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Almoradí inaugura el único colegio que se ha abierto este curso en la Vega Baja

Pérez Llorca asiste a "fiesta" del nuevo CEIP El Gabato, con una inversión de más de 8,5 millones y una capacidad para más de 700 alumnos de Infantil y Primaria

Autoridades visitando este lunes el nuevo colegio

Autoridades visitando este lunes el nuevo colegio / Información

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Almoradí

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido este lunes a lo que el equipo de gobierno de Almoradí ha llamado "fiesta" de apertura del cuarto colegio del municipio. Durante la visita al final de las obras del CEIP El Gabato, ha afirmado que este centro, en el que se han invertido más de 8,5 millones de euros con capacidad para albergar a más de 700 alumnos, es un proyecto pensado para varias generaciones de almoradidenses.

"Estamos ante el resultado de años de trabajo administrativo, técnico e institucional", ha recalcado, subrayando que "aquí no se ha levantado solo un colegio", sino que "se crea un nuevo espacio de vida para el municipio".

El Ayuntamiento ha calificado la "jornada festiva" de "día histórico", que ha contado con la asistencia también de la consellera de Educación, María del Carmen Ortí; la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, y la concejala Susana Miralles para celebrar la puesta en marcha de "una de las infraestructuras educativas más importantes de los últimos años en el municipio".

Así, la inauguración se ha desarrollado en un ambiente festivo y familiar, contando literalmente con espectáculo de magia cómica de Manolo Costa y Mindanguillo, un tributo a Las Guerreras K-Pop, zancudos y animación circense.

Gómez ha destacado la emoción que ha supuesto "ver por fin las puertas de este colegio abiertas y llenas de niños, familias y vida", después de un proceso que ha requerido años de trabajo y una importante inversión. "Hoy hemos visto cómo un proyecto que durante mucho tiempo ha sido una necesidad para nuestro municipio se ha convertido en una realidad", ha añadido.

A su juicio, "este colegio representa más espacio, posibilidades y mejores condiciones para nuestros alumnos y alumnas", y "hemos querido que este día se viviera con ilusión porque nuestros niños y niñas se merecían abrir las puertas de su colegio disfrutando y sintiéndolo desde el primer momento como un espacio suyo".

Por su parte, Miralles ha subrayado que "El Gabato ha sido diseñado para ofrecer unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del alumnado, pero también para convertirse en un espacio educativo en el que los niños y niñas puedan aprender, crecer y disfrutar".

Apertura del cuarto colegio del municipio

Apertura del cuarto colegio del municipio / Información

Espacios

Aunque no se han dado cifras del alumnado matriculado en este centro ni en general en el municipio, se ha hecho hincapié en que la actuación ha permitido dar respuesta a una demanda existente en Almoradí, ampliando la capacidad educativa del municipio y contribuyendo a descongestionar los colegios existentes.

El nuevo CEIP cuenta con 6.007 metros cuadrados construidos, capacidad para 735 alumnos y alumnas y un total de 30 aulas para las etapas de Educación Infantil y Primaria.

Entre sus principales espacios y servicios, el centro dispone de aulas modernas, biblioteca, aula de música, aula de informática, gimnasio y huerto escolar, además de amplias zonas exteriores y 1.936 metros cuadrados de pistas deportivas.

El centro educativo cuenta con 30 aulas

El centro educativo cuenta con 30 aulas / Información

Además, su apertura tiene una especial relevancia en el ámbito comarcal, ya que se ha convertido en el único colegio de nueva construcción que se ha estrenado este curso en la Vega Baja, un hecho que sitúa a Almoradí como protagonista de uno de los principales estrenos educativos de la comarca.

Su puesta en marcha se enmarca en el conjunto de actuaciones desarrolladas durante los últimos años para mejorar las infraestructuras educativas de Almoradí. En este periodo, el municipio ha impulsado importantes inversiones destinadas a la mejora y modernización de sus centros educativos, con actuaciones que han superado los 14 millones de euros.

Más recursos

Por su parte, Pérez Llorca ha destacado que el curso escolar 2026-2027 se inicia en la Comunitat Valenciana con más profesores y más recursos para infraestructuras educativas de la historia, consolidando así la apuesta del Consell por la mejora de la educación pública y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad educativa.

En el corazón de la Vega Baja, el presidente ha puesto en valor que "uno de los grandes hitos de este Consell ha sido el de devolver a las familias la libertad educativa y el derecho a elegir la lengua principal en la que estudian sus hijos".

El Gabato tiene capacidad para 735 alumnos

El Gabato tiene capacidad para 735 alumnos / Información

El valenciano, ha añadido, sigue siendo la lengua que más eligen las familias y la vehicular en toda la Comunitat Valenciana. "Todo el alumnado estudia valenciano, también en las zonas castellanohablantes", pese a la exención a efectos en la evaluación, ha matizado Pérez Llorca, que ha aseverado que "ahora pueden obtener un título oficial cuando se saca buena nota en la asignatura de valenciano".

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En este sentido, ha precisado que “debemos intentar persuadir e incentivar a que todo el mundo aprenda ambas lenguas cooficiales, pero con respeto y libertad, porque desde la imposición y la obligación solo se consigue generar rechazo".

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