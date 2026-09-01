Orihuela da 100.000 euros en ayudas directas a la Iglesia y las fundaciones Patronato Histórico y Miguel Hernández

El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado tres subvenciones directas que suman en total casi 100.000 euros para el Obispado, el Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela y la Fundación Miguel Hernández. Al no tratarse de una ayuda nominativa incorporada a un presupuesto municipal aprobado específicamente para 2026, sino que las cuentas están prorrogadas desde el ejercicio anterior, se han tenido que tramitar como concesiones directas con carácter excepcional, lo que obliga a que queden expresamente acreditadas las razones de interés público, social, cultural, turístico y económico que las justifican su concesión directa, así como las razones por las que no se llevan a cabo a través de una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.

En concreto, se otorgan 63.000 euros a la Iglesia por tercer año consecutivo. Lo hace con la misma cuantía, a pesar de que el pleno de abril de 2025 aprobó una moción para aumentarla hasta los 100.000 euros, una particular iniciativa que arrastraba dos paradojas: fue promovida por Vox, que usó esta herramienta pese a que forma parte del equipo de gobierno, y salió adelante gracias al apoyo del PSOE, ya que sus socios del PP se abstuvieron.

Consta en el expediente un informe de reparo suspensivo por parte de la Intervención, en el que se indica que el informe jurídico y la memoria aportada por el centro gestor -la Concejalía de Cultura- adolecen de motivación suficiente con respecto del carácter excepcional de la subvención, las razones de interés público, social, económico o humanitario y los motivos que dificultan su tramitación mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, algo que se subsanó haciendo hincapié en que el Obispado presenta "un carácter singular" que no responde a "una preferencia subjetiva del Ayuntamiento ni a la condición religiosa de la entidad, sino a la circunstancia objetiva de que es titular y responsable de una parte esencial e insustituible del patrimonio histórico-artístico de Orihuela".

Inmuebles

En este sentido, la finalidad de la ayuda se dirige a colaborar en la promoción, conservación, apertura, difusión y puesta en valor de "unos bienes concretos, determinados y singularísimos" que "ninguna otra entidad puede ejecutar", como son el Palacio Episcopal, el Museo Diocesano de Arte Sacro, el Colegio Diocesano de Santo Domingo, la catedral, la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, la Iglesia de Santiago el Mayor y el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate. Todos ellos, se añade, declarados Bienes de Interés Cultural por su especial relevancia histórica, artística, arquitectónica, documental y museística.

Claustro de la Catedral de Orihuela / Tony Sevilla

Así, se especifica que la ayuda no podrá destinarse a financiar actos de culto, celebraciones litúrgicas, actividades pastorales, catequéticas, sacramentales, doctrinales o de organización interna religiosa, sino que se utilizará para la promoción, conservación, divulgación, apertura, dinamización y puesta en valor turístico-cultural del patrimonio histórico-artístico de titularidad o gestión eclesiástica durante el año 2026, por su singular relevancia para el interés público municipal.

De esta forma, el Obispado promoverá el acceso de la ciudadanía a estos inmuebles, permitiendo la realización por parte del Ayuntamiento de visitas guiadas, actividades culturales y visitas protocolarias, fomentando la cultura y el turismo cultural y garantizando que estos bienes puedan ser conocidos, visitados, interpretados, conservados, difundidos y disfrutados por la ciudadanía, visitantes, investigadores, turistas y centros educativos.

Fundaciones

Asimismo, el bipartito de PP y Vox vuelve a dar una ayuda directa de 15.000 euros a la Fundación Cultural Miguel Hernández, una cuantía que se incrementó el año pasado en un 150 %, pasando de los habituales 6.000 euros desde 1994. El importe deberá destinarse exclusivamente a gastos vinculados a la organización, fallo y entrega del Premio Internacional de Poesía "Miguel Hernández-Comunidad Valenciana" en su edición de este año.

La tercera subvención está destinada a colaborar en la financiación de las actividades culturales, divulgativas, editoriales, literarias y de promoción patrimonial incluidas en el proyecto presentado por la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico-Artístico de la Ciudad de Orihuela para la anualidad 2026, que coincide con la conmemoración cultural del Año de Teodomiro. En este sentido, se especifica que la finalidad pública perseguida no consiste en financiar de forma genérica la actividad ordinaria de una entidad privada, sino en contribuir a la ejecución de un proyecto cultural singular y directamente vinculado a la defensa, conservación, fomento, estudio y difusión del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y documental de Orihuela.

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El importe de la ayuda asciende a 20.000 euros desglosados en 3.500 euros para el nuevo número de Cuadernos de Historia y Patrimonio Cultural del Bajo Segura; 7.500 para el concurso de relatos e impresión del libro relacionado con el Pacto de Teodomiro; 7.000 para la celebración de la Noche de la Cultura y Premios Teodomiro y 2.000 para la impresión del Catálogo Antología de Obras Bartolomé Roca.