Las familias se movilizan contra el cierre inminente del colegio Virgen de la Puerta de Orihuela

La inspección educativa ha trasladado este lunes a las familias y al equipo docente el cierre inminente del colegio Virgen de la Puerta de Orihuela, lo que ha desatado una ola de incertidumbre a tan solo dos días del inicio del curso, teniendo en cuenta además que el martes es festivo local en honor a la patrona, la Virgen de Monserrate.

La previsión es distribuir a sus 302 alumnos en los colegios de Molins y La Campaneta, por lo que la preocupación también se ha trasladado a las pedanías, por la dudosa capacidad de acogida, y todos temen un inicio caótico ante una falta de planificación que afecta también a los servicios de transporte y comedor, para los que de momento no hay alternativa.

"Ante la gravedad de la situación y la incertidumbre generada en la comunidad educativa", el sindicato STEPV ha exigido una solución frente a "unas condiciones inadecuadas", al tiempo que las familias se concentraban en la misma tarde del lunes a las puertas del colegio con pancartas de protesta hasta el punto de que han acudido el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Educación y Urbanismo, Vicente Pina y Matías Ruiz.

Las familias se concentran en la puerta del colegio / Información

La instalación docente cubre el derecho fundamental a la educación de la población escolar del barrio del Rabaloche, una de las zonas de renta más baja del casco urbano oriolano y con un alumnado con mayoría gitana, árabe y sudamericana, lo que -para algunos- explicaría el motivo de no haber actuado antes.

Obras previas al inicio de curso en el Colegio Virgen de la Puerta de Orihuela / INFORMACIÓN

Riesgos

La voz de alarma ya se dio en junio, mientras que las especulaciones se han sucedido en agosto, cuando el Ayuntamiento sostenía que las clases arrancarían en el edificio actual, para el que un informe técnico señala riesgo estructural, tras una obra urgente de pilotaje subterráneo valorado en 40.000 euros y además, aseguraba, adquiriría un solar para barracones, mientras que la Generalitat manifestaba que el cierre del colegio es una decisión municipal -porque los centros de Infantil y Primaria los gestionan los ayuntamientos- y que no había podido avanzar antes porque Orihuela no le había facilitado una parcela adecuada para instalar esas aulas provisionales.

El propio concejal de Educación comparecía ante los medios de comunicación para recalcar que los problemas estructurales de este centro educativo no son nuevos, sino que aparecieron prácticamente desde su apertura en 1972, contando así con zonas apuntaladas desde hace casi medio siglo.

Pepe Vegara, en agosto, en un aula del colegio Virgen de la Puerta de Orihuela / INFORMACIÓN

En aquella rueda de prensa Pina puso sobre la mesa la solución provisional de abordar una obra urgente pero de entidad antes de iniciar el curso a través de un contrato de urgencia, que podría retrasar el inicio de curso en alguna semana, o la distribución del alumnado entre varios centros educativos de las pedanías oriolanas hasta poder reubicar al alumnado en aulas prefabricadas para proceder después a la construcción de un centro de nueva planta. Una alternativa que pasaba por adquirir suelos propiedad del banco público Sareb en el barrio de San Isidro, que en cualquier caso no se iban a tramitar hasta este mes.

Sin embargo, menos de dos semanas después esa posibilidad dio paso a una reforma urgente a cargo de la brigada municipal para intentar garantizar el inicio de curso en el mismo edificio.

Así están el colegio Virgen de la Puerta y el CEE Antonio Sequeros de Orihuela / Información

Ya en enero, el colegio dio avisos de que no aguantaba más, produciéndose varios desprendimientos en el edificio. El sindicato STEPV elevó entonces un informe ante un estado de conservación muy deficiente, con riesgos estructurales, higiénicos y de seguridad que pueden derivar en "accidentes o graves problemas de salud".

Después se supo que el Ayuntamiento tenía un informe desde noviembre que urgía a actuar ya para evitar riesgos. El Consistorio había encargado en enero de 2025 un estudio que recomendaba un edificio de nueva planta debido al elevado coste que supondría una rehabilitación por los problemas estructurales que presenta.