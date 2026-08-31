Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja

El historiador y doctor en Bellas Artes Sergio Boj Bri, ha registrado ante la Generalitat la petición de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los restos arqueológicos situados al suroeste de la playa de los Náufragos, en Torrevieja. La solicitud plantea proteger esta franja costera entre esa playa y la urbanización La Veleta, paralela a la avenida Desiderio Rodríguez, por su valor arqueológico, histórico y etnológico.

El espacio corresponde a una antigua cantera de piedra arenisca que ocupa unos 350 metros de longitud junto a la línea de costa y unos 20 metros de ancho, con parte del yacimiento adentrándose en el mar, según las investigaciones recientes del Museo Arqueológico de Alicante. En la roca todavía pueden apreciarse módulos de extracción de bloques, surcos longitudinales y cuadrículas dejadas por los trabajos de corte de la piedra.

Carta Arqueológica

El conjunto aparece incluido en la Carta Arqueológica Subacuática de Alicante, publicada en 2022 por el MARQ. La documentación lo relaciona con un tipo de explotación similar al de la cantera romana de Mil Palmeras, en Pilar de la Horadada, aunque en el caso de los restos de la playa de los Náufragos resulta complejo fijar una datación romana con seguridad. Las mismas técnicas y herramientas de extracción de bloques junto al mar se mantuvieron desde época romana hasta finales de la Edad Media, lo que dificulta precisar su origen sin nuevos hallazgos.

La solicitud sitúa al menos parte de la actividad de la cantera en el siglo XV. Los investigadores Juan Antonio Pujol y María José Cruz, de la Universidad de Alicante, vinculan su uso a la existencia de torres vigía y otras construcciones de esa época en las que se emplearon sillares toscos de arenisca. Boj añade que, por tipología, dimensiones, color y textura, parte de esos materiales pudieron utilizarse en la construcción del canal de El Acequión, situado a unos 300 metros al este y levantado con bloques de arenisca antes de 1482.

El historiador Sergio Boj, que es quien ha registrado la solicitud / INFORMACIÓN

El yacimiento se encuentra al pie de un pequeño acantilado de entre tres y cuatro metros de altura, un desnivel que podría estar relacionado con la propia explotación de la cantera. La petición también apunta la presencia de materiales de descarte en el entorno, que podrían indicar la existencia de talleres asociados a la extracción de piedra, aunque esa posibilidad no aparece recogida en las investigaciones citadas ni en la Carta Arqueológica.

La declaración como BIC busca dar protección legal a un enclave poco conocido y escasamente estudiado. La solicitud advierte del riesgo de deterioro por acumulación de basuras, vandalismo, expolio y presión urbanística. También plantea la necesidad de poner en valor y difundir un yacimiento que conserva huellas visibles de una actividad ligada a la historia constructiva de Torrevieja y de su litoral. Este tramo es una zona de baño de San Roque.

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Sergio Boj también solicitó la protección del canal del Acequión como Bien de Interés Cultural que se encuentra en tramitación. Esa protección también la ha reclamado el PSOE en el Ayuntamiento de Torrevieja aunque es Boj quien la ha tramitado formalmente.