Ayuntamientos socialistas de la Vega Baja desoyen al partido y convocan la concentración en solidaridad con Ceuta de la FEMP

Algorfa, Granja de Rocamora y Benferri, tres pequeños municipios gobernados por el PSOE en la Vega Baja, han convocado a sus vecinos a la concentración de mañana miércoles, a las ocho de la tarde, en solidaridad con Ceuta, impulsada por la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El PSOE había pedido a los ayuntamientos en los que gobierna que no secundaran la convocatoria, al considerar que fue validada de forma “unilateral” por el PP en la FEMP.

El caso más llamativo es el de Algorfa, un municipio presidido por Manuel Ros, que forma parte de la ejecutiva del PSOE comarcal y es diputado provincial. El texto de la convocatoria del municipio algorfeño en redes sociales señala que “lo que está ocurriendo en Ceuta (sic) no es una cuestión de ideología, es una cuestión de personas. Personas que viven, trabajan y sufren de cerca esta situación. Y ahora, más que nunca, necesitan saber que todos estamos con ellos, que no están solos. Desde Algorfa mostramos nuestra solidaridad y cercanía con Ceuta. Ceuta somos todos”.

Tanto Algorfa como Benferri emplean el anagrama de la propia FEMP para validar su anuncio y hacen mención expresa a la Federación en sus textos. Rojales, Guardamar del Segura, Dolores, Los Montesinos, San Miguel de Salinas y Rafal, también municipios gestionados por los socialistas, han seguido la directriz del patido.

Siete formaciones políticas, entre ellas el PSOE, Sumar e IU, difundieron a nivel nacional un comunicado para incidir en su solidaridad con Ceuta para señalar después que la convocatoria se había realizado de forma unilateral por parte de la presidencia del organismo, bajo mandato del PP de María José García Pelayo.

La FEMP, al margen del color político de su presidencia, tiene tradición de sacar adelante por mayoría buena parte de sus convocatorias y comunicados institucionales, con consenso de los principales partidos en materias como la violencia de género o los derechos LGTBI. Pero no ha sido el caso.

La Asociación de Vecinos

En Los Montesinos, la Asociación de Vecinos ha solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno para llevar a cabo su propia concentración, ya que en este caso su alcalde, José Manuel Butrón, no ha impulsado la concentración.

En Guardamar, el Partido Popular está reclamando que el alcalde convoque la concentración. Tampoco se ha convocado en Rojales -el municipio socialista más grande de la comarca-, ni en Dolores ni Rafal.

Video

En Torrevieja, en algo muy inusual para convocatorias de la FEMP, el propio alcalde, Eduardo Dolón, ha difundido un vídeo animando a los ciudadanos a acudir. En las redes sociales del PP se están compartiendo los lemas de la concentración.

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Alguno de ellos son de carácter racista y aluden a la llegada de 80.000 migrantes. Entrada irregular en Ceuta -en la que murieron más de 80 personas ahogadas- y de los que más de 5.000 permanecen en Ceuta lo que ha provocado una situación de enorme presión en la ciudad con los migrantes sobreviviendo en las playas, plazas y vías públicas, o cargan contra Marruecos.