Torrevieja vuelve a ampliar el plazo a las obras del Puerto hasta mediados de octubre sin penalizar a las empresas por el retraso

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja validó este viernes una nueva ampliación de plazo en dos de las tres obras en marcha en el entorno portuario, junto al nuevo centro de ocio Paseo del Mar. Una afecta a la explanada peatonal prevista para la ubicación de la feria de atracciones, cuya ejecución se amplía hasta el 22 de octubre y que desarrolla una de las empresas del grupo Hozono Global. La otra corresponde al paseo del cantil de la bahía y su entorno, adjudicada a González Soto, que se prolongará hasta mediados de octubre. Estas prórrogas se están aprobando sin aplicar las penalizaciones previstas en los pliegos por los retrasos, al aceptar el Ayuntamiento las justificaciones presentadas por las mercantiles. No obstante, el director de la Asesoría Jurídica municipal lleva meses advirtiendo de que debería evitarse tanto la ampliación sistemática de plazos como las modificaciones al alza de los presupuestos.

Según explicó el concejal secretario de la Junta de Gobierno, Federico Alarcón, en el caso de la explanada para la feria se trata de la modificación número uno del contrato y supone ampliar el plazo de ejecución en siete semanas y media. El Ayuntamiento justifica la prórroga en que no se ha podido actuar en el Paseo de la Libertad hasta la puesta en servicio del vial central del centro de ocio.

González Soto

La segunda ampliación corresponde a las obras de remodelación del cantil del muelle pesquero y su entorno, que ejecuta la empresa González Soto. En este caso, Alarcón indicó que se trata del tercer modificado y de una nueva ampliación del plazo de ejecución, con fecha prevista de finalización el 15 de octubre. La justificación está en la afección generada por la necesidad de compatibilizar la obra con la apertura del centro de ocio. Los trabajos pendientes se centran en la pavimentación del muelle, la jardinería y la colocación del mobiliario urbano en el paseo del muelle pesquero y en la zona de entrada de la Aduana.

Sobre la feria, Alarcón explicó que el traslado al nuevo recinto sigue pendiente de completar la recepción de la última parte de la obra. El edil señaló que esta semana se ha mantenido una reunión con la directiva de los empresarios feriantes y con el ingeniero que trabaja habitualmente con ellos para estudiar si el traslado podía hacerse de forma paulatina o conjunta.

La intención de los feriantes, según el concejal, es trasladarse todos a la vez, para evitar que una parte de la feria quede en el emplazamiento actual y otra en el nuevo recinto. Alarcón recordó que ya hay unos 5.000 metros cuadrados recepcionados, pero los empresarios prefieren esperar a que esté todo disponible para desmontar y montar conjuntamente, ya que algunas atracciones requieren operaciones más complejas.

Ordenanza

El concejal no quiso dar una fecha cerrada para el traslado. El Ayuntamiento espera que pueda hacerse “en breve”, pero evitó concretar plazos por las incidencias propias de la ejecución de las obras. Si el municipio no puede utilizar todo el recinto hasta que esté recepcionado y la empresa ha pedido ampliar el plazo hasta el 22 de octubre, resulta poco probable que el traslado se produzca antes del 20 de septiembre. Alarcón también señaló que el nuevo recinto supondrá un cambio positivo para los empresarios de la feria. Para iniciar la actividad en ese espacio, el Ayuntamiento prevé aplicar de momento la ordenanza fiscal actual, mientras trabaja en una nueva tasa y en una ordenanza reguladora específica, con condiciones sobre accesos, salidas, mantenimiento y buen uso del recinto.

Sobre el terreno, todo el entorno del centro de ocio sigue patas arriba. La rehabilitación del Muelle Mínguez, que se ultima ahora y recupera la estructura del primer muelle comercial de Torrevieja, ha quedado desvirtuada desde el punto de vista patrimonial por su encajonamiento entre la rampa de acceso al centro de ocio y el aparcamiento del Real Club Náutico. Mientras se ha descubierto el cantil de Levante con una costosa obra para rodearlo de agua de forma artificial, se mantiene cegado otro tramo por un aparcamiento ganado al espejo de agua y construido pocas semanas antes de que se anunciara el proyecto de rehabilitación.

El equipo de arqueólogos que realizaba el trabajo sobre el terreno, Arpa Patrimoni, mientras se ejecutaba el aparcamiento, no advirtió, al menos en el el informe incorporado al proyecto de Ipydo, del impacto visual y patrimonial de esa obra sobre el conjunto.

Dos principales de los elementos patrimoniales del muelle, destacado por los propios arqueólogos, las rampas con sillares y norays del cantil de poniente, recaen ahora hacia una plataforma de hormigón ocupada por vehículos aparcados de los socios del club.

Fuente pisable

En la explanada del recinto ferial, las obras avanzan, aunque quedan todavía miles de metros por urbanizar en lo que antes era la avenida de la Libertad y el tramo final del antiguo relleno junto al Hombre del Mar. Este viernes ya se podía observar la fuente pisable en funcionamiento. Una de las incógnitas por resolver es si el pavimento en colores suaves escogido para esta obra será capaz de soportar el peso del paso de camiones de montaje y de las propias atracciones cunado algunas de las losetas ya aparecen quebradas sin ese uso en el acceso al propio centro de ocio.

Otro elemento que acumula un retraso relevante es la pasarela de conexión del centro de ocio con el dique de Levante, que permitirá un recorrido continuo entre la fachada de la Sociedad Casino y el faro. El alcalde Eduardo Dolón llegó a asegurar que estaría lista a mediados de agosto, pero la previsión más prudente la sitúa ahora a finales de octubre. El avance de los trabajos permite apreciar ya la estructura y la magnitud del proyecto, incluida la explanada que se ejecuta sobre el propio paso elevado.

La obra de adecuación del primer tramo del dique de Levante, donde está prevista otra fuente de grandes dimensiones, no podrá estar terminada al menos hasta diciembre. En cualquier caso, todas las actuaciones confluyen para que el entorno portuario llegue a la recta final del mandato y a la precampaña electoral de mayo de 2027 terminado o prácticamente concluido.