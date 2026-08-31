El PP lleva al Congreso el incumplimiento del plan anti-dana del Segura en la Vega Baja

El PP ha llevado al Congreso de los Diputados el bajo grado de ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Segura 2022-2027 (PGRI) para la Vega Baja. La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Joaquín Melgarejo y presentada como pregunta escrita al Gobierno, sostiene que el plan contemplaba más de 330 millones de euros en actuaciones para una comarca que sigue expuesta al riesgo de inundación tras la dana de septiembre de 2019, pero que, a falta de un año para cerrar el ciclo de planificación, apenas se ha ejecutado el 5% del presupuesto, en torno a 16 millones de euros. Reclama al ejecutivo una explicación sobre el retraso de las principales actuaciones previstas en la cuenca del Segura y, en particular, en la Vega Baja.

La pregunta parlamentaria, que surge tras el balance sobre el grado de ejecución publicado por INFORMACIÓN, pone el foco en las grandes obras de responsabilidad estatal. El PP señala que la presa de Tabala, la rambla de Abanilla, el bypass de Santomera y los corredores verdes de renaturalización del Segura siguen en fase de proyecto, anteproyecto o información pública, sin obra adjudicada ni fecha cierta de inicio. Para los populares, esta situación abre dudas sobre la planificación del Ministerio, la coordinación entre administraciones, la disponibilidad real de financiación y la capacidad para alcanzar acuerdos con agricultores, regantes y propietarios afectados.

El Segura desbordado a su paso por Orihuela en la dana de septiembre de 2019 / MANUEL LORENZO

Tramo final

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el Gobierno detalle por qué la ejecución en la Vega Baja no supera ese 5% cuando el plan encara ya su tramo final. El PP pide saber qué parte del retraso se debe a falta de financiación efectiva y qué parte responde a bloqueos técnicos, administrativos o ambientales. También pregunta si existe algún informe interno de seguimiento anual del PGRI que explique por qué las grandes actuaciones continúan sin pasar a fase de obra.

Los populares introducen además el coste de no ejecutar esas infraestructuras. En concreto, preguntan si el Ministerio ha evaluado el impacto de los retrasos en términos de exposición al riesgo para la población y para las explotaciones agrícolas de la comarca. La cuestión no es menor en un territorio que sufrió de forma directa los efectos de la Dana de 2019 y que sigue pendiente de actuaciones estructurales para reducir su vulnerabilidad ante episodios de lluvias extremas.

El escrito se detiene de forma especial en la rambla de Abanilla y en la presa de Tabala. Sobre la rambla, recuerda que cuenta con 50 millones reservados y que figuraba como “no iniciada” en el seguimiento oficial de 2024, por lo que reclama conocer en qué fase se encuentra ahora y cuál es la fecha comprometida para iniciar la licitación. En el caso de Tabala, pregunta por qué una actuación con proyecto ya redactado y 71,8 millones de presupuesto no prevé licitarse hasta 2027.

Un rescate durante la dana de 2019 en la huerta de la Vega Baja / AXEL ALVAREZ

Tabala

La iniciativa también apunta al conflicto con el sector agrario. El PP pregunta qué estrategia seguirá el Ministerio para lograr consenso cuando algunas soluciones, como los corredores verdes o las zonas de laminación, requieren suelo agrícola privado. En el caso de Tabala, pide además conocer qué medidas se adoptan para resolver el rechazo de agricultores por la calidad del agua de retorno y evitar que esa oposición derive en un nuevo bloqueo administrativo o judicial.

La última cuestión amplía el foco al conjunto de la cuenca del Segura. El grupo popular reclama al Gobierno que precise cuántos de los 840 millones de euros previstos para toda la demarcación se han ejecutado realmente y cómo se compara ese porcentaje con el de otras cuencas hidrográficas españolas. El objetivo de la pregunta es forzar una rendición de cuentas sobre un plan que, según el PP, agota su vigencia mientras las actuaciones principales para la Vega Baja siguen sin materializarse.

El escrito está firmado por los diputados del Grupo Popular Joaquín Melgarejo Moreno, Macarena Montesinos De Miguel, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora, Maribel Sánchez Torregrosa y Rosa Quintana Carballo.