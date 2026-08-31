El pueblo de Alicante que está lleno de cuevas: este fin de semana están abiertas y puedes visitarlas gratis

Hay pueblos que se descubren mirando hacia arriba, por sus castillos, campanarios o miradores. Otros, en cambio, se entienden mejor mirando hacia dentro de la tierra. En la provincia de Alicante hay rincones donde la historia no está en una gran fachada monumental, sino en viviendas excavadas en la roca, calles blancas, puertas de colores y antiguos barrios subterráneos que hoy se han convertido en espacios culturales.

Ese tipo de plan tiene algo especial para un fin de semana. No exige playa, ni una ruta larga, ni grandes preparativos. Basta con acercarse a un pueblo de interior, pasear sin prisa y entrar en un lugar que parece detenido entre la tradición y el arte contemporáneo. Más aún cuando las cuevas se abren al público, los artesanos muestran sus trabajos y el barrio se llena de puestos, talleres, música y visitantes.

Cuevas del Rodeo

El pueblo es Rojales, en la Vega Baja del Segura, y el lugar que lo hace diferente son las Cuevas del Rodeo. El Ayuntamiento explica que la experiencia de sus antiguos habitantes como picapedreros les llevó a construir sus moradas en la roca, dando lugar a una “trama urbana subterránea” que, ante la precariedad de las casas de cañas y barro, llegó a ser el hogar de generaciones de rojaleros hasta principios del siglo XX. No se trata, por tanto, de una escenografía turística inventada, sino de un barrio con raíz popular y una forma de vida adaptada al terreno.

Hoy esas cuevas han cambiado de uso sin perder su carácter. La rehabilitación de estas barriadas dio lugar a un “Ecomuseo del Hábitat Subterráneo Municipal”, integrado por 15 cuevas-vivienda convertidas actualmente en cuevas-talleres artesanales, salas de exposición y zoco artesanal. Esa transformación explica por qué el visitante encuentra puertas azules, fachadas encaladas, patios pequeños, mosaicos, esculturas, talleres de artistas y una estética muy reconocible, entre mediterránea, popular y bohemia.

Cuevas del Rodeo / AYTO DE ROJALES

Mercadillo artesanal

El gran momento para visitarlas llega el primer domingo de cada mes, cuando se celebra Rodearte, el mercadillo de arte y artesanía de las Cuevas del Rodeo. Se trata de un encuentro con visitas a las cuevas de los artesanos, demostraciones de oficios, talleres participativos, conciertos y exposiciones. Es decir, no es solo comprar en puestos: es entrar en un barrio excavado en la roca mientras sus espacios cobran vida.

La visita permite entender Rojales desde una perspectiva muy distinta a la habitual. El municipio combina su cultura tradicional de huerta con barrios de cuevas y con el peso turístico de urbanizaciones como Ciudad Quesada, Doña Pepa, Pueblo Bravo o Lo Pepín, que en las últimas décadas se han convertido en uno de sus motores residenciales. Pero las Cuevas del Rodeo muestran el lado más singular del casco tradicional: un paisaje blanco, irregular, excavado y lleno de detalles, donde cada puerta puede esconder un taller, una exposición o una pequeña historia familiar.

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Para quienes vayan este fin de semana, el plan es sencillo: llegar con calma, recorrer el barrio, entrar en las cuevas abiertas, mirar los puestos artesanos y dejar tiempo para las actividades. Algunas convocatorias de Rodearte han incluido más de una veintena de puestos, demostraciones de oficios, talleres participativos, cuevas-taller visitables, exposiciones y música en directo, con entrada gratuita. Conviene, eso sí, revisar la programación concreta antes de salir, porque los horarios y actividades pueden variar según el mes, el calor o la agenda cultural del Ayuntamiento y de la asociación artístico-artesanal.