Torrevieja cierra Cala Piteras por contaminación de aguas residuales

El Ayuntamiento de Torrevieja se ha visto obligado a cerrar de forma temporal Cala Piteras, en la urbanización Rocío del Mar, que se sitúa en el extremo sur del municipio, lindando con el término municipal de Orihuela.

La Concejalía de Playas ha activado este miércoles el protocolo previsto en el Sistema de Gestión de Playas tras recibir una comunicación de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana relativa a una incidencia puntual detectada en los controles rutinarios de calidad del agua realizados, según ha informado el propio Ayuntamiento a través de un comunicado. Si bien no se ha concretado nada más sobre la causa, los análisis muestran parámetros de origen residual, según han trasladado a este periódico fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.

De manera inmediata, y bajo la coordinación de la Concejalía de Playas, se ha puesto en marcha el operativo previsto para estos casos. La Policía Local ha procedido al cierre temporal de la zona de baño, mientras que el servicio de salvamento y socorrismo ha izado la bandera roja y ha informado a los usuarios sobre esta medida de carácter preventivo.

Ahora, la conselleria y el Consistorio están determinando la procedencia de las aguas residuales en una zona en la que la presión urbanística se ha disparado en los últimos años.

La Policía Local cierra la playa y el servicio de socorrismo iza la bandera roja / Información

Seguimiento

Con todo, el Ayuntamiento ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que se trata -ha insistido- de un procedimiento protocolario previsto para garantizar en todo momento la máxima seguridad y calidad de las aguas de baño. La incidencia se circunscribe exclusivamente al punto de control analizado y se está actuando con la máxima rapidez y coordinación.

En este sentido, las mismas fuentes han incidido en que Cala Piteras volverá a abrirse al público tan pronto como los resultados de las nuevas analíticas confirmen que los parámetros han recuperado los niveles adecuados para el baño, algo que será comunicado de forma inmediata a vecinos y visitantes.

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Hay que recordar que esta playa sufrió dos episodios similares el 23 de agosto y el 6 de septiembre de 2022. En ese momento, el Ayuntamiento no lo hizo público, pero procedió a cerrar la cala tras detectarse indicadores de contaminación fecal, de escherichia coli y enterococos intestinales, y la conselleria solicitó a la Administración local que remitiera un informe sobre las posibles causas de la contaminación residual, así como de las actuaciones que el Ayuntamiento iba a llevar a cabo para eliminarla.