Torrevieja reabre al baño Cala Piteras tras nuevas analíticas del agua

Tras detectarse una contaminación de aguas residuales, Cala Piteras ha permanecido cerrada en la mañana de este jueves hasta casi las 14 horas, cuando el Ayuntamiento ha remitido un comunicado informando de que la playa se ha reabierto al baño tras "la rápida normalización de los parámetros del agua".

Las concejalías de Playas y Medio Ambiente han destacado que los resultados de las nuevas analíticas realizadas han confirmado que "el agua cumple plenamente con los parámetros establecidos para su uso recreativo".

La reapertura se ha producido en menos de 24 horas desde el cierre preventivo decretado el miércoles, tras comprobarse que los valores analizados se encuentran dentro de los límites exigidos por la normativa vigente y que la zona reúne nuevamente todas las condiciones necesarias para el baño.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento activó de forma preventiva el protocolo contemplado en el Sistema de Gestión de Playas, coordinado por las concejalías de Playas y Medio Ambiente, con la colaboración de la Policía Local, el servicio de socorrismo, Agamed y los organismos competentes de la Generalitat Valenciana.

El cierre temporal se llevó a cabo como medida de precaución y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad y la protección de la salud de vecinos, visitantes y usuarios de esta zona del litoral sur torrevejense.

Una vez conocida la normalización de los parámetros del agua, se ha procedido a retirar las restricciones -la cala permanecía vallada y con la bandera roja- y a comunicar la reapertura de Cala Piteras, que vuelve a encontrarse disponible para el baño con total normalidad.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha agradecido a los ciudadanos y usuarios de la playa su colaboración y comprensión ante las medidas preventivas adoptadas y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas a los bañistas durante el periodo de cierre.