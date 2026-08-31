Orihuela cierra al tráfico en la Costa 250 metros de un vial fuera de ordenación, en zona verde y que ocupa una rambla

El Ayuntamiento de Orihuela ha decidido prohibir el paso de vehículos por un tramo de la calle Mira, que se prolonga en la calle Hita, de unos 250 metros de longitud en Orihuela Costa. El estrecho vial es utilizado en ambos sentidos de la marcha pese a su escasa capacidad como atajo por los conductores que mejor conocen la geografía urbana del marasmo de urbanizaciones del litoral oriolano.

El vial ha servido durante años para evitar el denso tráfico de las escasas alternativas de movilidad en avenidas y carreteras que cumplen esa función en Orihuela Costa: unir el norte y el sur del litoral interior del término municipal. En este caso, además, acerca dos extremos con referencias comerciales importantes: en un lado, el centro comercial La Zenia, entre las calles Mira y Jade; en el otro, el mercadillo semanal de la avenida Nicolás de Bussy. Con lo que también es frecuentado por camiones de los comerciantes que se instalan en ese mercadillo para evitar retenciones tanto de entrada como de salida.

Nada es legal

Pero tanto trasiego ha provocado las quejas de propietarios de viviendas situadas junto al vial porque además está ubicado sobre una zona verde, está fuera de ordenación -no figura en el Plan General como un vial público- y, en algunos puntos, invade la servidumbre de dominio público hidráulico de la rambla de la Cañada de las Estacas. Vamos, que está sobre una rambla con el riesgo, además, de que algunos coches se pueden ver afectados por los desprendimientos en las paredes del barranco que flanquea uno de los arcenes, como ya ha ocurrido en los últimos meses.

Así es el camino: estrecho aunque se utiliza en ambos sentidos de la marcha y con la rambla flanqueando uno de los márgenes / INFORMACIÓN

El jueves pasado, vecinos de una comunidad de propietarios, hartos de tanto tráfico y conocedores de la situación legal del vial, decidieron colocar por su cuenta pivotes de cierre en ambos extremos del acceso. Una actuación -también muy propia del día a día de Orihuela Costa- totalmente irregular, porque nadie que no sea la Administración puede actuar sobre dominio público y menos aún para cerrar un camino sin más criterio que impedir el paso de vehículos.

Pero está claro, por la actuación posterior del Ayuntamiento, que los vecinos llevaban razón. El viernes por la mañana se personó en la zona el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz. Y se ordenó a la empresa municipal de mantenimiento de viales de la Costa la retirada de los pivotes porque no estaban autorizados -no eran municipales- y, además, se encontraban en una zona muy mal iluminada, con el riesgo de que algún vehículo se los pudiera “comer” y llevar por delante. La solución municipal ha sido colocar señales de prohibido el paso, que ya estaban instaladas el viernes.

Vecinos de Orihuela Costa usuarios del vial, y que entienden la postura de los residentes que han reclamado el cierre, indicaron a INFORMACIÓN que, si la restricción se limita a la colocación de señales de prohibido el paso, será complicado que se respete sin un mínimo de vigilancia. “Se va a incumplir de forma sistemática, como otras tantas cosas en Orihuela Costa”, anticipan, si no se adopta alguna medida más drástica. Además, es seguro que las señales de prohibido tampoco convencen a los vecinos afectados.

Urbanismo

¿Quién ordenó asfaltar y adecuar el camino sobre una zona verde e invadiendo el dominio público de la rambla de la Cañada de las Estacas? Nadie lo sabe ahora, pero algunos indicios, como el hecho de que se hayan instalado peraltes protectores, algunos dobles, para evitar salidas de vía al barranco, apuntan al sospechoso habitual de estos apaños: el propio Ayuntamiento.

Este episodio vuelve a reflejar la falta de coordinación urbanística con la que se han levantado miles de viviendas en Orihuela Costa durante los últimos 40 años. El Plan General que ha validado la creación de una conurbación con docenas de residenciales, 15 kilómetros de longitud de norte a sur y hasta cinco de ancho de este a oeste, se aprobó en 1990. Y se sigue urbanizando con sus reglas porque el Ayuntamiento de Orihuela renunció a validar la revisión del Plan General que estaba muy avanzada, ante el miedo de que impusiera limitaciones a la reclasificación de nuevos suelos urbanos para construir más vivienda turística, que es ahora el motor económico del municipio.

Culos de saco, callejones sin salida, rotondas a ninguna parte...

Cualquiera que sea visitante habitual de la zona y se desplace en vehículo particular sabe que da igual el conocimiento que tenga de la zona y las veces que haya pasado: siempre puede terminar en una rotonda que le haga dar la vuelta en el mejor de los casos, un culo de saco o un callejón sin salida y sin señalizar. La conexión entre grandes residenciales está fuera de cualquier lógica urbanística que puede poner a prueba cualquier navegador de última generación.

Una vez perdido hay que desandar cientos de metros para poder “pillar” el camino correcto, que normalmente obliga a un rodeo kilométrico, porque la barrera física que suponen los cauces de barrancos perpendiculares a la costa se mantiene, aunque se hayan estrechado las vaguadas. No se ha permitido construir directamente sobre ellas, pero sí se ha urbanizado alrededor sin resolver bien las conexiones ni la capacidad de evacuación. Los planes parciales se aprobaron de forma aislada, con los requisitos legales ajustados a cada uno de los residenciales, sin programar las conexiones de los viales generales y con unas infraestructuras que los promotores, por otra parte, no pensaban asumir.