La Generalitat ya paga en Torrevieja 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos

Las aulas prefabricadas permiten ganar plazas escolares con rapidez, pero tienen un coste elevado para la Administración. El recurso a estos módulos ha permitido responder a una demanda de escolarización que ha crecido con rapidez en Torrevieja y poner en marcha centros sin esperar a disponer de edificios definitivos. En estos momentos funcionan exclusivamente en barracones -nuevos, climatizados y modernos, pero barracones- los colegios números 14,15 y 16, el IES Eras de la Sal número 6 y la ampliación del IES Mare Nostrum, germen del futuro IES número 7.

Sin los módulos provisionales sería imposible garantizar el derecho a la escolarización al nuevo alumnado en un municipio que a golpe de mantener la industria de la construcción de vivienda turística a pleno rendimiento en lo que le queda de término municipal urbanizable ha sumado 10.000 habitantes a su padrón en solo dos años. Pero esa provisionalidad puede prolongarse durante varios cursos y acarrea las limitaciones propias de desarrollar la actividad educativa en este tipo de instalaciones, que ya no son como los antiguos barracones, pero no pueden improvisar gimnasios, ni salones de acto entre paredes de chapa de acero y aislante de poliuretano.

A esos inconvenientes para alumnos y profesores se añade una factura de gasto público repartida entre distintos contratos, ampliaciones y varios años de alquiler. El coste por lo alto de levantar un centro de secundaria de nueva planta. Los expedientes con una duración de tres años representan por sí solos un coste medio superior a 1,87 millones de euros al año, más de 5.100 euros cada día.

Ampliación del IES Mare Nostrum que se pone en marcha este curso / H. Pamies

Sin las obras de urbanización

La cantidad corresponde a los contratos autonómicos relacionados con los módulos y no incluye las obras que tiene que asumir el Ayuntamiento para acondicionar parcelas, realizar acometidas o preparar los terrenos. Solo como ejemplo, el municipio tuvo que emplear más 140.000 euros en acondicionar el solar para el colegio número 16 en Mar Azul, que durante 17 cursos ya había acogido los barracones del colegio Amanecer. Tampoco supone la compra de los edificios. Los acuerdos incluyen fundamentalmente el montaje, el alquiler durante el periodo contratado y el posterior desmontaje de unas instalaciones concebidas como provisionales.

Número 14

Uno de los casos más significativos es el CEIP Maestro Ricardo Lafuente, número 14. La Generalitat adjudicó en 2022 por 1.109.423 euros la instalación y alquiler del colegio hasta 2026. El centro nació con 20 aulas docentes: dos para alumnado de 2 años, seis de Infantil y doce de Primaria, además de comedor, biblioteca, sala de profesores, despachos y otros espacios necesarios para funcionar como un colegio completo. La instalación se amplió en 2024 con otro contrato de 399.576 euros que permitió incorporar una línea educativa más. Entre ambos contratos, el coste del Maestro Ricardo Lafuente alcanza 1,51 millones de euros. Con la ampliación, el complejo dispone de 29 aulas docentes, contando las dos destinadas a alumnado de 2 años.

Una situación distinta es la del CEIP número 15. Este centro ocupa íntegramente las instalaciones prefabricadas que utilizó el CEIP Inmaculada Concepción mientras se construía su nuevo edificio. Tras el traslado del Inmaculada, los módulos se mantuvieron para crear el nuevo colegio ante el crecimiento de la matrícula. Los dos contratos vinculados a esas instalaciones suman aproximadamente 1,45 millones de euros con impuestos. El CEIP 15 está configurado con 27 unidades docentes, nueve de Infantil y 18 de Primaria.

Los datos del coste de las prefabricadas en Torrevieja / información con ia

Colegio número 16

El contrato individual de mayor cuantía corresponde al CEIP número 16. La Generalitat adjudicó su instalación por 2.211.820 euros con IVA durante 36 meses. La equivalencia media supera los 737.000 euros al año y ronda los 2.020 euros diarios. Son 27 aulas ordinarias, nueve de Infantil y 18 de Primaria, además de aulas de apoyo, Música, Informática, biblioteca, comedor, sala de profesores, administración y otros espacios para 675 alumnos. También supera los dos millones de euros la instalación provisional del IES Eras de la Sal número 6. El contrato principal asciende a unos 1,59 millones de euros con IVA y una ampliación posterior añade otros 450.000 euros. En conjunto son 2,04 millones de euros, equivalentes durante 36 meses a unos 679.000 euros al año o cerca de 1.860 euros diarios.

La ampliación mediante módulos del IES Mare Nostrum, la última incorporación en Torrevieja a la Educación de quita y pon, tiene un peso económico menor, aunque responde al mismo sistema. Sus seis nuevas aulas, una sala de profesores, aseos y zonas de circulación fueron adjudicados por unos 264.000 euros con impuestos durante tres años. La media ronda los 88.000 euros anuales y 240 euros diarios. La dimensión de las instalaciones muestra hasta qué punto la solución provisional se ha extendido por el sistema educativo de Torrevieja con más de 80 aulas docentes -sin contar los espacios comunes- utilizadas a diario por alumnos y profesores.

Acceso a centro educativo en Torrevieja en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Nueve mil metros cuadrados

La superficie ocupada también refleja la magnitud de estas instalaciones. Más de 9.500 metros cuadrados solo de construcciones prefabricadas, según la información pública de la Generalitat sobre estos contratos que, en eso la administración sí es previsora porque tiene mucha experiencia, se adjudican con un procedimiento de acuerdo marco muy ágil entre un grupo de empresas recepcionadas y dotado de una partida multimillonaria para asumir todas las eventualidades.

D. Pamies

Sin embargo, con esa rapidez no basta. Son necesarias parcelas y adecuaciones de parcelas no siempre disponibles. Al margen de las infraestructuras está la logística de dotar de transporte, que la Administración debe garantizar al alumnado más alejado de unos centros siempre ubicados en la periferia. Además, está la dificultad de poner en pie colegios e institutos que asumen a un porcentaje de alumnado migrante superior el 60 %, en claustros con un volumen de profesorado interino muy importante -los colegios recién creados en prefabricadas -y en Torrevieja- no están entre las preferencias de los docentes-