Almoradí arranca la obra de un hospital de día comarcal de Psiquiatría Infanto-Juvenil con una inversión de un millón de euros

El Ayuntamiento de Almoradí inició las obras del futuro hospital de día de salud mental infanto-juvenil, un recurso asistencial de ámbito comarcal que se ubicará en el edificio municipal anexo a la estación de autobuses, en la parcela de la terminal, en la partida de El Bañet. La actuación consiste en reformar y ampliar un inmueble que estaba prácticamente sin uso, salvo por los baños de la estación, para adaptarlo a la atención especializada de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en la Vega Baja. Cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses sin que el proyecto, ni el Ayuntamiento hayan especificado la capacidad de acogida de usuarios del centro cuando se ponga en marcha.

Visita a las obras del nuevo recurso sanitario de salud mental que funcionará en Almoradí / INFORMACIÓN

El proyecto técnico lo denomina hospital de día de psiquiatría infanto-juvenil -tal y como aparece también en el cartel municipal que anuncia la obra-. El Ayuntamiento lo presenta como hospital de día de salud mental infanto-juvenil. En la red sanitaria, este tipo de recurso funciona como una atención intermedia: más intensiva que una consulta externa, pero sin llegar a un ingreso hospitalario completo. Aunque el municipio no define que recurso sanitario va a poner en marcha la Conselleria de Sanidad los describe como recursos de hospitalización parcial para pacientes que requieren tratamiento integral farmacológico, psicológico y social, con posibilidad de seguir viviendo en su domicilio.

La actuación partía de un presupuesto de obra de 1.463.970 euros, El proyecto fija una superficie construida total de 416 metros cuadrados, de los que 154 metros cuadrados corresponden a la adecuación del edificio existente y 262 metros cuadrados a ampliación. La obra fue adjudicada a Aitana Actividades de Construcción y Servicios S.L. por 1.026.598 euros sin IVA, unos 1,24 millones con IVA con un abaja del 15 % sobre el presupuesto inicial. Se presentaron siete empresas al concurso. Dos de ellas superaban en el proyecto técnico a la ganadora, que se lo adjudicó al asegurar que puede hacer la obra por 183.000 euros menos.

Distribución

El edificio se transformará en dos plantas. En la planta baja se proyectaron las zonas de acceso, recepción, sala de espera, archivo, control de enfermería, depósito de medicamentos, sala de terapia grupal y dos talleres ocupacionales. También se mantendrán dependencias vinculadas a la estación de autobuses, con sala de espera y aseos diferenciados para usuarios de la terminal, con acceso independiente desde el exterior.

La primera planta concentrará los espacios más restringidos: comedor, office, cuatro despachos, administración, dirección, sala de reuniones, vestuarios, aseo accesible y terraza. El proyecto también prevé un patio exterior de uso privativo para los usuarios del centro, delimitado mediante vallado ligero para separar el funcionamiento sanitario de la actividad ordinaria de la terminal de autobuses.

La elección de la estación de autobuses responde a la accesibilidad del emplazamiento y a su conexión con otros municipios de la comarca. El proyecto situó el acceso principal del futuro centro por el alzado contrario a la marquesina de la terminal, precisamente para independizar en lo posible los dos usos: el sanitario y el transporte público.

Así estaban las instalaciones si uso de la terminal cuando se iniciaron las obras / INFORMACIÓN

Salud mental

Este recurso asistencial estará especializado para menores y adolescentes que necesitan seguimiento intensivo en salud mental, con intervención clínica, terapias, talleres y acompañamiento profesional sin ingreso completo.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, señaló que el inicio de las obras convertía en realidad un proyecto trabajado por el Ayuntamiento y que incorporaría al municipio un servicio sanitario especializado de importancia comarcal. También sostuvo que el futuro hospital de día reforzaría el papel de Almoradí como ciudad de servicios y evitaría desplazamientos a muchas familias de la Vega Baja.

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Arranque de las obras del proyecto municipal en Almoradí / INFORMACIÓN

La concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Nuria Follana, defendió que la actuación suponía un avance para disponer de un recurso cercano y especializado para menores y familias. También vinculó el proyecto con la prioridad sanitaria y social de mejorar la atención a la salud mental infanto-juvenil. Después de que el Ayuntamiento termina la obra llegará lo más complejo desde el punto de vista de la inversión en recursos públicos: que la Generalitat asuma el centro y su funcionamiento con una dotación de personal.