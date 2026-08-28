Pilar de la Horadada se queda sin ayuda del Consell para arreglar el camino de Pinar de Campoverde a Murcia

Los vecinos de Pinar de Campoverde han vuelto a exigir este verano al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada que ejecute la mejora de la carretera de Lo Romero, que conecta esta zona del noreste del término municipal con la Región de Murcia. El vial es esencial para recortar distancias a algunos servicios públicos básicos a los que, por cercanía, los vecinos de esta urbanización pilareña con más de 5.000 residentes recurren en la comunidad autónoma vecina. El más importante es el hospital de Los Arcos, en San Javier.

El Ayuntamiento indicó que el año pasado presentó una memoria valorada a la Generalitat para obtener una subvención que ha sido denegada. En este sentido, fuentes del equipo de gobierno indicaron que el municipio asumirá el coste íntegro del proyecto sin esperar más apoyo de otras administraciones y realizará la mejora. El malestar de los vecinos ha ido a más en las últimas semanas al comprobar el despliegue municipal porque en estos momentos está llevando a cabo un amplio plan de reasfaltado de numerosos viales del casco urbano.

Deficiencias

La reivindicación no es nueva. Los residentes ya reclamaron el año pasado la reparación y ensanche del camino El Pinar-Lo Romero, que comunica Pinar de Campoverde con San Pedro del Pinatar. Pese a sus carencias, es utilizado a diario por decenas de conductores porque permite acortar varios kilómetros el desplazamiento hacia la zona murciana sin tener que atravesar el casco urbano de Pilar de la Horadada, donde se encuentran los accesos a la autovía y a la N-332. Desde su conexión con la CV-925, cerca de las rotondas de entrada a Pinar de Campoverde, el tramo alicantino de esta vía, de titularidad municipal, se prolonga durante unos 2,5 kilómetros. A partir del límite histórico entre la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, el camino cambia de categoría y pasa a ser la RM-F24, una carretera autonómica murciana.

La diferencia entre ambos tramos es visible. En la parte murciana, la carretera está bien conservada, con marcas viales centrales y laterales, ausencia de baches, pavimento cuidado y arcenes nivelados con el asfalto, además de una sección algo más ancha. Un cartel de grandes dimensiones da la bienvenida a los vecinos alicantinos. En el lado alicantino, los vecinos denuncian socavones, estrechez y arcenes con escalones que complican el paso de dos vehículos en sentido contrario. Y un tramo en el que la rambla de la Cañada de las Siete Higueras rebasa el vial cuando hay lluvias torrenciales. Ningún anuncio da la bienvenida Deficiencias que ha podido comprobar este diario y que conoce de primera mano el alcalde José María Pérez.

Tramo del camino rural deteriorado por el arrastre de la rambla de las Siete Higueras / INFORMACIÓN

Hospital

El vial tiene un uso cotidiano para muchos residentes de Pinar de Campoverde. Es la conexión más rápida con el hospital público de Los Arcos, más próximo para esta zona residencial que el Hospital Universitario de Torrevieja, especialmente en casos de urgencia. También canaliza desplazamientos habituales hacia el centro comercial de San Javier y da servicio a trabajadores de explotaciones agrícolas, cítricos e invernaderos situados a ambos lados del límite autonómico. Los vecinos lamentan que el mal estado del firme haya provocado pinchazos y neumáticos rajados. En su petición señalan que en muchos tramos hay baches, anchura insuficiente para circular con seguridad y aristas en los laterales del camino.

Subvención

La reclamación vecinal llega ahora con una diferencia respecto al año pasado: el Ayuntamiento sí había trabajado en el proyecto pero pensaba resolver la financiación con una subvención. Solicitó una ayuda de la Generalitat para caminos rurales de la que ha quedado fuera. La subvención formaba parte de una convocatoria de la Conselleria de Agricultura para que ayuntamientos y entidades locales menores pudieran financiar en 2026 obras de acondicionamiento de caminos rurales. Como las solicitudes superaban el dinero disponible, se aplicó un baremo de prioridad que tiene en cuenta la población, la superficie del término municipal, el riesgo de despoblamiento, si el ayuntamiento había recibido ayudas similares en los últimos cuatro años y si el camino mejora el acceso a instalaciones agrarias, ganaderas o agroalimentarias en un radio de 1.500 metros. En caso de empate, se valora primero la adhesión a la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables y después el coeficiente de ruralidad, que mide el peso de la superficie cultivada sobre el total del término municipal.

Pilar de la Horadada quedó fuera por su puntuación, no por problemas en la tramitación. La resolución no señala un defecto concreto del proyecto municipal, sino que lo incluye entre las solicitudes denegadas por falta de crédito: había más peticiones que presupuesto disponible con más puntos y solo continuaron las que alcanzaron la prioridad suficiente. El Ayuntamiento señala que el vial es un camino rural municipal que en su día daba servicio a la finca privada de Lo Romero. Y que el hecho de que no se considere carretera secundaria dificulta una inversión de mejora.