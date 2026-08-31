Sanidad admite ante el Síndic la demora de más de un año de un paciente de Torrevieja pendiente de una cita para una prótesis de rodilla

Están las cifras oficiales de demora quirúrgica y de consulta de especializades del Hospital de Torrevieja, que en términos globales son mejores que la media de centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana. Y luego está la realidad.

Todos los hospitales públicos emplean agendas cerradas para maquillar los datos de demora de consultas externas, peticiones de los médicos de cabecera con especialistas que no figuran en los registros si finalmente no se llevan a cabo, o unos retrasos en intervenciones que son muy reales para los pacientes, pero solo existen en las estadísticas porque solo se cuantifican desde la consulta con el anestesista.

Un paciente del Hospital Universitario de Torrevieja ha permanecido más de un año pendiente de la primera cita de Traumatología que debe determinar si necesita una prótesis de rodilla. El caso, tramitado por el Síndic de Greuges a raíz de una queja, deja al descubierto una demora previa a la lista quirúrgica en la que el usuario no aparece como paciente en espera de operación porque antes debe ser visto por el especialista que tiene que confirmar la intervención. Sanidad admitió el retraso ante la reclamación del Síndic Ángel Luna, lo atribuyó a la elevada demanda del servicio y aceptó las recomendaciones del Síndic, pero el propio defensor del pueblo valenciano constató después que el compromiso de citarlo entre mayo y junio no se había cumplido.

Puerta de urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja / D. Pamies

Queja y "tan pronto como sea posible"

La queja partía de una propuesta realizada en marzo de 2025 por el servicio de Traumatología del Hospital de Torrevieja para una posible intervención de rodilla. En julio de ese mismo año, la familia presentó una reclamación ante el servicio de atención al paciente por la “espera prolongada” sin haber recibido cita para la operación programada. La Gerencia respondió entonces que se trataba de una propuesta ordinaria y que, por la alta demanda existente, el servicio lo tendría en cuenta “tan pronto como sea posible”.

Dolor constante e insoportable

El problema seguía sin resolverse en febrero de 2026. La queja elevada al Síndic señalaba que el paciente continuaba sin ser citado, en una incapacidad temporal de larga duración, con “dolor constante e insoportable” y con un empeoramiento de su estado de salud, de ánimo y de sus limitaciones para llevar una vida normal. La documentación sanitaria remitida después confirmó que el usuario seguía pendiente de una primera valoración en consultas externas y que todavía no había sido atendido por Traumatología.

Si no es para operar es que no esperas

Así es como Sanidad hace que un paciente que espera a una intervención no figure en espera. En una práctica estadística aplicada desde hace muchos años al margen de quién esté al frente en la administración autonómica. El Hospital reconoció en su respuesta que el paciente "no figura en la lista de espera quirúrgica porque la operación no puede quedar formalmente indicada hasta que lo valore el especialista", pese a que Atención Primaria sí lo tenían claro. "Esa primera consulta debe revisar las pruebas, explorar al paciente y decidir si procede la prótesis de rodilla. Mientras esa cita no se produce, la demora queda situada en el acceso a la consulta especializada, no en la estadística estricta de espera para quirófano", según Sanidad.

143 días de demora media en Traumatología

Sanidad reconoció ante el Síndic que la demora estaba relacionada con el elevado volumen de pacientes que soporta Traumatología en Torrevieja, especialmente en unidades con mucha demanda como la de rodilla. El informe del servicio situó en 143 días la demora media para una primera consulta especializada. En el periodo analizado se realizaron 9.842 consultas externas, de ellas 4.458 primeras consultas, y se gestionaron 10.891 citas programadas. El hospital también señaló una tasa de inasistencia del 10,45%, con 1.138 citas no aprovechadas. La sinceridad de la gerencia del Hospital a la hora de responder al Síndic en este caso contrasta con la difusión de los datos del centro comparados con otros centros sanitarios que lo sitúan como el que menos demora presenta -más en la espera a intervenciones que las consultas de especialistas- con respecto a la Comunidad Valenciana.

Por debajo de la media

El centro defendió que esa situación afectaba al acceso a consultas externas y no a la actividad quirúrgica. Según su informe, la demora estructural quirúrgica de Traumatología en el Departamento de Salud de Torrevieja era de 71 días, por debajo de los 99 días de media en la Comunitat Valenciana. El caso muestra precisamente la diferencia entre ambas esperas: el paciente no había llegado aún a la lista de quirófano porque seguía pendiente de la valoración previa.

Reducir a 60 días en tres años

El Síndic recomendó a la Conselleria de Sanidad que adoptara medidas para reducir la demora en Traumatología y que citara al paciente de la queja “a la mayor brevedad”. Sanidad aceptó esas recomendaciones y comunicó la puesta en marcha de un plan para mejorar el acceso a consultas externas. El objetivo anunciado es reducir la demora media de primera consulta desde los 143 días actuales hasta menos de 60 días en un plazo de tres años.

La aceptación formal de las recomendaciones permitió al Síndic cerrar la queja, pero el cierre no ocultó, según la resolución hecha pública por el Síndic, el incumplimiento del plazo dado por el propio hospital. La persona que promovió la reclamación comunicó en julio que el Hospital de Torrevieja seguía sin contactar con el paciente pese al compromiso de citarlo entre mayo y junio. El escrito añadía que el usuario continuaba con “dolores insufribles” y sin conocer qué solución le ofrecería Sanidad.

El Síndic dejó constancia de que, transcurrido mayo y junio, Traumatología no había citado al paciente para la valoración en consultas externas. La institución volvió a pedir a Sanidad que lo hiciera cuanto antes y advirtió de que los usuarios que deben esperar durante meses para recibir atención especializada pueden ver interrumpida la efectividad de su derecho a la protección de la salud.