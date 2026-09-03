Fiestas Patronales de Dolores 2026: Estos son los grandes actos que no puedes perderte

Hay celebraciones marcadas en el calendario y otras que forman parte de la identidad de un pueblo. Las Fiestas Patronales de Dolores pertenecen a estas últimas. Cada septiembre, el municipio vuelve a encontrarse alrededor de su patrona, la Virgen de los Dolores, en unas jornadas en las que la devoción y el recogimiento conviven con la música, las peñas, los desfiles, los concursos y una intensa participación vecinal.

Las fiestas de 2026 mantienen precisamente ese equilibrio entre conservar las tradiciones transmitidas durante generaciones y ofrecer una programación capaz de involucrar a públicos de todas las edades. Para el alcalde, Joaquín Hernández, esa capacidad de evolucionar sin perder las raíces es una de sus principales señas de identidad. «Hemos conseguido que evolucionen sin perder aquello que las hace nuestras», señala.

Hernández conoce las fiestas desde perspectivas muy diferentes. Hijo de José Joaquín Hernández, también alcalde de Dolores, las vivió primero como un niño que veía a su padre atender las obligaciones propias del cargo; después, como cualquier vecino, junto a familiares y amigos; y desde 2014, desde la responsabilidad de la Alcaldía.

El alcalde y concejales de Dolores en la coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas 2026. / INFORMACIÓN

«He visto cambiar Dolores, he visto evolucionar nuestras fiestas y he tenido la oportunidad de vivirlas como hijo, como amigo, como padre, como vecino y como alcalde», explica. Una experiencia que, asegura, le permite comprobar que, pese al paso de los años, permanece intacta «esa sensación de que durante unos días Dolores vuelve a encontrarse consigo mismo».

Uno de los acontecimientos que mejor refleja el carácter popular de las fiestas es el Chupinaso Majaero, previsto para el sábado 12 de septiembre. Lo que comenzó como el pistoletazo de salida se ha convertido en una de las grandes citas del calendario festivo local, capaz de reunir a vecinos y visitantes procedentes de otros puntos de la Vega Baja.

La música acompañará también la jornada. A las 20:00 horas será el turno del Grupo Los Happy’s, mientras que ya a medianoche, a las 00:00 horas, el Grupo La Hornet tomará el relevo para continuar la celebración.

Actos imprescindibles

«Tenemos actos absolutamente imprescindibles», destaca el alcalde, que junto al Chupinaso cita la bajada de la Virgen, la Ofrenda Floral, la Solemne y Fervorosa Procesión, el Desfile Multicolor, las calles engalanadas, los cabezudos, el Día de Convivencia y el concierto de la Sociedad Unión Musical de Dolores.

La otra cara de las fiestas aparece cuando Dolores dirige la mirada hacia su patrona. La tradicional bajada de la Virgen, con la apertura de las puertas, la salutación y la serenata, marca uno de los primeros momentos de emoción y recogimiento. El 15 de septiembre, onomástica de la Virgen de los Dolores, refuerza ese vínculo entre el municipio y una devoción transmitida de generación en generación.

El Desfile Multicolor es uno de los momentos más esperados, donde peñas, asociaciones, comparsas y vecinos llenan las calles de disfraces, música y carrozas. / INFORMACIÓN

Especial significado tiene también la Ofrenda Floral del 18 de septiembre, en la que asociaciones, peñas, colectivos, familias y vecinos contribuyen a formar el tradicional corazón dedicado a la patrona, elaborado con la colaboración de la familia de los Faustinos. Para Hernández es «una de esas imágenes que identificamos inmediatamente con nuestras fiestas».

Dos días después, el domingo 20, llegará otro de los momentos centrales: la Solemne y Fervorosa Procesión. Las calles volverán a llenarse para acompañar a la Virgen en un recorrido en el que coinciden familias enteras, distintas generaciones de dolorenses y quienes regresan al municipio coincidiendo con las fiestas.

Pero la participación popular va mucho más allá de los actos religiosos. El Concurso de Calles Engalanadas convierte a los propios vecinos en protagonistas, organizados durante días para transformar diferentes rincones del municipio mediante decoraciones y temáticas diversas. Una tradición cuyo valor, según el alcalde, trasciende la propia competición. «Cuando los vecinos se reúnen durante días para preparar una calle engalanada no están únicamente participando en un concurso; están conviviendo, trabajando juntos e intercambiando ideas», subraya.

Ese espíritu colectivo vuelve a aparecer en el Desfile Multicolor, donde peñas, asociaciones, comparsas y vecinos llenan las calles de disfraces, música y carrozas. «Siempre digo que las fiestas no las hace únicamente el Ayuntamiento: las fiestas las hace Dolores», resume Hernández.

En la procesión las calles volverán a llenarse para acompañar a la Virgen en el recorrido. / INFORMACIÓN

Tradición que entra en los colegios

La transmisión de las tradiciones a los más pequeños ocupa también un lugar destacado. Los cabezudos, acompañados por las Reinas y Damas de las Fiestas y la charanga, visitan los centros educativos del municipio. «Si queremos que nuestras tradiciones continúen dentro de veinte, treinta o cincuenta años, tenemos que conseguir que los niños de hoy las conozcan, las disfruten y las sientan como propias», sostiene el alcalde.

La programación enfilará su despedida el lunes 21 con el Día de Convivencia y el tradicional Concurso de Paellas, una jornada para compartir entre familias, grupos de amigos y peñas. Por la noche, el concierto de la Sociedad Unión Musical de Dolores volverá a poner banda sonora al tramo final de las celebraciones, mientras que la Gran Chocolatada, con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa, servirá como colofón.

Las fiestas de 2026 contarán además con José Luis Juan Valero como pregonero, una elección que reconoce sus más de 25 años al frente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Dolores.

Especial significado tiene también la Ofrenda Floral del 18 de septiembre. / INFORMACIÓN

Dolores abre sus puertas

Durante todos estos días, asociaciones, peñas, colectivos, comercios, entidades culturales y vecinos completan el trabajo organizativo del Ayuntamiento y convierten la programación en una celebración verdaderamente colectiva. Para Joaquín Hernández, ahí reside precisamente su mayor valor: «Puedes preparar una magnífica programación, pero lo que realmente le da sentido es ver las calles llenas y comprobar que la gente participa, convive y siente las fiestas como suyas».

Y a quienes todavía no las conocen, el alcalde les lanza una invitación: «Que vengan a Dolores y las vivan con nosotros». Desde el bullicio del Chupinaso hasta el silencio de la Procesión; desde las calles engalanadas hasta una paella compartida, Dolores abre sus puertas dispuesto a volver a celebrar unas fiestas que, más que contemplarse, se viven.