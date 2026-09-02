El Partido para la Independencia de Orihuela Costa exige el cese del asesor de Vegara en el litoral por llamarles "terroristas"

"¿Puede un asesor del PP, pagado con dinero público, llamar "terroristas" a un partido político democrático y continuar después ocupando un puesto de confianza en el Ayuntamiento de Orihuela?". Es la pregunta que ha lanzado el Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC), al tiempo que ha pedido la dimisión o destitución de Raúl Fernández, "Raúl Campoamor" en redes sociales, que asesora al alcalde del municipio, Pepe Vegara, en asuntos que afectan al litoral oriolano.

Tras la publicación realizada por PIOC el pasado 23 de agosto sobre las pruebas efectuadas por este partido en Cala La Mosca, en donde se registraron vertidos de aguas residuales, Fernández aseguró en redes sociales que "el agua de baño es excelente", incluso aseveró que estaba dispuesto a hacerse un Fraga, en alusión al episodio histórico en Palomares, criticando a PIOC por "generar alarma social" y concluyendo con un mensaje directo: "No sois independentistas, sois terroristas", lanzó el que fuera número 11 de la candidatura del PP de Orihuela en las elecciones municipales de 2023 poco después de que el partido haya iniciado un expediente de segregación que ha alcanzado cientos de firmas de apoyo en muy poco tiempo. Una muestra de que el "procés" oriolano está generando cierto nerviosismo.

Los populares, que logró 10 ediles, al llegar al gobierno contrataron a Fernández como personal eventual con un salario anual de unos 40.000 euros a jornada completa. Por ello, el partido que dirige Román Jiménez ha criticado que haya elegido esas palabras para calificar "una posición política que es completamente legítima: que Orihuela Costa tenga el derecho a convertirse en un municipio independiente por medios democráticos. No somos terroristas. Somos residentes, ciudadanos y contribuyentes".

Así, han asegurado que el asesor tiene todo el derecho a discrepar políticamente de PIOC, pero "es inaceptable que una persona vinculada al Ayuntamiento y al Partido Popular utilice estas expresiones para desacreditar a un partido político democrático y a las personas que defienden sus ideas".

Por ello, han concluido que el alcalde debería ser especialmente cuidadoso con las personas a las que mantiene en puestos de confianza.