Torrevieja gastará 785.000 en adecuar el local alquilado para el nuevo retén de la Policía en el centro

La junta de gobierno de Torrevieja dio luz verde este viernes al proyecto básico y de ejecución para la adecuación del nuevo retén de la Policía Local en el centro urbano, que estará situado en el número 17 de la calle Joaquín Chapaprieta, en el tramo comprendido entre las calles Ramón Gallud y Caballero de Rodas.

La actuación, con un plazo previsto de cuatro meses, cuenta con un presupuesto base de ejecución de 785.105 euros.

El concejal secretario del órgano, Federico Alarcón, informó este viernes de que la apertura de estas dependencias responde al objetivo del equipo de gobierno de continuar reforzando la seguridad ciudadana y aumentar la presencia policial preventiva en una de las zonas con mayor tránsito peatonal, actividad comercial y concentración de personas.

La ubicación del inmueble permitirá ofrecer una mayor cobertura policial en el centro urbano, la zona portuaria y los paseos marítimos, espacios que registran una gran afluencia de vecinos y visitantes no solo durante el verano, sino también a lo largo de todo el año.

Alquiler

En cuanto a las críticas por el coste del alquiler del local -casi 300.000 euros hasta 2032-, el Consistorio subrayó que su elección responde a "su emplazamiento estratégico, considerado adecuado tanto por los informes técnicos municipales como por el departamento de la Policía Local", de forma que "esta localización facilitará el despliegue de los agentes y permitirá prestar un servicio más cercano en una zona de especial actividad residencial, comercial, administrativa, turística y de ocio".

Necesidades

Pese a la inversión en la adecuación del inmueble, que se licita ahora, el Ayuntamiento insistió en que el edificio se encuentra en buen estado de conservación, por lo que no será necesario modificar su estructura, volumen, altura ni superficie construida. Las obras se centrarán fundamentalmente en la reorganización y adaptación de los espacios interiores, la renovación de las instalaciones y la incorporación del equipamiento necesario para ajustarlo a las necesidades operativas y de atención ciudadana de la Policía Local.

En este sentido, el equipo de gobierno incidió en que el nuevo retén permitirá también reorganizar y optimizar los recursos policiales municipales y liberar espacio para habilitar nuevas áreas y servicios en las instalaciones principales.

Además, añadieron las mismas fuentes, la actuación se enmarca en el crecimiento que está experimentando la plantilla durante los últimos años y en las nuevas incorporaciones previstas para los próximos ejercicios: "Este aumento del número de agentes hace necesario ampliar las dependencias disponibles y dotar al cuerpo policial de instalaciones más modernas, funcionales y distribuidas estratégicamente por la ciudad".

El inmueble dispone de una superficie construida total de 735,65 metros cuadrados, distribuida entre planta sótano, planta baja y planta primera. La organización del edificio permitirá diferenciar claramente los espacios abiertos al público de las áreas reservadas al funcionamiento interno de la Policía Local.

Recreación del interior / Información

Obras

Las obras incluirán los trabajos previos de desmontaje y demolición interior, la retirada de particiones, revestimientos, carpinterías e instalaciones incompatibles con la nueva distribución y la ejecución de nuevos cerramientos y divisiones. El proyecto contempla la instalación de mamparas acristaladas en los despachos y las zonas administrativas, la renovación de pavimentos, revestimientos, pinturas, carpinterías y falsos techos, así como la adecuación integral de aseos, duchas y vestuarios.

También se renovarán las instalaciones eléctricas y de iluminación, fontanería, saneamiento, climatización y ventilación. Las nuevas dependencias estarán dotadas de redes de datos y comunicaciones, sistemas de seguridad, control de accesos, videovigilancia y medios de protección contra incendios.

La actuación se completará con la instalación de mobiliario y equipamiento fijo, taquillas y bancos en los vestuarios, señalización, rotulación e imagen corporativa de la Policía Local, además de un tratamiento superficial de la fachada mediante vinilo o revestimiento gráfico.

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Alarcón concluyó que "estas dependencias permitirán ofrecer a los agentes espacios adecuados para desarrollar su trabajo y, al mismo tiempo, pondrán a disposición de los ciudadanos un servicio policial más próximo, accesible y adaptado a las necesidades de una ciudad en continuo crecimiento".