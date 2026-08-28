Orihuela, el municipio de los once mercadillos que plantan cara a supermercados y grandes superficies

En tiempos de grandes superficies, cadenas de supermercados con fruta y verdura de confusa procedencia y trazabilidad, precios "intermediados" y compra rápida, los mercadillos de Orihuela mantienen el tipo, siguen funcionando como un espacio de abastecimiento tradicional para miles de vecinos, con productos de proximidad, trato directo y una relación calidad-precio que, para quien sabe buscar y mantiene la costumbre semanal, continúa siendo difícil de igualar.

El Ayuntamiento prepara ahora una nueva convocatoria para cubrir puestos vacantes de venta no sedentaria y atraer a nuevos vendedores a una actividad comercial que forma parte de la vida cotidiana del municipio, en Orihuela Ciudad, con dos semanales, las pedanías y Orihuela Costa, donde la tradición ha arraigado con fuerza Y en el que el día de celebración del mercadillo sigue siendo referencia en el calendario semanal.

Una red que mantiene el tipo

Orihuela cuenta con una tupida red de diez mercados y mercadillos semanales repartidos por el casco urbano, Orihuela y las pedanías: el de la avenida de Marqués de Molins en el casco urbano de Orihuela, con hasta 320 puestos; Playa Flamenca en Orihuela Costa, que ya es el segundo del término municipal con 300; La Murada, el más grande en pedanías de 200; Orihuela Centro, con 170; Campoamor, también en Orihuela Costa, con 130; La Aparecida, con 50; San Bartolomé, con 35; Desamparados, con 25; el Mercadillo del Paseo, en el casco histórico de Orihuela, con 22; y Torremendo, con 20. Incluso abrió hace unos meses otro en Arneva con tres puestos.

La Concejalía de Mercados, que dirige Noelia Grao, trabaja en un nuevo procedimiento para adjudicar puestos disponibles en los distintos mercados semanales del término municipal. La intención es ampliar el ámbito de convocatorias anteriores, facilitar la incorporación de nuevos mercaderes y aumentar la variedad de productos y servicios para los usuarios. Grao reconoce que en los últimos años sí se producido una reducción del número de vendedores en algunos mercadillos y sostiene que esa caída es precisamente la que obliga a actuar para cubrir los puestos disponibles y favorecer la llegada de nuevos comerciantes. La convocatoria irá dirigida tanto a quienes quieran iniciarse en la venta ambulante como a comerciantes que busquen ampliar su presencia en otros mercados del municipio. El Ayuntamiento ya sacó en 2024 puestos vacantes en varios mercadillos del término municipal, aunque no todos pudieron cubrirse. Se convocaron 58 puestos en Desamparados, San Bartolomé, Torremendo, La Aparecida y el oriolano de Marqués de Molins.

Fruta y verdura en el mercadillo de Orihuela / INFORMACIÓN

Recuperar presencia

La Concejalía quiere que la nueva convocatoria sirva para recuperar actividad allí donde se ha perdido presencia de vendedores. En muchos núcleos, el mercadillo no es solo un punto de compra, sino también un espacio de encuentro semanal, una forma de acercar productos a vecinos que no siempre tienen a mano una oferta comercial amplia y un complemento para la economía de cada barrio o pedanía. En Orihuela el día de celebración del mercadillo, el martes, no ha cambiado en siglos y sigue marcando en la agenda semanal una jornada de especial actividad, también para el resto del tejido comercial local.

Grao defiende que los mercadillos forman parte de las costumbres de Orihuela y generan "movimiento" cada semana en distintos puntos del municipio. La edil considera que mantenerlos vivos exige facilitar la incorporación de nuevos vendedores, siempre con los requisitos legales necesarios para desarrollar la actividad.

En la convocatoria anterior, algunas solicitudes no pudieron prosperar porque no reunían los requisitos o porque no se aportó la documentación exigida. Entre las condiciones figuraba el compromiso de formalizar el alta en la Seguridad Social y en Hacienda en caso de resultar adjudicatario, además de contar con el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Grao anima ahora a comerciantes y profesionales de la venta no sedentaria a participar en el próximo procedimiento. El Ayuntamiento quiere que quienes se planteen dedicarse a la venta ambulante sepan que Orihuela mantiene mercados consolidados, con tradición y con una clientela que sigue apostando por este modelo de comercio.

Las cifras de los mercadillos de Orihuela / INFORMACIÓN elaborado con IA

Preparación administrativa

Cuando finalice la preparación administrativa y se publique oficialmente la convocatoria, el Ayuntamiento detallará los mercados incluidos, los puestos disponibles, los requisitos y los plazos para presentar solicitudes. La intención municipal, según Grao, es proteger y potenciar los mercados, evitar que pierdan actividad y reforzar una tradición comercial que todavía conserva recorrido si mantiene variedad, atractivo y presencia de vendedores.