La corrupción y la censura marcan el pleno de Orihuela

La Corporación municipal de Orihuela despachó en tres horas y media el pleno ordinario de agosto, que se celebró este jueves, un tiempo relativamente corto para lo que viene siendo habitual para sorpresa incluso del propio alcalde del municipio, Pepe Vegara, que como presidente cerró una sesión marcada por la tranquilidad -parece que las vacaciones han surtido efecto entre los concejales-. Un debate tan sosegado que despertó el comentario jocoso por parte del portavoz de Ciudadanos, José Aix, que transcurridas las tres horas soltó aquello de "nos dormimos, parece misa de 12". Tan soporífero que incluso se aprobaron varias mociones de la oposición, algunas de ellas por unanimidad.

El momento más tenso de la jornada fue el que protagonizó la propuesta de la Alcaldía para seguir adelante, finalmente con el apoyo de todos los grupos menos de Ciudadanos, con la revisión de oficio de la adjudicación que dio origen al caso Brugal por el amaño de la contrata de las basuras en 2008, una maniobra con la que el bipartito de PP y Vox pretende evitar una reclamación por vía judicial de 11 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la decisión adoptada en 2012 por un gobierno de izquierdas de resolver el contrato y asumir el servicio de recogida, al mismo tiempo que pedirá 23 millones por los gastos ocasionados a la Administración local al tener que realizar la gestión directa, además de los medios y recursos que se han tenido que destinar a la prestación, a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, conformada por las empresas SUFI, Liasur y Gobancast.

Corrupción

Aix quiso dejar constancia de que se trata de "18 años de corrupción, la historia más negra de la democracia oriolana, que tiene las siglas del PP". Lo peor, continuó, es que "lo que ocurrió entonces ha lastrado hasta no se sabe cuando el futuro de nuestra ciudad". Así, justificó la abstención de su grupo, como advertencia de que "aquí hay algunos que deberían encoger los hombros y entonar el mea culpa en lugar de erigirse como salvadores de este Ayuntamiento".

Isidro Grao (PSOE) dejó claro que "no es un simple debate técnico, sino el enésimo capítulo de la historia más vergonzosa y pestilente de nuestro municipio", con "el fango, la corrupción y el saqueo sistemático del servicio de las basuras a manos del PP", aunque adelantó que su partido votaría a favor para defender el patrimonio de los oriolanos y "desinfectar", pese al "daño incalculable que le han hecho a este pueblo" y a que "las mismas siglas y las mismas caras que diseñaron este expolio sigan pululando por los pasillos de este Ayuntamiento moviendo hilos en la sombra intentando volver a sacar billetes del cajón".

"Cada uno cuenta el cuento como le viene", respondió Víctor Valverde (PP), que le espetó a Aix que por entonces figuraba en el comité electoral de aquel PP, así como un mensaje directo a Grao: "Si quiere que hablemos de financiación ilegal en aquella época, hablamos". "Como soniquete le queda bien, pero solo dice tonterías", contestó el portavoz de la formación naranja, que añadió que "cuando los suyos estaban delinquiendo, como ratifica una sentencia, yo estaba con 28 años como jefe de estudios de un instituto en Abanilla".

Censura

Otra polémica que destapó el pleno fue por parte de algunos colectivos vecinales. La Asociación de Vecinos Pedanías de Orihuela denunció "la censura institucional y el recorte de la participación ciudadana" en los plenos municipales. La organización mostró "repulsa y decepción" ante la decisión adoptada por el Ayuntamiento en esta sesión, donde se procedió a suprimir la lectura previa de la exposición que acompaña a las preguntas enviadas por vecinos, colectivos y asociaciones locales.

Hasta la fecha, el procedimiento habitual garantizaba que se leyera tanto el contexto o la motivación de la incidencia como la pregunta directa. "Con esta nueva directiva restrictiva, el equipo de gobierno municipal dinamita la comprensión pública de los debates, perjudicando gravemente a los ciudadanos que siguen las sesiones a través de las retransmisiones en directo, redes sociales o medios telemáticos, quienes ya no pueden contextualizar qué se pregunta ni qué se responde", lamentaron.

En este sentido, recordaron que "es una vulneración flagrante del Reglamento de Participación Ciudadana", que establece en su articulado que las intervenciones y preguntas orientadas al control de la gestión, siempre que se ajusten a los límites temporales establecidos (hasta tres minutos), deben desarrollarse con plenas garantías para los intervinientes y colectivos.

"La supresión arbitraria de la exposición de motivos desvirtúa por completo este derecho democrático, convirtiendo el turno de preguntas en un monólogo opaco donde se oculta a la opinión pública la realidad de las deficiencias que denuncian los barrios y pedanías", sostuvieron, al tiempo que insistieron en que "limitar la exposición de los problemas vecinales en los plenos busca minimizar el impacto político de las demandas ciudadanas ante la opinión pública".

Por ello, exigieron al Ayuntamiento que rectifique de inmediato "esta deriva autoritaria" y restaure el formato íntegro de lectura.

La concejala de Participación Ciudadana, Anabel García, que se encarga de la lectura de las preguntas si quien la formula no está presente, explicó que la decisión se tomó en la junta de portavoces con el aval del secretario del pleno, lo que para los vecinos es una interpretación contraria a lo establecido en el reglamento.

Playas

Con la abstención de Ciudadanos y el apoyo del resto de grupos se aprobó la moción del PSOE para mejorar los puestos de socorrismo de las playas. Manuel Mestre, concejal de Costa (Vox), reconoció que hay deficiencias graves en tres de las 11 instalaciones, algo va a asumir la empresa adjudicataria, al tiempo que avanzó que va a haber una inversión directa -sin especificar la cuantía- en los presupuestos de 2027 para revisar el servicio -la adjudicación termina el próximo año- y renovar las casetas.

En este punto, Luisa Boné (Ciudadanos) afeó a Mestre que "mientras tenía que estar al frente de las playas, estaba en México", en referencia a un viaje oficial de cinco días en agosto que realizó el edil a Zacatecas, ciudad hermanada con Orihuela, con un coste -aclaró- que asumió de su propio bolsillo. "En plena temporada, el concejal estaba en México y el técnico de vacaciones, con la sensación de que no había nadie al volante", coincidió Juan Miguel López (PSOE).

Limpieza

Con los votos a favor de la oposición y de Vox, Cambiemos sacó adelante una moción para la puesta en marcha de un plan municipal de baldeo y mejora del mantenimiento y limpieza de los contenedores, en muy mal estado en todo el municipio. Mestre reconoció que recibe continuas quejas "justificadas" de los vecinos del litoral y reconoció las deficiencias del servicio hasta el punto de que Quique Montero (Cambiemos) le dijo que había hablado como un concejal de la oposición.

Noelia Grao (PP) fue la encargada de fijar la posición de los populares, que votaron en contra, adelantando que va a sustituir a la edil de Limpieza Viaria y RSU, Rocío Ortuño, durante su baja por maternidad.

El pleno aprobó por unanimidad la moción de Cs para instar al Ayuntamiento a gestionar con la CHS la delimitación de los cauces públicos. Carolina Gracia (PSOE) criticó que no se haya actuado este verano en ramblas ni barrancos, mientras que Grao sostuvo que se ha tratado de mitigar el impacto porque "las inundaciones van a venir antes o después", y Aix concluyó que espera que "esta moción no tenga nunca que ser objeto de reproche, que la lluvia nos respete y que el Ayuntamiento haya hecho su trabajo cuando el agua diga de caer".

Sombras

También por unanimidad se dio luz verde a la iniciativa socialista para declarar el arbolado urbano infraestructura esencial y reforzar la protección frente al calor extremo a través de una Ordenanza Municipal de Infraestructura Verde y un Plan de Sombras y Refugios Climáticos. Valverde avanzó que ya hay un plan de arbolado aprobado y remitido al ministerio.

Para terminar, hubo varias preguntas y ruegos, como el de Isidro Grao, que se sumó a la petición del Partido para la Independencia de Orihuela Costa para exigir el cese del asesor de Vegara en el litoral tras llamarles "terroristas".