torrevieja iza la bandera roja esta tarde en sus playas ante el riesgo de meteosunami

Torrevieja iza la bandera roja esta tarde en sus playas ante el riesgo de meteosunami

D. Pamies

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O. Casado

O. Casado

El mar dejó este viernes una imagen poco habitual en las playas de Torrevieja y Guardamar del Segura. Durante unos minutos, el agua se retiró de forma llamativa en los arenales como consecuencia de un meteotsunami, un fenómeno que se origina por causas meteorológicas y que nada tiene que ver con el tsunami que todos conocemos.

Los ayuntamientos de Torrevieja y Guardamar del Segura decidieron este viernes cerrar sus playas debido a este fenómeno que provoca oscilaciones bruscas del nivel del mar y que puede hacer que la línea de agua avance o retroceda de forma repentina. Esta intensidad puede provocar corrientes de resaca, problemas en zonas de baño o complicaciones para pequeñas embarcaciones y amarres, por lo que los consistorios han decidido tomar esta medida temporal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicó esta semana que este tipo de episodios están asociados a ondas gravitatorias atmosféricas y que no es un fenómeno nuevo, ya que puede notificarse a través de Aemet Sinobas como “fenómeno marítimo raro”. De hecho, este lunes pudimos ver que el meteotsunami afectó a las playas de Santa Pola y Xàbia. Igualmente, la agencia explicó que el 23 de julio de 2017 se notificaron cuatro reportes de bruscos ascensos del nivel del mar en Torrevieja, la Marina de Elche, Santa Pola y El Campello.

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Se espera que este fenómeno finalice al final de la jornada.

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