Nace Unidos por San Fulgencio, el nuevo partido independiente del concejal Alain Alain Franz Vandenbergen surgido de la fractura del PIPN

San Fulgencio suma una nueva marca independiente a su escenario político local. Unidos por San Fulgencio, con las siglas UpSF. El partido nace en torno a la escisión del PIPN, el Partido Independiente por las Nacionalidades, una formación que ha ocupado durante años un espacio propio en un municipio marcado por el peso de la población extranjera y de las urbanizaciones. Ya figura inscrito desde el 14 de mayo de 2026, con ámbito municipal y con el concejal Alain Franz Vandenbergen como presidente y María Concepción García Baeza como secretaria general.

En las elecciones municipales de mayo de 2023 el Partido Popular de José María Ballester obtuvo cinco concejales, uno menos que el PSOE, pero consiguió formar gobierno con los dos ediles del Partido Internacional por las Nacionalidades (PIPN), uno de ellos, Alain Vandenbergen. El desencanto de este último avanzado ya casi dos años de gobierno municipal, propició que, tras dejar las filas del PIPN y como edil no adscrito, impulsara junto a los seis concejales del PSOE y José Sampere a la cabeza, una fallida moción de censura. La moción, en un recorrido inesperado, sigue dirimiéndose en los juzgados. Mientras tanto el concejal ha decidido dar el paso y crear una nueva formación.

Las urbanizaciones

La nueva formación presenta su inscripción como un paso ya formalizado. UpSF afirma que el partido “ya tiene personalidad jurídica” y está “oficialmente inscrito en el Registro de Partidos Políticos”. A partir de ahí, sitúa su prioridad en las urbanizaciones de Oasis, La Marina y La Escuera, aunque insiste en que su proyecto ·no pretende dividir el municipio, sino articularlo bajo una misma estructura política·.

“Nuestra principal preocupación y prioridad absoluta es devolver todo el atractivo y el dinamismo a nuestras urbanizaciones Oasis, La Marina y La Escuera”, sostiene la formación. El mensaje parte de una queja acumulada sobre el estado de esas zonas residenciales, en las que el partido aprecia una falta prolongada de atención municipal. UpSF habla de mejorar mantenimiento, seguridad, comercios, servicios y oportunidades de vivienda y empleo.

El concejal Alain Franz Vandenbergen, cuando ejercía funciones de gobierno / INFORMACIÓN

Población extranjera

Un objetivo vinculado la estructura demográfica de San Fulgencio, uno de los municipios de la Vega Baja donde más peso tiene la población extranjera -más del 65 %- de los casi 10.000 habitantes y donde buena parte de los vecinos reside en las urbanizaciones. La Marina, Oasis y La Escuera han marcado durante décadas el crecimiento urbano, social y político de la localidad, hasta el punto de explicar la aparición y continuidad de formaciones independientes vinculadas a ese electorado.

UpSF utiliza precisamente esa realidad como eje de su discurso. La formación sostiene que los recursos generados en las urbanizaciones deben revertir de forma más clara en esas áreas residenciales. “Tenemos muy claro que los recursos disponibles, generados en más de un 90% por las urbanizaciones, deben distribuirse de forma justa y utilizarse donde sea necesario”, señala la formación.

Ayuntmiento de San Fulgencio / D. Pamies

Sala de espera

El nuevo partido intenta también alejarse de la imagen de San Fulgencio como un municipio reducido al retiro residencial. "No queremos ser la ‘sala de espera de Dios’ ni el ‘cementerio de los elefantes’”, afirma UpSF, que defiende un modelo con más actividad, más servicios y más capacidad para atraer y retener población. En su planteamiento, las urbanizaciones necesitan una atención prioritaria, pero el núcleo tradicional y los jóvenes del municipio también forman parte de ese proyecto.

El discurso de la nueva formación combina reivindicación territorial y apelación a la unidad. UpSF subraya que la solución elegida es “la unidad para todo el municipio de San Fulgencio” y sostiene que el pueblo necesita unas urbanizaciones “vivas, modernas y en crecimiento”. Esa idea será previsiblemente uno de los ejes con los que la nueva marca independiente intentará disputar el espacio que hasta ahora ocupaba el PIPN.

Por ahora, Unidos por San Fulgencio no ha presentado un programa cerrado. En sus mensajes anuncia que en las próximas semanas dará a conocer sus propuestas y pide a los vecinos que trasladen opiniones y sugerencias. Su primera posición pública, sin embargo, ya deja claro el terreno político en el que quiere situarse: transformar el peso demográfico de las urbanizaciones en mayor capacidad de decisión municipal.

Pueblo y urbanizaciones

San Fulgencio tiene una larga tradición en democracia de representación de formaciones independientes en la Corporación que fundamentalmente defienden los intereses de las urbanizaciones, que multiplican por diez la superficie del casco urbano, y copan ya la mayor parte de la población censada pero, en proporción, con un porcentaje de participación en las elecciones mucho menor. De los casi 10.000 vecinos empadronados solo en torno a 2.000 viven en el casco urbano tradicional.