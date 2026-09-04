La Sindicatura de Comptes detecta graves riesgos en la contabilidad y contratación del Ayuntamiento de Orihuela

Tirón de orejas de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, que ha emitido un informe demoledor, tras realizar una fiscalización del Ayuntamiento de Orihuela correspondiente al ejercicio 2024, destacando debilidades en aspectos de su gestión económico-financiera y en el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación.

Así, en el área de Tesorería pone de manifiesto "deficiencias muy significativas en los controles de procesamiento de la información" analizados, lo que puede "comprometer la integridad, exactitud y validez de las transacciones, que deben ser revisadas por el Ayuntamiento y subsanadas con urgencia", advierte el organismo, que ha detectado en su informe diferencias pendientes de conciliación de ejercicios anteriores; el saldo de caja y su falta de justificación; los anticipos de caja provenientes de ejercicios anteriores sin justificar; la posible existencia de fondos en efectivo sin contabilizar ni controlar y la falta de información del saldo contable de los pagos pendientes de aplicación.

Recaudación

De hecho, se ha detectado "un elevado riesgo en la custodia e integridad de fondos públicos". En este sentido, subraya que podría haber existencias de efectivo no contabilizadas en puntos de recaudación sobre los cuales la Corporación no efectuaba seguimiento ni control alguno, una situación que se mantiene, al menos, hasta el pasado mes de marzo. En este punto sostiene que se desconoce el importe al que podrían ascender los cobros derivados de la recaudación de tasas o precios públicos en efectivo o mediante cobro por TPV ni consta que el Ayuntamiento haya regulado los procedimientos de gestión recaudatoria para su adecuado control y seguimiento.

Como ejemplo cita que se desconoce el origen, detalle y composición del saldo "pagos pendientes de aplicación", por importe de 2.331.785 euros.

Contratación

En materia de contratación la cosa no mejora. Una de las conclusiones más llamativa es que "en los expedientes tramitados mediante procedimiento abierto no se justifican suficientemente los criterios de adjudicación ni las condiciones especiales de ejecución". Tampoco queda justificada la elección de las fórmulas para la valoración de los criterios de adjudicación objetivos, según el análisis, que también ha detectado "indicios de fraccionamiento del objeto contractual en numerosos expedientes, que deberían haberse agrupado y adjudicado mediante un procedimiento ordinario, abierto o restringido, o bien negociado".

Además, el informe menciona de forma expresa el expediente para la contratación de los servicios de personal deportivo, auxiliar y de mantenimiento de centros y espacios deportivos del término municipal, que fue tramitado por emergencia, "sin que la emergencia estuviera justificada en los supuestos tasados legalmente".

Un controvertido contrato de 14,1 millones durante tres años que entró en vigor en noviembre de 2025 y que supuso uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato, llegando a convertirse en uno de los quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación.

El organismo también señala que, con carácter general, las facturas no contienen la preceptiva descripción o desglose de la prestación facturada, y recomienda una mayor agilidad en la tramitación de la aprobación de las facturas por parte de los centros gestores, ya que el periodo medio de pago supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre morosidad.

Presupuestos

En cuanto a presupuestos, la Sindicatura incide en que los ejercicios 2024 y 2025 fueron aprobados fuera del plazo legalmente establecido.

Asimismo, se indica que en 2024 el Ayuntamiento aprobó modificaciones presupuestarias por un importe de 60.811.544 euros, lo que supuso un incremento del 43,% del presupuesto inicial de 140.534.089 euros. En concreto, se contabilizó un uso del remanente de tesorería por importe de 46.280.757 euros, aunque las modificaciones por incorporación de remanentes de crédito fueron las más significativas, representando el 53 % del total.

Examinando una muestra de expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, el informe ha constatado que su ejecución presupuestaria fue del 0,7 % y del 9,1 %, respectivamente.

A la vista de las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio y su baja ejecución presupuestaria, el organismo recomienda al Ayuntamiento la revisión de sus procedimientos de gestión presupuestaria con la finalidad de ajustar las previsiones de gasto definitivas al gasto que efectivamente se va a ejecutar en el ejercicio.

Estabilidad El cálculo de la estabilidad presupuestaria correspondiente a la aprobación del presupuesto de 2024 refleja un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto, sin que el pleno de la Corporación haya aprobado el plan económico-financiero que establece la normativa. En cambio, en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del presupuesto de 2025, el Ayuntamiento ha cumplido con el principio de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y el objetivo de límite de la deuda.

Durante el ejercicio analizado la Intervención formuló 73 reparos con efecto suspensivo en la tramitación de los expedientes que fueron levantados en todos los casos mediante la preceptiva resolución de la Alcaldía. "La mayor parte de estos reparos corresponden a contratos celebrados al margen del ordenamiento jurídico", recalca el informe, que también destaca que en 2025 se han convalidado obligaciones contraídas en 2024 y ejercicios anteriores sin la previa tramitación del preceptivo expediente de contratación y sin cobertura presupuestaria.

Control

La Sindicatura, igualmente, pone el foco en que el Consistorio presenta una serie de déficits que impiden un adecuado ejercicio del control interno de la gestión económica y presupuestaria y de la función contable. En este sentido, apunta que el Ayuntamiento debe garantizar la separación de funciones de contabilidad y fiscalización y adecuar así su organización municipal a las exigencias la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Todo ello unido a la elevada temporalidad en la ocupación del puesto de Intervención y a la insuficiencia de medios personales constituyen "debilidades materiales".

Noticias relacionadas

Con todo, en fase de alegaciones, la entidad ha presentado un plan de acción aprobado por el presidente de la Corporación, Pepe Vegara, el pasado 3 de julio con las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se han puesto de manifiesto.