Un verano de chapuzones de altura (y riesgo) en las calas de Torrevieja

El baño en las calas de Torrevieja es distinto por muchos motivos, entre ellos la menor saturación de estos espacios de bello perfil costero. Para muchos es, con diferencia, el mejor lugar para un baño más tranquilo. Es también toda una experiencia porque su acceso suele ser más exigente. Llegar al sitio requiere algo de paciencia, salvar la distancia para llegar al litoral norte torrevejense exige vehículo propio. Después hay que bajar y subir escaleras, avanzar entre rocas, asegurar bien dónde pone uno los pies, protegérselos -solo los más atrevidos van descalzos- y no resbalar.

Bañarse en las calas no va de sombrillas y toallas, aunque también las hay. Se centra en el chapuzón en un mar azul, sin tonalidades sospechosas. Y la variedad más llamativa, pero también más arriesgada, es la de los saltos desde el acantilado de media altura que forman algunas de las puntas de las calas. Uno de los más populares está entre las calas de La Higuera y La Zorra, donde el litoral forma un caprichoso entrante a modo de piscina natural, con alturas de hasta seis metros.

Saltos

También se practica el salto desde la punta de la Cala de Los Trabajos, ahora menos popular, pero incluso con más altura. Está claro que las redes sociales han hecho su magia -como en otros tantos rincones desconocidos del término municipal-, y un reguero de bañistas de todos los acentos posibles acude a hacer su salto. Muchos se lo piensan cuando miran abajo. Pero cuando ven a un chaval que no pasa de los diez años dando volteretas en el aire desde el punto más alto, se miran de reojo y todos se tiran. Uno tras otro. Los más pequeños también se animan desde puntos más asequibles.

Cala Redonda de Torrevieja / Tony Sevilla

Riesgo

Esta actividad lúdica, sin embargo, entraña un importante riesgo, especialmente para aquellas personas que no conocen estos tramos de costa. La plataforma rocosa se adentra muchos metros en el mar como parte de su peculiar relieve submarino. No hay alerta alguna en las calas de Torrevieja sobre el riesgo de los saltos. Ni indicación de que esta zona litoral carece de personal de vigilancia y socorrismo presencial, pese a que cientos de bañistas acuden a diario a disfrutar de un espacio alejado de la saturación de las playas urbanas torrevejenses. Fue la Dirección General de Costas la que consideró que todo el mundo podía disfrutar del tramo litoral más mediterráneo de Torrevieja con accesos, escaleras y barandillas de madera. Son muy populares, por más accesibles, las calas de La Higuera y La Zorra. El servicio de socorrismo sí acude cuando se produce una urgencia. La presencia municipal se limita a los carteles instalados en 2020 para prohibir el aparcamiento de autocaravanas.

Esa aparente incomodidad a la hora de tener acceso al mar en las calas permite además que en plena vorágine veraniega de agosto, con más de 450.000 veraneantes en Torrevieja se puedan encontrar zonas muy tranquilas en los casi cuatro kilómetros de litoral de rocas y acantilado bajo comprendido entre la playa de Los Locos y su punta del Salaret y Cabo Cervera. Incluso con rincones solitarios para el baño de mar y sol donde no ha llegado Instagram.

Calas de Torrevieja / TONY SEVILLA

Mala mar

Los saltos y el baño en estas calas son, además, muy peligrosos con mala mar de levante. Un chapuzón se puede convertir en una pesadilla, sobre todo a la hora de intentar alcanzar la zona de rocas en tierra firme después de lanzarse al mar sin terminar chocando contra ellas.

La práctica no deja de tener algo de rito veraniego. Porque también forma parte de una forma de disfrutar del litoral de Torrevieja desde hace décadas para los turistas: mirar, medir, dudar, avanzar, dejar que otro salte primero y acabar lanzándose entre risas y móviles grabando. Pero también tiene la otra cara. La profundidad no siempre se aprecia desde arriba -eso es importante-, el oleaje cambia en cuestión de minutos y el problema no es solo caer bien, sino salir bien. En las calas, el salto termina de verdad cuando se vuelve a pisar roca firme.