La UTE que dio origen al Brugal acusa al Ayuntamiento de Orihuela de prevaricación por la revisión de oficio del contrato de 2008

A raíz de la sentencia que condenó a la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y a tres exconcejales por el amaño de la contrata de las basuras en 2008, el Ayuntamiento ha iniciado a marchas forzadas la revisión de oficio de aquella adjudicación, una maniobra con la que el bipartito de PP y Vox pretende evitar una reclamación por vía judicial de 11 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la decisión adoptada en 2012 por un gobierno de izquierdas de resolver el contrato y asumir el servicio de recogida, al mismo tiempo que pedirá 23 millones por los gastos ocasionados a la Administración local al tener que realizar la gestión directa, además de los medios y recursos que se han tenido que destinar a la prestación, a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, conformada por las empresas SUFI, Liasur y Gobancast.

Si el pleno de junio aprobó iniciar el procedimiento, ahora la sesión de agosto, que se celebra este jueves, debatirá la propuesta del alcalde del municipio, Pepe Vegara, para rechazar las alegaciones de los implicados y solicitar el informe preceptivo al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para seguir adelante con el expediente a pesar de los intentos de "amedrentar" a quienes quieren esclarecer la validez de un acto administrativo para preservar el interés general, según relata el propio texto firmado por el regidor y el secretario general del Ayuntamiento.

Precisamente, la UTE que dio origen al caso Brugal acusa al Consistorio de prevaricación por la revisión de oficio de la concesión 18 años después tras la sentencia que revela que la adjudicataria se hizo con el contrato usando información privilegiada relativa al pliego de condiciones y a la tramitación del concurso público para obtener con ello una ventaja indebida en la licitación.

En el trámite de audiencia, la UTE ha solicitado el archivo del expediente, algo que se rechaza de pleno, ya que -argumenta el informe- las alegaciones parten de "una lectura incompleta y selectiva de la sentencia penal", incidiendo en que ahora se está en la fase de determinar si existe fundamento suficiente para continuar la instrucción, sin que se entre a valorar los daños.

Competencias

Asimismo, se procede a desestimar la alegación sobre la supuesta falta de firmeza de la sentencia penal. En este sentido, se insiste en que corresponde al Ayuntamiento valorar la consecuencia administrativa de los hechos penalmente acreditados, sin confundir que la sentencia fija las responsabilidades penales y que el Consistorio depura la validez de su propio acto administrativo mediante la revisión de oficio. En este punto, se subraya que no hay invasión de competencias ni una improcedente revisión de lo resuelto en la causa penal, sino que son planos distintos y complementarios.

Plazos

En cuanto al argumento esgrimido por la UTE sobre el tiempo transcurrido, el informe hace hincapié en que la ley no establece un plazo de caducidad para llevar a cabo este procedimiento, sin olvidar que hay efectos jurídicos y económicos pendientes, especialmente la liquidación contractual y las reclamaciones.

Asimismo, el texto señala que no procede ahora detenerse en la discrepancia sobre la cuantificación de daños por asumir el servicio -cifrados en 23 millones que el Ayuntamiento pretende exigir a la empresa-, algo a lo que la UTE podrá oponerse más adelante, sin que sea motivo para paralizar o archivar la revisión.

Prevaricación

El documento que llega al pleno se explaya en las referencias de la UTE a una eventual prevaricación de los funcionarios, la Alcaldía o los miembros del pleno, una imputación que califica a todas luces de "improcedente", puesto que "carece de todo soporte objetivo" al no concretar resolución alguna dictada al margen del ordenamiento, sino que la concesionaria se limita a calificar de arbitraria la incoación de un procedimiento expresamente previsto por la ley, acordado por el órgano competente, fundamentado en informes incorporados al expediente, sometido a audiencia de los interesados y pendiente, antes de su eventual resolución final, del dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu.

"No existe, por tanto, prevaricación alguna", concluye el informe, al tiempo que sostiene que las "amenazas" de acciones por prevaricación dirigidas contra órganos municipales solo pueden entenderse como "un intento de amedrentar o condicionar el normal ejercicio de las competencias públicas", por lo que la Administración debe seguir adelante con el expediente sin que la invocación de supuestas responsabilidades penales pueda condicionar al pleno ni impedir el examen de la posible nulidad de la adjudicación al tratarse de un acto dictado como consecuencia de una infracción penal.