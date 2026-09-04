Luis Quesada presenta su candidatura como alcaldable del PSOE en Orihuela

El secretario general del PSOE de Orihuela, Luis Quesada, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que presenta su candidatura a las primarias del partido para optar a la Alcaldía de la capital de la Vega Baja en las elecciones municipales de 2027.

El también concejal y enfermero de profesión en el Hospital Universitario Vega Baja ha dado este paso tras solicitar este jueves el apoyo de la comisión ejecutiva local del PSOE oriolano, sin que lograra unanimidad, coincidiendo el anuncio con la apertura oficial del proceso de primarias -con un plazo que finaliza el lunes- para elegir a sus candidatos a las alcaldías.

Todo indica que se inicia ya un proceso muy a la oriolana, en una ciudad en la que el enfrentamiento ha sido la tónica habitual de cara a los comicios en los últimos años, a pesar de que en los últimos días se barajaba la posibilidad de evitar las primarias apostando únicamente por un candidato, Quesada, cercano a la edil y última exalcaldesa socialista, Carolina Gracia.

Su rival previsible, que ya ha participado en otros procesos internos aliándose con Alejandro Soler, sería Antonio Zapata, ahora próximo al sector de Diana Morant, aunque hace tan solo unos días afirmó que no tenía previsto ser alcaldable.

En este sentido, Quesada ha eludido entrar en polémica y ha afirmado que afronta las primarias con respeto hacia el conjunto de la militancia y hacia quienes puedan decidir presentar también su candidatura. A día de hoy, ha sostenido, desconoce si habrá más aspirantes, al tiempo que ha insistido en que el proceso debe desarrollarse con normalidad y servir para fortalecer al PSOE de Orihuela. El objetivo, ha subrayado, va más allá de las propias primarias: "Nuestro objetivo es ganar la confianza de los oriolanos y oriolanas y estar preparados para gobernar".

Primarias

Ya en junio del año pasado Quesada y Zapata se enfrentaron en unas primarias por la secretaria general, protagonizado un proceso que tuvo una destacada participación de los militantes, que superó el 75%, para elegir entre la continuidad o la renovación.

Quesada se impuso con 87 votos (52,41 %) frente a los 78 (46,99 %) obtenidos por Zapata, concejal de Urbanismo y Patrimonio en el mandato 2011-2015, cuando también ejerció las funciones de alcalde, de forma accidental, durante casi un año. Su candidatura entonces también estuvo respaldada por la ejecutiva socialista y la hasta entonces secretaria general, Carolina Gracia, frente a su contrincante, que en 2022 ya se presentó a las primarias, aunque se suspendieron, puesto que en ese momento Gracia ya era alcaldesa.

Además, la opción liderada por el actual secretario también fue la más votada para la elección de los candidatos al comité comarcal, con un 53,61 % frente al 45,78 % de la lista impulsada por Zapata.

Proyecto

El edil ha manifestado que afronta el proceso con "ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar por el municipio, con el objetivo de construir un proyecto fuerte, unido y abierto a toda la sociedad, basado en los valores socialistas y centrado en mejorar el día a día de los vecinos y vecinas de todo el municipio".

Su decisión, ha explicado, es fruto de un proceso de reflexión y de las conversaciones mantenidas durante los últimos meses con militantes, compañeros, familiares y vecinos. Quesada ha hecho hincapié en que pretende encabezar un proyecto socialista capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía y ofrecer una alternativa de gobierno para Orihuela. Un proyecto, ha recalcado, basado en los valores que, a su juicio, deben seguir guiando la acción del PSOE: la igualdad, la justicia social, la defensa de los servicios públicos y una política cercana, centrada en las personas.

El candidato considera que el PSOE debe ser un partido fuerte y unido, pero también abierto a toda la sociedad y capaz de sumar a quienes quieren que el municipio avance. "No quiero pedir un cheque en blanco. Quiero ganarme la confianza de los vecinos con trabajo, seriedad y un proyecto útil", ha señalado.

Prioridades

Entre sus prioridades ha situado cuestiones muy vinculadas al día a día de los oriolanos: la limpieza y el mantenimiento de las calles, el comercio, la calidad de los servicios públicos, las oportunidades para los jóvenes y la necesidad de garantizar que las pedanías y la Costa tengan el mismo protagonismo que el resto del municipio.

Natural de la pedanía de Desamparados, es enfermero de profesión y compatibiliza su labor sanitaria con la actividad política. Desde 2019 ocupa el cargo de concejal en el Consistorio oriolano. Entre abril de 2022 y mayo de 2023, cuando el PSOE gobernó junto a Ciudadanos tras una moción de censura que desalojó al PP del poder, estuvo al frente de las concejalías de Sanidad, Medio Ambiente, Deportes y Transportes.

Quienes le conocen lo definen como un hombre tranquilo, conciliador y profundamente comprometido con los valores socialistas -como la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la defensa de los servicios públicos-.