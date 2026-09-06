Una ambulancia para "curar" la soledad en San Fulgencio

Un equipo de Cruz Roja realiza una labor social "invisible" en San Fulgencio, convirtiéndose en muchos casos en los brazos y manos de personas con discapacidades, dependientes y crónicos, y también en el apoyo y la compañía de aquellos que se encuentran solos.

El Sistema Integral de Respuesta a Emergencias Municipales (SIREM) a menudo se asocia con una ambulancia, pero es mucho más. Es un recurso sociosanitario que cumple dos años para dar una respuesta de proximidad que integra atención y prevención en un municipio con población vulnerable y envejecida. Con un censo de algo más de 10.000 residentes, el padrón da cuenta de que hay 6.900 personas mayores de 65 años, lo que representa un 42 % de los vecinos de este pueblo de la Vega Baja. "Por sus características, estamos muy atareados", explica José Manuel Ávila, que cuenta con una experiencia de 20 años trabajando como sanitario en servicios de emergencia, y coordina este servicio formado por un grupo de diez técnicos en emergencias sanitarias.

"El SIREM no es solamente una ambulancia, aunque sabemos que esta sea probablemente su parte más visible, ya que detrás de cada intervención puede existir también un trabajo de detección de necesidades, seguimiento social, acompañamiento y coordinación con otros recursos", añade.

Intervenciones

Desde que comenzó a funcionar en agosto de 2024, ha realizado 2.502 intervenciones -1.334 sanitarias y 1.168 sociales-, lo que supone una media de más de 100 intervenciones al mes. Para Ávila, uno de los datos más interesantes es la evolución de la actividad. Si el mes en el que arrancó la actividad, hubo 58 intervenciones sanitarias y 15 sociales, el mes pasado se hicieron 62 asistencias sanitarias y 79 sociales.

Es decir, "la actividad sanitaria se ha mantenido relativamente, mientras que la social se ha multiplicado", lo que refleja, a su juicio, cómo el proyecto se ha ido adaptando a las necesidades reales de la población.

En el ámbito sanitario, su labor diaria consiste en ofrecer atención complementaria municipal ante urgencias y emergencias en domicilio y vía pública, tanto por accidentes como por enfermedad; actuaciones sanitarias preventivas en eventos; emisión de alertas a la población ante fenómenos meteorológicos adversos y apoyo en búsquedas de personas.

Muchas veces, además, una intervención inicialmente sanitaria permite detectar que existe una necesidad social detrás. "Podemos acudir, por ejemplo, por una caída y comprobar que esa persona vive sola, tiene dificultades de movilidad, carece de suficiente apoyo familiar o necesita algún recurso domiciliario", detalla Ávila. Es entonces cuando comienza otra parte muy importante de este trabajo.

Visita domiciliaria del SIREM para hacer seguimiento / Información

Seguimiento social y acompañamiento

El SIREM realiza visitas domiciliarias programadas, seguimiento de personas mayores o dependientes, valoración de necesidades básicas, apoyo emocional, orientación sobre recursos, coordinación con Servicios Sociales, acompañamientos sanitarios, entrega de determinados productos (alimentación, higiene, abrigo, muletas, andadores, camas articuladas, medicamentos, grúas, etc.), movilizaciones, actividades de prevención y sensibilización, así como un seguimiento de quienes que se encuentran en situaciones de aislamiento o especial vulnerabilidad.

Ávila recalca que no se pretende sustituir la labor de los Servicios Sociales ni del sistema sanitario: "Nuestra función es totalmente complementaria, donde intentamos detectar, acompañar y conectar a cada persona con el recurso o la protección que pueda necesitar".

En este sentido, esa labor diaria en los domicilios les permite observar lo que podría pasar desapercibido en una intervención puntual. "Podemos detectar una necesidad y volver a visitar a esa persona unos días después para comprobar si se ha resuelto o cómo está evolucionando", prosigue. E incluso se coordinan con Policía Local, Servicios Sociales, Atención Primaria y otros recursos de Cruz Roja para que las necesidades detectadas lleguen al recurso correspondiente.

"Esta proximidad permite también actuar de manera preventiva, intentando detectar determinadas situaciones de vulnerabilidad antes de que terminen convirtiéndose en una emergencia", subraya Ávila.

Más allá de las cifras

Detrás de los números hay mayores que viven solos, dependientes, matrimonios que comienzan a necesitar apoyo, vecinos que atraviesan situaciones difíciles, personas que necesitan ayuda para acceder a determinados recursos y otras que necesitan saber que hay un equipo que simplemente volverá a preguntarles cómo están.

María del Mar, de 46 años, lleva tres años sin poder caminar. Cuando el SIREM la conoció vio que presentaba importantes limitaciones funcionales, por lo que el equipo comenzó a visitarla de forma periódica en su domicilio.

En este caso, donde la continuidad fue primordial, el seguimiento permitió conocer cómo estaba evolucionando, mantener el acompañamiento durante el proceso y realizar también seguimiento de su rehabilitación y de sus necesidades de material, llegando a proporcionarle una cama articulada y pañales.

Personal de Cruz Roja visitando a María del Mar en su domicilio / Información

La necesidad principal de Úrsula era la compañía. Tras el fallecimiento de su marido, atravesó un periodo marcado por la tristeza y la soledad. Ante esta situación, el equipo comenzó a realizar visitas domiciliarias periódicas de seguimiento y acompañamiento emocional.

Una parte fundamental de la intervención consistió simplemente en estar presentes y mantener ese contacto. Ella misma les transmitía que le gustaba que fueran a verla porque estas visitas hacían que se sintiera menos sola.

A medida que fueron conociendo su situación, trabajaron también diferentes aspectos para favorecer su autonomía, seguridad y participación social.

Con el paso de los meses, han asistido a una evolución emocional favorable. Úrsula continúa echando de menos a su marido, como es lógico, pero manifiesta mayor fortaleza, mantiene relaciones sociales, realiza viajes y ha ido recuperando progresivamente actividades.

Tras conocer el compromiso del equipo, ha donado un vehículo de movilidad reducida de su marido que ya está ayudando a otro usuario.

Trabajo diario

No siempre existe un recurso material que entregar o una gestión concreta que resolver. En ocasiones, la necesidad está en escuchar, acompañar, mantener el contacto y favorecer poco a poco que una persona vuelva a sentirse segura y autónoma.

María del Mar y Úrsula son dos ejemplos, pero no son casos aislados. "Existen muchas otras situaciones que encontramos en nuestro trabajo diario", destaca el sanitario.

Desde personas mayores que necesitan apoyo para acceder a sus citas médicas hasta matrimonios de edad avanzada con dificultades para desempeñar las actividades cotidianas o seguimientos tras deterioros funcionales o pérdidas de autonomía.

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A veces no hace falta llevar absolutamente nada. "Lo que necesita esa persona es que vayamos a verla, nos sentemos un rato, la escuchemos y comprobemos que está bien", describe Ávila para explicar un trabajo que aúna proximidad, continuidad y coordinación, concluyendo que "SIREM trabaja sobre la emergencia, pero también sobre la vulnerabilidad que muchas veces existe detrás de esa emergencia", porque "nuestro objetivo no es únicamente llegar cuando ocurre algo, sino estar cerca de la persona cuando nos necesita".