Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano

Hay lugares que desconciertan porque no encajan con la imagen que uno tiene en la cabeza. En la costa de Alicante abundan las playas de arena, los paseos marítimos, las urbanizaciones junto al mar y los arenales amplios donde el verano se vive con sombrilla, chiringuito y baño cómodo. Pero, de vez en cuando, aparece un rincón que rompe el molde y obliga a mirar dos veces. Una cala escondida, rocosa, escarpada, con acantilados bajos y agua limpia puede parecer más propia de una costa salvaje de otro continente que de un municipio turístico y muy conocido del sur alicantino.

Esa es precisamente la sorpresa: encontrar un paisaje tan rocoso en una zona que muchos asocian a un litoral más plano, abierto y urbano. Torrevieja tiene playas muy populares como Los Locos, El Cura, La Mata o Los Náufragos, pero también guarda pequeños tramos de costa mucho menos evidentes, con plataformas de piedra, entrantes marinos y paredes modeladas por el paso del tiempo. Son rincones que no buscan competir con una playa cómoda de arena fina, sino ofrecer otra experiencia: más natural, más fotogénica y con ese punto de cala secreta que tanto atrae al final del verano.

Cala de la Higuera

Uno de esos enclaves es Cala de la Higuera, en Torrevieja. Esta cala, junto con otras situadas en sus cercanías, forma un conjunto accesible que destaca por sus aguas limpias y cristalinas. No es una playa grande ni un arenal pensado para largas caminatas junto a la orilla. Su encanto está justo en lo contrario: en su escala pequeña, en el contraste entre roca y mar, en las formas irregulares del litoral y en la sensación de haber encontrado una pieza distinta dentro de una costa mucho más conocida por sus playas urbanas.

Calas de Torrevieja

La cala se sitúa en el tramo litoral de las calas de Torrevieja, una zona donde aparecen pequeños entrantes de roca como Cala Higuera, Cala Redonda, Cala Gambote, Cala de los Trabajos, Cala Cornuda o la cercana Cala de la Zorra. Precisamente este tramo, entre Cala de la Zorra, Cala de la Higuera y Cabo Cervera, es probablemente una de las zonas más interesantes de Torrevieja para quienes quieren alejarse de las grandes playas urbanas.

Escarpines y gafas de bucear

Lo que más llama la atención de Cala de la Higuera es su aspecto salvaje. La cala queda escondida entre salientes rocosos, plataformas naturales y aguas transparentes que invitan a mirar el fondo. Está abrigada por salientes rocosos que la protegen del oleaje y es precisamente esa protección natural la que explica que, en días de mar tranquilo, sea un rincón perfecto para quienes buscan un baño diferente, con escarpines, gafas de snorkel y ganas de explorar más que de tumbarse sobre arena fina.

El paisaje tiene una explicación geológica sencilla: el Mediterráneo ha ido desgastando poco a poco la roca durante miles de años. La erosión del mar, el viento, la sal y el choque constante de las olas han ido excavando la línea de costa hasta formar entrantes, cavidades, bordes irregulares y pequeñas paredes que hoy dan a la cala ese aire abrupto. No son acantilados monumentales como los de la Marina Alta, pero sí lo bastante marcados como para sorprender.

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La Cala de la Higuera no es, por tanto, una playa para todos los planes. Quien busque servicios completos, arena cómoda y acceso sencillo quizá prefiera otros puntos de Torrevieja. Pero quien quiera una cala con personalidad encontrará aquí un rincón especial. Cerca hay servicios en el entorno urbano, pero el baño exige más prudencia que en una playa convencional: conviene llevar escarpines, no saltar desde zonas inseguras, vigilar el oleaje, evitar las rocas resbaladizas y no confiarse si el mar está movido. En este tipo de calas, la belleza viene precisamente de la roca, pero la roca también obliga a moverse con cuidado.