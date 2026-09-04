Nuevos robos de cableado obligan a intervenir de urgencia en la red de alumbrado de Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Infraestructuras, está trabajando en la reposición del cableado eléctrico sustraído durante los últimos días en distintos puntos del municipio, unos robos que han afectado nuevamente a la red de alumbrado público y que han obligado a la brigada municipal a intervenir de manera urgente para recuperar el servicio.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que uno de los últimos robos se ha producido esta misma semana en la CV-930, en el entorno del Camino Viejo de Callosa y El Escorratel, en dirección hacia la N-340.

Se trata, además, de una zona en la que recientemente ya se había producido otra sustracción de cableado. En mayo, se sustrajeron 800 metros lineales de tendido eléctrico en la Senda Masquefa que afecto a numerosos vecinos. "Hace poco sufrimos un robo en este mismo entorno, se repuso el cableado y ahora nos encontramos con que han vuelto a sustraer otro tramo. Estamos hablando de instalaciones que forman parte de un servicio público esencial y que tenemos que volver a reparar con el coste y el trabajo que ello supone", ha señalado el edil.

Los robos no se han limitado a este punto. En las últimas semanas también se han detectado sustracciones de cableado del alumbrado público en diferentes zonas del casco urbano, entre ellas la calle Ramón y Cajal, la calle San Juan y distintos puntos de los aledaños del río Segura.

Precisamente, uno de los episodios más recientes se ha producido durante la pasada noche en el tramo comprendido entre el Puente Nuevo y la pasarela de Los Arcos. La brigada de Alumbrado Público ha estado trabajando durante toda la mañana para reparar los daños y restablecer cuanto antes la iluminación en esta zona.

Los robos afectan a un servicio público esencial / Información

Aún sin luz

Infraestructuras ha conseguido ya recuperar el servicio en varios de los puntos afectados, mientras que continúan los trabajos en aquellos lugares donde la reposición resulta técnicamente más compleja y requiere una intervención de mayor envergadura. La previsión municipal es que todo el alumbrado afectado pueda quedar restablecido a la mayor brevedad posible. "Desde el primer momento estamos actuando para que los vecinos sufran el menor tiempo posible las consecuencias de estos robos. Hay puntos que pueden resolverse rápidamente, pero en otros hay que volver a tender líneas completas de cableado y son trabajos mucho más laboriosos", ha explicado el concejal.

Estos nuevos hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Local. Valverde ha lamentado especialmente la reiteración de este tipo de actuaciones, porque "no solo se está causando un daño al patrimonio municipal, sino que se deja sin alumbrado a calles y espacios públicos y se obliga a movilizar medios y personal que podrían estar atendiendo otras necesidades del municipio".

Valverde ha insistido en que la prioridad de la concejalía es completar todas las reposiciones pendientes y recuperar la normalidad en la red de alumbrado público. "Estamos haciendo todo lo posible para actuar con rapidez, pero cada robo supone volver a empezar: localizar los daños, comprobar hasta dónde afecta la sustracción, reponer el cableado y poner de nuevo en funcionamiento la instalación. Son recursos públicos y horas de trabajo que tenemos que dedicar una y otra vez a reparar unos daños que no deberían producirse", ha concluido.