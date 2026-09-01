Abierto el plazo para pedir ayudas municipales de hasta 1.500 euros para jóvenes universitarios de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Juventud, ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a jóvenes estudiantes universitarios correspondientes al curso académico 2025/2026.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), cuenta con una dotación máxima de 200.000 euros y permitirá conceder ayudas individuales de hasta 1.500 euros para contribuir a sufragar algunos de los principales gastos derivados de los estudios universitarios. Las ayudas podrán destinarse al pago de la matrícula, la adquisición de libros de texto y los desplazamientos en transporte público interurbano realizados para acudir al centro de estudios.

El plazo para solicitar estas ayudas será de diez días hábiles a contar desde el 1 de septiembre. Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal. Las bases completas, los modelos de solicitud y toda la información relativa al procedimiento están disponibles en la sede electrónica y en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Requisitos

La convocatoria está dirigida a jóvenes de hasta 35 años que durante el curso académico 2025/2026 hayan cursado estudios oficiales de Grado o equivalentes o de Máster oficial, tanto en modalidad presencial como a distancia.

Los solicitantes deberán encontrarse empadronadas en Torrevieja y haber mantenido esta condición de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Asimismo, la renta familiar per cápita no podrá superar los 17.000 euros anuales y deberán cumplirse los requisitos académicos recogidos en las bases de la convocatoria.

Entre estos requisitos se establece una nota de acceso o una nota media mínima de 5 puntos, dependiendo de si la solicitud corresponde al primer curso universitario, a cursos posteriores o a estudios de Máster oficial.

Gastos

Las ayudas municipales podrán cubrir los gastos correspondientes a la matrícula universitaria, siempre que se acredite tanto su formalización como el pago realizado por el estudiante. También será subvencionable la adquisición de libros de texto vinculados directamente a las asignaturas cursadas durante el periodo académico objeto de la convocatoria.

En materia de transporte, podrán incluirse los desplazamientos habituales realizados en autobús o tren entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, siempre que tengan como finalidad acudir al centro universitario en el que se encuentre matriculada la persona solicitante.

Valoraciones

Las solicitudes serán evaluadas mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, con una puntuación máxima de 21 puntos. Para establecer la puntuación se tendrán en cuenta las circunstancias económicas, familiares y académicas de los solicitantes, así como las características de los estudios cursados y la distancia existente entre Torrevieja y la localidad en la que se encuentre el centro universitario.

Entre los criterios de valoración figuran la renta per cápita familiar, la situación de desempleo de alguno de los miembros de la unidad familiar, la condición de familia numerosa o monoparental, la existencia de una discapacidad y determinadas circunstancias de especial protección.

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También se valorarán el expediente académico y el régimen y nivel de los estudios. En este apartado, recibirán una mayor puntuación los estudios presenciales frente a los realizados a distancia, los estudios de Máster oficial y la circunstancia de encontrarse cursando el último año de la titulación. La distancia entre Torrevieja y el centro universitario al que deba desplazarse habitualmente el estudiante constituirá igualmente uno de los criterios para determinar la puntuación final.