Condenan al Ayuntamiento de Albatera a pagar 300.000 euros en intereses de demora a la adjudicataria del colegio Miguel de Cervantes

Pagar tarde sale caro. El Ayuntamiento de Albatera tendrá que pagar más de 300.000 euros en concepto de intereses de demora a la adjudicataria de la construcción del colegio Miguel de Cervantes. El Consistorio ha tenido que aprobar en un pleno extraordinario una modificación de crédito con cargo a los remanentes de tesorería para hacer frente a este importe después de que una sentencia haya dado la razón a la empresa, que presentó un recurso contencioso-administrativo reclamando un abono que previamente había rechazado la junta de gobierno local en noviembre del año pasado.

Ahora, el Tribunal de Instancia de Elche le da la razón a la mercantil, que suscribió en abril de 2022 un contrato con el Ayuntamiento para la construcción del colegio, una actuación que se adjudicó a la oriolana Doalco con un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de 5,9 millones de euros para levantar nueve aulas de Infantil, 18 de Primaria, gimnasio, comedor e instalaciones deportivas.

En ese entonces la necesidad de construir un centro de nueva planta era urgente desde hacía más de una década, ya que el edificio contaba con más de medio siglo, había barracones y alumnos distribuidos en tres inmuebles e incluso separados por una calle peatonal.

El municipio se acogió al Plan Edificant de la Generalitat y aprobó el proyecto definitivo sobre la base de uno anterior elaborado en 2011 por la malograda empresa pública Ciegsa, que anunció en varias ocasiones la construcción del centro, pero no sacó adelante las obras.

La sentencia condena al Consistorio a pagar a Doalco 307.488 euros en concepto de intereses de demora devengados por el pago extemporáneo de las 24 certificaciones de obra emitidas, así como 1.815 euros en concepto de indemnización por los costes de cobro soportados por la empresa a "consecuencia del comportamiento moroso de la Administración" y las costas del procedimiento por importe de 600 euros.

El Ayuntamiento se opuso a la demanda, alegando falta de legitimación pasiva, por corresponder la responsabilidad en el cumplimiento a la Administración autonómica por cesión de créditos. La Generalitat, por su parte, también contestó en contra e incluso discrepó del cómputo de los intereses con un cálculo de 225.775 euros, de los que 157.241 corresponderían a la conselleria y 68.534 al Consistorio.

Sin embargo, la sala resuelve que "la reclamación de intereses puede y debe dirigirse frente a la Administración contratante, que en este caso es el Ayuntamiento de Albatera", tal y como ya ha resuelto el juzgado en casos similares de delegación de competencias en el marco de contratación a través del Plan Edificant, que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes.

Plan Edificant

Para el PSOE, "la sentencia es el remate de una gestión deficitaria de este plan en el que nunca creyeron". En palabras del edil Mario Berná, "al PP de Albatera se le sigue atragantando todo lo relacionado con el Plan Edificant, desde las primeras memorias valoradas deficitarias que condicionaron proyectos posteriores con escasos recursos económicos y que no daban respuesta a las necesidades reales de los alumnos de los centros educativos", sin olvidar -ha subrayado- retrasos y paralizaciones de obras y continuas negociaciones con las empresas en los diferentes centros, ya sea el Santiago Apóstol, que estuvo paralizado casi un año; el nuevo Cervantes, también con un retraso de cerca de un año en la finalización, o el Virgen del Rosario, que ha tenido tres modificaciones y a día de hoy aún se encuentran sin concluir las obras, sobrepasando el plazo de ejecución en más de un año.

Además, "no han pagado cuando tocaba, sino que pagaban tarde y mal como dice la sentencia", prosigue el concejal socialista, por el hecho de retrasar el abono de la factura hasta recibir el cobro por parte de la conselleria, lo que a su vez se traducía en un perjuicio para las empresas, que tenían que realizar los trabajos y "casi financiar las obras porque se iban a cobrar ocho o nueve meses después, con un perjuicio económico que ahora se traduce en una sentencia", explica Berná.

Todo ello, recuerda, ha pasado con el nuevo Cervantes, que se finalizó en 2024, con dos cursos que se han venido desarrollando "condicionados por los defectos constructivos y los errores de diseño". En este sentido, se está a la espera de una inversión de 100.000 euros para hacer mejoras en las condiciones para dar clase. Por ejemplo, como las ventanas no disponen de persianas ni estores, no se pueden usar las pizarras digitales al haber exceso de iluminación.

Berná avanza que podría ocurrir algo similar con la adjudicataria de las obras del Virgen del Rosario. A su juicio, es una consecuencia de "la pésima gestión" de los tres concejales de Educación que ha habido desde 2018, "con continuos problemas y errores en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de las obras", añade.

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De momento, las arcas municipales tendrán que desembolsar más de 300.000 euros. El equipo de gobierno pretende reclamar ese dinero a la conselleria. Está por ver si el montante regresa al municipio. Para el PSOE, ya es "el primer punto negro de la gestión económica de Ana Serna, que siempre ha presumido de una fiscalidad exquisita".