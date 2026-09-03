La vuelta al cole en Orihuela: el Ayuntamiento saca ahora seis contratos por casi 100.000 euros para reparaciones urgentes

A tan solo unos días de que comience el curso escolar en Orihuela, el próximo miércoles, la Concejalía de Educación, que dirige Vicente Pina (PP), ha puesto en marcha seis contratos de servicios por un importe conjunto de 100.702 euros para atender actuaciones urgentes de reparación, mantenimiento y adecuación en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio, algo que por la premura de los plazos ha levantado críticas por parte de la comunidad educativa y la oposición, que ha lanzado la pregunta de por qué no se han aprovechado las vacaciones para poner a punto los colegios.

Los trabajos abarcan albañilería e impermeabilizaciones, herrería y cerrajería, pintura, carpintería y reparación de persianas, electricidad, así como fontanería, carpintería de aluminio y cristalería, dando respuesta a necesidades que se han ido detectando y acumulando durante el pasado curso escolar y que por su especialización técnica o por los medios necesarios para ejecutarlas no podían ser asumidas directamente por las brigadas municipales.

"Estamos hablando de más de 100.000 euros destinados directamente a nuestros colegios públicos y a resolver problemas reales que afectan a su funcionamiento diario. Son actuaciones necesarias y en muchos casos urgentes que llevábamos tiempo preparando para poder abordarlas de una forma global y eficaz", ha señalado Pina.

Medio siglo de antigüedad

El edil también ha recordado que buena parte de los colegios del municipio son edificios con varias décadas de antigüedad, algunos próximos a los 50 años, una circunstancia que hace necesario mantener una intervención constante sobre sus instalaciones: "No podemos renovar integralmente todos los colegios de una vez, pero sí tenemos la obligación de ir actuando, solucionar los problemas que aparecen y mantenerlos en las mejores condiciones posibles".

Las intervenciones alcanzarán a numerosos colegios de Orihuela ciudad, la Costa y las pedanías. Entre ellos se encuentran Josefina Manresa, Fernando de Loazes, La Campaneta, Playas de Orihuela, La Matanza, La Murada, Ismael García, Los Dolses, Rincón de Bonanza, Antonio Sequeros, Andrés Manjón, Virgen de los Desamparados, La Aparecida, San Bartolomé, Miguel Hernández y Molins, entre otros, en función del tipo de trabajo y de las necesidades detectadas.

En algunas instalaciones las actuaciones tienen un peso especialmente significativo. Es el caso del CEIP Playas de Orihuela, donde solo las necesidades previstas en materia de electricidad suponen alrededor de 5.741 euros.

Presupuesto

En concreto, el presupuesto es de 17.448 euros para albañilería e impermeabilizaciones; 17.968 para herrería y cerrajería; 15.125 euros para pintura; 17.000 euros para carpintería y reparación de persianas; 15.433 euros para electricidad y 17.726 euros para fontanería, carpintería de aluminio y cristalería.

En el caso de las instalaciones eléctricas, los trabajos contemplan, entre otras intervenciones, reparaciones de cableado, sustitución de luminarias sustitución de interruptores y actuaciones sobre porteros automáticos.

Por su parte, el contrato de fontanería, carpintería de aluminio y cristalería incluye reparaciones en baños, actuaciones sobre ventanas de aluminio y sustitución de cristales rotos, entre otros trabajos.

Mantenimiento

Pina ha explicado que durante el curso pasado las brigadas municipales de Infraestructuras han venido atendiendo de forma continuada las peticiones de mantenimiento trasladadas por los equipos directivos, mientras que las actuaciones que requerían personal especializado, materiales específicos o una mayor capacidad técnica se fueron incorporando a esta planificación. "Las brigadas han estado actuando durante todo el curso, pero hay trabajos que, por sus características, no pueden realizarse con los medios propios de los que dispone el Ayuntamiento", ha incidido, al tiempo que ha detallado que "precisamente para eso ponemos ahora en marcha estos contratos, para llegar a esas necesidades pendientes y dar un impulso importante al mantenimiento de nuestros centros educativos".

En este sentido, los informes técnicos justifican expresamente la contratación externa por no disponer el Ayuntamiento de medios personales y materiales propios suficientes y adecuados para asumir determinadas actuaciones especializadas.

Comienzo

La previsión de la Concejalía de Educación es que, una vez completada la tramitación -el plazo para presentar las ofertas acaba en la mayoría de los casos el día 9-, las empresas puedan comenzar a intervenir en los centros en los próximos días, estableciendo las prioridades en función de la urgencia de cada actuación. Los propios expedientes permiten que la supervisión técnica municipal adapte esas prioridades si durante la ejecución aparecen nuevas necesidades urgentes.

Paralelamente, desde principios de esta semana las brigadas municipales están desarrollando trabajos previos de acondicionamiento en los centros, especialmente limpieza de espacios exteriores, retirada de matorral y poda a baja altura, de cara al comienzo del curso escolar. "Queremos que cuando los alumnos entren el día 9 encuentren sus colegios en las condiciones que todos queremos", ha concluido Pina.

Críticas

Llega septiembre y "vuelven las urgencias en Educación: otro verano perdido para los colegios de Orihuela", ha manifestado la concejal socialista María García, que ha criticado que el Ayuntamiento publicara el día 1 contratos para intervenciones "inaplazables" cuando los centros comienzan el curso en breve sin que se hayan realizado las mejoras necesarias. Para García, "el problema no es que los colegios sean antiguos, porque eso lo saben perfectamente las familias y la comunidad educativa, sino tener un gobierno que solo descubre las urgencias cuando llega septiembre".

El PSOE ha denunciado así la falta de planificación del bipartito de PP y Vox ante el inicio del nuevo curso escolar, haciendo hincapié en que el Consistorio haya vuelto a recurrir a contratos urgentes apenas unos días antes de la vuelta a las aulas. García ha señalado que el pasado 28 de agosto se firmó el informe de necesidad para la contratación urgente de estos servicios: "Resulta sorprendente que el propio expediente hable de la necesidad de una intervención inmediata, pero que se esté tramitando a finales de agosto, por lo que los trabajos no se podrán materializar antes de que los niños entren al cole".

En este sentido, ha insistido en que el verano era precisamente el momento adecuado para realizar las mejoras y actuaciones necesarias en los colegios, aprovechando que los centros permanecían sin alumnado.

Por último, la edil ha advertido de que estos contratos volverán a ser una solución temporal ante las numerosas necesidades acumuladas en los centros educativos, mientras "seguimos sin conocer absolutamente nada del contrato de mantenimiento de los centros educativos".

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Así, ha puesto el foco sobre la situación que atraviesan el colegio Virgen de la Puerta, lamentando que el terreno necesario para instalar las aulas prefabricadas continúe sin adquirirse, y el CEIP Josefina Manresa, cuya cocina continuará sin funcionar.