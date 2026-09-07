El PSPV aplaza el proceso de primarias en Orihuela hasta que se resuelva una denuncia

El informe de la Comisión Nacional de Ética del PSPV-PSOE, en el que aparecen las precandidaturas con respecto al proceso de primarias de municipios de más de 20.000 habitantes, ha dejado una sorpresa en el caso de Orihuela. El documento informa de que se ha formalizado una denuncia, sin especificar por qué ni por quién, por lo que "se pospone el proceso de primarias de esta agrupación hasta la resolución de la denuncia presentada".

Un hecho sobre el que reina el hermetismo, convirtiendo el proceso en el municipio en un enigma porque, de hecho, se desconoce incluso cuándo se resolverá. Será el PSPV el que deba hacerlo, lo que podría ocurrir en unos días o suspenderlas definitivamente en este calendario dado lo ajustado de los plazos.

Al parecer, el problema es que el secretario general del PSOE de Orihuela, Luis Quesada, se habría autoproclamado candidato usando la base de datos del partido. Es decir, el actual concejal en la oposición de la Corporación oriolana habría enviado una carta a la militancia proclamándose candidato, lo que habría motivado la denuncia.

Cercano a la edil y última exalcaldesa socialista, Carolina Gracia, fuentes del PSOE oriolano aseguran a este periódico que nadie les ha notificado que haya otro candidato -se barajaba que se presentara Antonio Zapata- ni que se haya interpuesto una denuncia. Sí admiten las mismas fuentes que Quesada remitió a los militantes el mismo viernes, cuando también convocó a los medios de comunicación para anunciar que daba un paso al frente, un escrito "meramente informativo", sin pedir avales ni apoyos, explicando que se postulaba como candidato, algo que se ha hecho de forma habitual en otros procesos similares, según aseguran, al mismo tiempo que sostienen que este hecho no constituye delito alguno ni incumple las bases del proceso.

Quesada avanzaba el viernes, coincidiendo con la apertura oficial del proceso de primarias, que presentaba su candidatura para optar a la Alcaldía de la capital de la Vega Baja en las elecciones municipales de 2027, tras solicitar este jueves el apoyo de la comisión ejecutiva local del PSOE oriolano, sin que lograra unanimidad, al tiempo que afirmaba desconocer si habría algún otro contrincante.

Ha sido este mismo lunes cuando el PSPV ha informado de que en Orihuela había otro candidato, Antonio Zapata, aunque unos días atrás había asegurado que no tenía previsto ser alcaldable.

El partido había apostado por que solo hubiera un candidato, y hay que recordar que Zapata ya ha participado en otros procesos internos aliándose con Alejandro Soler y ahora está próximo al sector de Diana Morant.

El también enfermero de profesión en el Hospital Universitario Vega Baja ha dado este paso, coincidiendo el anuncio con -con un plazo que finaliza el lunes- para elegir a sus candidatos a las alcaldías.

Todo indica que se inicia ya un proceso muy a la oriolana, en una ciudad en la que el enfrentamiento ha sido la tónica habitual de cara a los comicios en los últimos años.

Primarias

Ya en junio del año pasado Quesada y Zapata se enfrentaron en unas primarias por la secretaria general, protagonizado un proceso que tuvo una destacada participación de los militantes, que superó el 75%, para elegir entre la continuidad o la renovación.

Quesada se impuso con 87 votos (52,41 %) frente a los 78 (46,99 %) obtenidos por Zapata, concejal de Urbanismo y Patrimonio en el mandato 2011-2015, cuando también ejerció las funciones de alcalde, de forma accidental, durante casi un año. Su candidatura entonces también estuvo respaldada por la ejecutiva socialista y la hasta entonces secretaria general, Carolina Gracia, frente a su contrincante, que en 2022 ya se presentó a las primarias, aunque se suspendieron, puesto que en ese momento Gracia ya era alcaldesa.

Además, la opción liderada por el actual secretario también fue la más votada para la elección de los candidatos al comité comarcal, con un 53,61 % frente al 45,78 % de la lista impulsada por Zapata.