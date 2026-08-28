Torrevieja y Guardamar del Segura izan la bandera roja y prohíben el baño en las playas de forma preventiva ante el riesgo de meteotsunami

El agua está en calma. En algunas zonas de la costa de la Vega Baja como un plato. Aunque sopla el levante y el cielo está gris, no hay oleaje este último viernes de agosto. Pero en todas las playas de Torrevieja y Guardamar del Segura ondea esta tarde la bandera roja. El servicio de socorrismo de ambos municipios ha detectado leves oscilaciones en el nivel del mar provocadas por los cambios de presión atmosférica, un fenómeno meteorológico conocido como meteotsunami. La medida del servicio de socorrismo municipal coincide con la adoptada por municipios murcianos en las playas de La Manga y Cartagena por el mismo motivo.

Día desapacible

La prohibición no ha interrumpido un día de playa especialmente intenso. La actividad tormentosa de esta madrugada y las lloviznas de este viernes han dejado el litoral semivacío de bañistas. No es el primer episodio de oscilaciones de nivel del mar que se produce esta semana, pero el fenómeno se ha hecho especialmente evidente en la playa del Acequión, al abrigo del puerto de Torrevieja, donde los cambios de presión atmosférica tienen un impacto mayor que en el resto del litoral. El agua del mar, después de retirarse, también inundó al regresar -de forma muy gradual- algunos pantalanes de las tres marinas deportivas de la bahía torrevejense.

El concejal de Playas, Antonio Vidal, no atendió a las llamadas de INFORMACIÓN para explicar la decisión del servicio de salvamento y socorrismo. Tampoco las siempre activas redes sociales del Ayuntamiento explicaron el motivo de la bandera roja en las playas.

Por el contrario, en el municipio de Guardamar, el alcalde José Luis Sáez, compartió en sus redes sociales imágenes de la playa centro para explicar la prohibición de baño y señaló a distintos medios que el servicio de socorrismo estaba en contacto con otros y había observado el cambio en el nivel del mar. "Al final ha sido anecdótico y la gente se puede alertar porque meteotsunami suena como suena", indicó para señalar que la previsión es que la bandera cambiara a amarilla hasta el final de la jornada de vigilancia a las ocho de la tarde.

Los municipios de Orihuela y Pilar de la Horadada, más próximos al punto donde se produjo la primera alerta en La Manga han mantenido las banderas verdes que ondeaban en sus playas durante toda la jornada.

El pasado lunes el litoral alicantino vivió también una escena poco habitual: el mar invadió Playa Lisa en Santa Pola, obligó a cortar una avenida y, en Xàbia, se retiró de la orilla antes de volver con relativa fuerza. Un vaivén brusco y sorprendente conocido como meteotsunami.

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El fenómeno también dejó imágenes llamativas en otros puntos de la costa de Alicante, donde el nivel del mar registró oscilaciones repentinas y obligó a extremar la precaución en los puntos de baño por las corrientes de resaca.