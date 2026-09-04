Torrevieja licita por fin la esperada reforma del colegio Virgen del Carmen por 1,3 millones

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este viernes la licitación de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del CEIP Virgen del Carmen, una actuación que se enmarca en el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, con un presupuesto base de 1.342.011 euros, lo que permitirá intervenir en diferentes elementos e instalaciones de este centro educativo que cuenta con unos 450 alumnos de Infantil y Primaria, y está ubicado muy cerca del IES Mediterráneo y el colegio religioso concertado La Purísima.

El proyecto, con un plazo de ejecución en dos fases de cuatro meses -en total ocho-, contempla la reparación de las pistas deportivas -muy deterioradas-, así como diferentes trabajos destinados a eliminar los puntos de riesgo existentes en el patio infantil. También se procederá a la reparación de las grietas detectadas en el edificio, que aparecieron solo cuatro años después de abrirse el colegio- y al saneamiento y reparación de vuelos y aleros, con el objetivo de mejorar el estado general, la seguridad y la conservación de las instalaciones.

Asimismo, las obras incluyen la sustitución de las placas de fibrocemento situadas bajo las tejas de las cubiertas, mediante el correspondiente proceso de desamiantado y siguiendo los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de intervenciones.

El inmueble fue inaugurado en una zona residencial de la periferia del casco urbano en abril de 1995. La comunidad escolar había tenido que dejar precipitadamente su antiguo edificio, que se caía a pedazos, en la calle Pedro Lorca con calle del Mar, donde ahora se encuentra el principal centro cultural de la ciudad.

Para la cubierta del nuevo centro se empleó el amianto como uno de sus materiales principales. El fibrocemento, un material que es peligroso si se fragmenta o con una exposición prolongada, fue prohibido por la legislación solo siete años después, en 2002.

Tras varios años de trámites, el Consistorio adjudicó en noviembre de 2024 por 80.000 euros la redacción del proyecto para las obras que ahora se licitan.

Colegio Público Virgen del Carmen / Tony Sevilla

Financiación

La actuación está financiada íntegramente por la Generalitat Valenciana a través del Plan Edificant. La delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas a favor del Ayuntamiento fue aprobada inicialmente en 2023 por un importe de 1.237.425 euros. Posteriormente, mediante resolución de la consellera de fecha 7 de mayo de 2026, esta cantidad fue ampliada en 186.085 euros. De este modo, la financiación global de la delegación asciende a 1.423.511 euros, cuyo acuerdo fue ratificado por el pleno municipal en abril.

El concejal de Educación, Ricardo Recuero, ha destacado que "esta actuación permitirá acometer una rehabilitación muy necesaria del CEIP Virgen del Carmen, actuando sobre las cubiertas, las pistas deportivas, el patio infantil y otros elementos del edificio para ofrecer a toda la comunidad educativa unas instalaciones más seguras, adecuadas y mejor conservadas".

El edil ha señalado que la aprobación de la licitación supone "un nuevo avance en la mejora de las infraestructuras educativas de Torrevieja, y es el resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para dar respuesta a las necesidades de nuestros centros y continuar mejorando la calidad de los espacios en los que estudian nuestros alumnos".