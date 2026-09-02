La Vega Baja, incluidos varios municipios del PSOE, se concentran por Ceuta

La Vega Baja también es Ceuta, al menos, este miércoles como muestra de solidaridad por la crisis que sufre la ciudad autónoma tras la entrada irregular de migrantes que sobreviven en las playas, plazas y vías públicas. Las concentraciones convocadas a las 20 horas se han sucedido en la mayoría de plazas de la comarca, incluso en municipios gobernados por el PSOE, pese a las directrices del partido socialista de no secundar las movilizaciones al considerar que fue una iniciativa validada de forma unilateral por el PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La capital de la comarca se ha empleado a fondo en aquello de demostrar su solidaridad con el pueblo ceutí, celebrando una concentración en la plaza del Carmen y otra en el Ayuntamiento de Playa Flamenca en Orihuela Costa.

En Torrevieja, el propio alcalde, Eduardo Dolón, había animado a los ciudadanos a acudir a la plaza de la Constitución difundiendo un vídeo, mientras que en las redes sociales del PP torrevejense se han estado compartiendo los lemas de la concentración, y ha dado resultado: entre 4.000 y 5.000 personas, según el Ayuntamiento, han acudido a la convocatoria, en la que se han podido ver numerosas banderas españolas y pancartas de "no a la invasión".

Plaza de la Constitución de Torrevieja / Joaquín Carrión

El PSOE

Algorfa, Granja de Rocamora y Benferri, tres pequeños municipios gobernados por el PSOE en la Vega Baja, también han convocado a sus vecinos. El caso más llamativo es el de Algorfa, un municipio presidido por Manuel Ros, que forma parte de la ejecutiva del PSOE comarcal y es diputado provincial, señalando que "lo que está ocurriendo en Ceuta no es una cuestión de ideología, es una cuestión de personas".

Rojales, Guardamar del Segura, Dolores, Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Rafal y San Isidro, también municipios gestionados por los socialistas, han seguido la directriz del partido.

Joaquín Hernández, alcalde de Dolores y secretario general del PSOE en la Vega Baja, ha compartido el escrito que ha enviado a la FEMP mostrando su "profundo malestar y preocupación" por la forma en que se están adoptando las decisiones en este asunto, "sin el necesario consenso entre los grupos políticos que integran la Federación, utilizando la casa del municipalismo español de una forma unilateral y totalmente partidaria".

Con todo, el regidor ha subrayado que "la solidaridad y el apoyo a Ceuta están fuera de toda duda", pero ha calificado de "inaceptable" que en este caso la institución no haya respetado "la pluralidad política que como ha reinado en la FEMP durante más de cuatro décadas".