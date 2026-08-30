Detenidos tres hombres por varios robos con violencia en Orihuela

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela, a tres hombres, de 20, 21 y 46 años de edad, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, en dos intervenciones policiales diferentes.

En una de las actuaciones, uno de ellos fue detenido tras ser relacionado con tres asaltos cometidos contra mujeres, mientras que en una segunda intervención, fueron arrestados los otros dos implicados por presuntamente agredir a un hombre para apoderarse de sus efectos personales.

Varias investigaciones

La primera investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por las tres perjudicadas, que habían sido víctimas de robos cometidos con violencia. Dos de las perjudicadas eran mujeres de avanzada edad.

El primero de los hechos, tuvo lugar cuando una mujer se disponía a acceder a su domicilio. En ese momento, uno de los detenidos se aproximó a ella y, de manera repentina, tiró con fuerza el bolso que llevaba, iniciándose un forcejeo durante el cual consiguió arrebatárselo y huir del lugar.

Tan solo cuatro horas después del primer robo, se produjo un segundo asalto. En esta ocasión, una mujer de avanzada edad que caminaba sola fue abordada por el mismo individuo, quien la empujó hasta hacerla caer al suelo y, aprovechando esta circunstancia, le sustrajo el bolso para posteriormente abandonar rápidamente el lugar.

El tercer hecho investigado tuvo como víctima a otra mujer, a la que el presunto autor había seguido durante parte de su recorrido. Tras aproximarse a ella, se inició un forcejeo en el transcurso del cual consiguió hacerse con el bolso que portaba y darse a la fuga.

Ante la similitud existente entre los tres hechos, y el modo de actuar empleado, los agentes encargados de la investigación realizaron diversas gestiones encaminadas a identificar al responsable. El análisis de la información recabada y las pesquisas practicadas permitieron finalmente determinar su identidad.

Una vez identificado, se estableció un dispositivo para su localización y detención, siendo finalmente detenido por agentes de seguridad ciudadana como presunto autor de los tres robos con violencia.

Robo con la técnica del "mataleón"

En una segunda intervención policial, los agentes detuvieron a otros dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido contra un hombre.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima se encontraba caminando por la vía pública y fue abordada por los dos autores. Uno de ellos, se aproximó por detrás y le realizó la técnica conocida como “mataleón”, provocando que la víctima cayera al suelo.

Una vez en el suelo, los dos agresores continuaron golpeándolo, aprovechando la situación para apoderarse de sus efectos personales. En un momento determinado, uno de ellos le dio un fuerte tirón de la cadena que portaba alrededor del cuello, consiguiendo sustraérsela, además de hacerse con su teléfono móvil.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron las correspondientes pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Las gestiones realizadas permitieron determinar la presunta implicación de los dos varones, que fueron finalmente localizados y detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

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Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Orihuela.