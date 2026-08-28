Orihuela sumará el apoyo científico del CSIC a los sondeos arqueológicos para recuperar la alcazaba y el albacar del Castillo

El concejal de Patrimonio y Urbanismo de Orihuela, Matías Ruiz, explicó que el proyecto municipal para recuperar el Castillo ha superado la fase inicial de comprobación documental del programa estatal del 2% Cultural y continúa su tramitación ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La actuación se centra en la alcazaba y el albacar -la superficie delimitada por la fortaleza del Castillo- e incluye sondeos arqueológicos, consolidación, restauración y la creación de un recorrido para visitantes. El Ayuntamiento ha solicitado una ayuda de unos 600.000 euros, que se sumaría a los 465.000 euros de aportación municipal ya consignados en el presupuesto, hasta alcanzar una inversión cercana al millón de euros.

Ruiz destacó que es la primera vez en los últimos años que una solicitud de Orihuela a este programa supera esa primera fase. Según el concejal, el Ministerio ha comunicado al Ayuntamiento que, una vez finalizada la preevaluación y comprobación prevista en las bases de la convocatoria, el expediente sigue adelante.

El edil vinculó este avance a la acreditación de la titularidad municipal del castillo, inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 de Orihuela desde marzo de 2020 a partir de los trabajos del equipo redactor del Plan Director. Antes de esa fecha se daba por hecho que el Castillo era propiedad municipal pero no estaba inscrito el registro de la propiedad.

El concejal Matías Ruiz aclara que el Ayuntamiento mantendrá la intervención en el Castillo con fondos propios al margen de si obtiene la subvención

Escuela de Estudios Árabes

La principal novedad del proyecto es la incorporación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ruiz señaló que la propuesta ha sido elaborada por la arqueóloga municipal Silvia Yus Cecilia, con la colaboración de Pedro Jiménez Castillo, científico titular de la Escuela de Estudios Árabes, organismo vinculado al CSIC. El Ayuntamiento prevé firmar un convenio con esta institución para que investigadores del CSIC participen en los trabajos en Orihuela y para que el organismo realice los análisis de los materiales que aparezcan durante la intervención arqueológica.

El proyecto, según lo describió el concejal, plantea una primera fase centrada en la excavación arqueológica y, en función de los restos que vayan apareciendo, la posterior consolidación, puesta en valor y musealización del yacimiento. Ruiz subrayó que toda la actuación deberá contar con la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y que la participación del CSIC pretende aportar garantías científicas al proceso.

Murallas de la fortaleza de Orihuela, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Sí o sí

Ruiz insistió en que el Ayuntamiento mantiene el compromiso de actuar en el castillo aunque finalmente no obtenga la ayuda estatal. En ese caso, explicó que se utilizarían los 465.000 euros ya previstos en el presupuesto municipal y, si fuera necesario, se habilitaría crédito adicional para desarrollar el proyecto.

La Escuela de Estudios Árabes es un centro de investigación especializado en el estudio histórico, arqueológico y arquitectónico de al-Ándalus. Su participación encaja con la naturaleza del castillo de Orihuela y con una intervención que no se limita a consolidar estructuras, sino que busca documentar científicamente el yacimiento antes de decidir cómo recuperar y hacer visitables sus restos.

El Castillo de Orihuela solo está inscrito a favor del municipio solo desde 2020, con motivo del impulso al plan especial. Antes se daba por hecha la cesión al municipio. El Ayuntamiento trabaja en inscribir otros bienes públicos como la Torre de la Olma, que se encuentra en la vía pública.

La última intervención de entidad en el Castillo derivada del plan especial fue la consolidación de la Torre Taifal y los lienzos próximos, que es el perfil más reconocible de la fortaleza. Intervención que se remonta al año 2020.

Un momento de la rueda de prensa con los concejales Matías Ruiz, Pepe Vegara y Mónica Pastor / INFORMACIÓN

Inscripciones

Preguntado por una subvención anterior del 2 % cultural solicitada por el Ayuntamiento que no prosperó, el concejal Matías Ruiz aclaró que se trataba de otro proyecto distinto, solicitado en 2023, para consolidar varios elementos del sistema defensivo de Orihuela, entre ellos la Puerta de la Olma, la Torre de Embergoñes, la Torre Aragonesa y las torres de la calle Torreta.

Según Ruiz, aquella solicitud no superó ni siquiera la fase inicial porque alguno de los elementos incluidos no estaba formalmente adscrito al patrimonio público municipal. Patrimonio trabaja ahora en esa regularización para evitar problemas de seguridad jurídica en futuras convocatorias. En este sentido, Matías Ruiz se preguntó si en otros municipios este tipo de elementos muy reconocibles están inscritos o no y puso el ejemplo la de la Puerta de Alcalá en Madrid.