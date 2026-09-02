La Cámara de Comercio de Orihuela alcanza 125 años de reivindicaciones

La Cámara de Comercio de Orihuela ha presentado este miércoles la actualización del libro Historia de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela, una obra elaborada por el cronista oficial de la ciudad, Antonio Luis Galiano, y revisada por el mismo autor con motivo del 125 aniversario de la entidad cameral.

El libro salió a la calle por primera vez con motivo del 75 aniversario de la institución. Contó con una primera actualización en 2021, coincidiendo con el 120 aniversario. Ahora, en el marco de la conmemoración de sus 125 años, la entidad vuelve a revisar y ampliar esta obra con el objetivo de dejar constancia de la evolución de una institución que desde hace 125 años ha estado dedicada al desarrollo económico, empresarial y social de Orihuela y la Vega Baja.

Desafíos

El presidente de la Cámara de Comercio, Mario Martínez, ha destacado que esta publicación "no es una mirada al pasado, sino una forma de entender el presente y los retos que tenemos por delante como territorio". En este sentido, ha señalado que "la Cámara nació para acompañar al tejido empresarial en los momentos de expansión, pero también en los de incertidumbre, y esa misión sigue plenamente vigente 125 años después".

Martínez ha subrayado que la actualización del libro permite recoger una etapa marcada por importantes transformaciones en la forma de trabajar, emprender, vender o relacionarse con la administración. Así, ha expresado que "la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la formación y la competitividad empresarial forman ya parte del día a día de nuestras empresas".

El presidente cameral ha puesto en valor el papel reivindicativo que la Cámara ha mantenido a lo largo de su historia en defensa de las infraestructuras y actuaciones estratégicas necesarias para el desarrollo de la comarca. "La mejora de las comunicaciones, la conectividad ferroviaria, la alta velocidad, el impulso del parque empresarial o la revitalización del casco urbano de Orihuela no son demandas aisladas, sino elementos clave para atraer inversión, generar actividad económica y evitar que las empresas busquen oportunidades en otros territorios", ha señalado, recordando al mismo tiempo que en otras épocas la Cámara se sumó a reivindicaciones que "siempre han sido de justicia para nuestro territorio, como la llegada del AVE".

Antonio Pastor, Mario Martíez y Antonio Luis Galiano / Información

Historia viva

Por su parte, Galiano ha añadido que esta revisión permite "completar el recorrido histórico de una institución que ha estado estrechamente ligada a la vida económica de la ciudad y de su comarca", ya que cada actualización incorpora nuevos capítulos de una historia que está viva, porque "la Cámara ha sabido adaptarse a los cambios de cada época sin perder su vocación de servicio al comercio, la industria, los servicios y el conjunto del tejido empresarial". Así, ha considerado la posibilidad que da la tecnología de incluir, en la web de la Cámara, la versión digital del libro para que esté a disposición de investigadores o de cualquier persona que lo quiera consultar.

En este sentido, ha explicado que esta revisión actualiza el contenido hasta el 27 de marzo de 2026, fecha en la que se cumplieron exactamente 125 años de la puesta en marcha de la Cámara de Comercio oriolana.

Por su parte, Antonio Pastor, representante de Caja Rural Central en el pleno de la Cámara -CRC es la entidad que patrocina una vez más la edición-, ha afirmado que CRC "apoya la divulgación de la historia de nuestra ciudad, y por supuesto de la Cámara de Comercio, a la que además pertenecemos". Pastor ha recordado que Caja Rural también es una entidad oriolana con más de 107 años de historia, lo que supone que "junto con la Cámara, el Ayuntamiento y el Obispado es una de las entidades con más antigüedad de nuestra ciudad".

La actualización de esta obra se enmarca en los actos conmemorativos del 125 aniversario de la Cámara de Comercio de Orihuela, que seguirán celebrándose hasta marzo del próximo año. Martínez ha concluido que "este libro deja constancia de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo: una institución útil, cercana, exigente cuando toca y comprometida con la prosperidad de Orihuela y la Vega Baja".

Apoyo a Ceuta

La presentación del libro ha coincidido con la conmemoración del Día de Ceuta, una ciudad que vive la peor crisis migratoria de su historia desde hace más de un mes. En este sentido, el presidente de la Cámara de Orihuela ha mostrado el apoyo de la institución a la población ceutí y a sus empresas.

Martínez ha explicado que desde Cámara Ceuta y a través de Cámara España "estamos al corriente de la grave situación en la que vive la ciudad autónoma", y ha relatado que en base a los datos de la cámara ceutí, las pérdidas económicas en su territorio ya suman 33 millones de euros, cinco más que la primera previsión que realizó la institución. "Los sectores más perjudicados son comercio y hostelería, y es por eso que desde aquí queremos solidarizarnos con la Cámara de Ceuta, que está trabajando para intentar aplacar, en la medida de lo posible, las consecuencias de esta crisis social que afecta a su territorio, pero que también afecta al conjunto de España".