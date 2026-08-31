Sustituir el conducto de climatización que colapsó sobre la piscina cubierta de Torrevieja costará 134.000 euros y tres meses de obras

El Ayuntamiento de Torrevieja tramita por 134.000 euros, IVA incluido, la obra para instalar un nuevo conducto de climatización en la piscina cubierta del Palacio de los Deportes, que incluirá, además una mejora la ventilación de la sala de calderas. A ese presupuesto se suman los 14.000 euros que ha costado la redacción del proyecto a través de un contrato menor.

El concurso para adjudicar la obra llega después del desprendimiento del antiguo conducto metálico, que "colapsó" -así es como lo califica el contrato- el pasado 14 de mayo sobre la lámina de agua con la instalación abierta al público y obligó a clausurar la piscina y adelantar en varias semanas el cierre de la temporada de la piscina climatizada.

El equipo de gobierno del Partido Popular, que ha dado cuenta de la licitación de otros dos contratos municipales en los últimos días, no ha informado todavía sobre este concurso que se tramita por la vía de urgencia y que se aprobó en junta de gobierno celebrada este lunes.

Tres meses

La nueva obra deberá ejecutarse en tres meses, con lo que el área de Deportes deberá cuando va a esta la piscina cubierta disponible para el público en su temporada ordinaria que comienza siempre a principios de septiembre. En los últimos años, entre el 5 y el 9 de septiembre. La tramitación de este contrato, al margen de que se ejecute por la vía de urgencia, va a requerir, al menos, de tres semanas para adjudicarse. Es improbable que el Ayuntamiento pueda abrir las instalaciones mientras se realizan las obras. Con lo que la piscina reabriría aproximadamente desde noviembre-diciembre.

El cierre de la piscina se produjo tras la caída de buena parte del conducto de acero de grandes dimensiones situado sobre el vaso. El desprendimiento afectó a varias calles de la piscina. Los usuarios que se encontraban en el interior no sufrieron daños, aunque testigos presenciales señalaron entonces que no hubo heridos “de puro milagro”. El episodio se produjo después de una incidencia previa en las sujeciones. La Concejalía de Deportes comunicó que en abril se había detectado una anomalía, que la piscina se cerró de forma preventiva y que la empresa encargada del mantenimiento, Serveo, corrigió y revisó la instalación antes de la reapertura. Tras el desplome, el Ayuntamiento pidió a la empresa un informe sobre las actuaciones realizadas y sobre las causas de la caída.

El conducto retirado fuera de las instalaciones después del accidente en el que se puede observar la corrosión del material de chapa de acero galvanizado instalado en 2021 / INFORMACIÓN

Otro sistema

En la renovación se descarta que el conducto quede suspendido bajo cubierta y sobre la lámina de agua, como el que estaba instalado. Algo que dificulta "o impide", según el proyecto, una revisión de los elementos de suspensión, anclaje y soporte. Y que no se tuvo en cuenta en su instalación en 2021.

Además, la piscina cubierta de grandes dimensiones -una de las joyas de la corona de la Ciudad Deportiva de Torrevieja-, presenta una humedad constante, y por los compuestos derivados del tratamiento del agua, un ambiente especialmente "agresivo para los elementos metálicos" que componían el sistema. El nuevo trazado se desplaza fuera del ámbito de la lámina de agua.

En 2021

El proyecto, redactado por la empresa HVAC, señala que las patologías del sistema de climatización no afectan solo a elementos aislados, sino que tienen un carácter generalizado por el deterioro de los conductos, la pérdida de prestaciones, la corrosión de las fijaciones y la acumulación de suciedad. Descarta una reparación parcial y pide una integral que sustituya la chapa de acero galvanizado por un conducto textil. No precisa cuándo se ubicó el conducto que se desprendió ni qué empresa lo ejecutó: solo recoge como referencia que es instalación con fecha de 2021 y que "desconoce" quién lo instaló.

Cubierta en la que se observan las sujecciones desde las que se desprendió el tubo / INFORMACIÓN

La Concejalía de Deportes aseguró que se iniciaría una investigación exhaustiva de lo sucedido por la posible responsabilidad de la empresa de mantenimiento, Serveo, sin concretar si las instalaciones que se desplomaron sobre el agua habían sido instaladas durante la rehabilitación del Palacio de los Deportes adjudicada al Grupo Hozono en 2021 con motivo del mundial femenino de balonmano. Y en su caso reclamar por posibles deficiencias de una renovación que apenas ha cumplido cinco años.

Noticias relacionadas

Los 134.000 euros saldrán del presupuesto municipal. Tuvo muy claro el área que dirige Diana Box que sería el Ayuntamiento -sin esperar mucho más- el que abordaría la sustitución del conducto porque el inicio del expediente para redactar el proyecto se firmó solo cuatro días después del desprendimiento, el 18 de mayo y el 1 de junio ya estaba adjudicada su redacción.