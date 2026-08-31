La Guardia Civil desmantela dos puntos de venta de droga en Daya Vieja y Formentera del Segura

La Guardia Civil ha desmantelado dos presuntos puntos de venta de droga ubicados en viviendas de Daya Vieja y Formentera del Segura. La operación se ha saldado con la detención de tres personas: dos hombres de 34 y 53 años y una mujer de 29, investigados por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia. Tras comparecer ante la autoridad judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares.

Una de las armas de fuego simuladas intervenidas en la operación / INFORMACIÓN

Guardamar del Segura

La investigación fue iniciada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Guardamar del Seguratras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de estupefacientes en la Vega Baja. Las pesquisas permitieron comprobar que la actividad no se concentraba en un solo inmueble, sino en dos domicilios utilizados presuntamente para el almacenamiento y distribución de droga.

Una vez identificados los responsables y localizadas las viviendas, la Guardia Civil practicó dos registros simultáneos con apoyo de agentes del Puesto Principal de Guardamar, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Torrevieja (Usecic) y del Grupo de Reserva y Seguridad de la Comandancia de Valencia.

Imágenes de la intervención de la Guardia Civil en Daya Vieja y Formentera, los registros y la incautación de dinero y pertenencia / INFORMACIÓN

Registros

En los registros se intervinieron 575 gramos de marihuana, 22 pastillas de drogas sintéticas, cocaína, MDMA y hachís, además de unos 3.000 euros en efectivo. Los agentes también localizaron cuatro pistolas simuladas, un machete de grandes dimensiones y tres vehículos de gama media y alta, presuntamente vinculados a la actividad investigada.

En una de las viviendas se hallaron además numerosas balizas GPS, dos inhibidores de frecuencia y un dron, material que la Guardia Civil relaciona igualmente con la actividad del grupo investigado.

Los drones, según ha podido confirmar este diario al margen de la información facilitada por la Guardia Civil, se están empleando por los grupos delictivos para adoptar medidas de contravigilancia.

Mientras que las balizas GPS son pequeños localizadores que permiten saber dónde está un vehículo, un paquete o un objeto. En investigaciones contra grupos dedicados al tráfico de drogas suelen aparecer vinculadas a tareas de vigilancia y control de movimientos: seguir coches, controlar desplazamientos de personas, localizar mercancía, vigilar a rivales o comprobar rutas usadas por la propia red.

Registro de una de las viviendas durante la operación de la Guardia Civil impulsada por el puesto de Guardamar / INFORMACIÓN

La Guardia Civil ha intervenido en esta ocasión, aunque no es la primera vez en el caso de Daya Vieja, en dos de los municipios más pequeños de la comarca, con menos de cinco mil habitantes cada uno, y donde el impacto de un punto de distribución como los desmantelados es mayor.

Uno de los registros de viviendas realizado por los agentes de la Guardia Civil / INFORMACIÓN

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil subraya la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de puntos de venta de droga y recuerda que las denuncias pueden realizarse en los cuarteles, a través del teléfono 062, mediante la aplicación AlertCops o por medio del formulario de colaboración ciudadana de su página web, que permite aportar información de forma anónima.