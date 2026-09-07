Educación
Las familias se movilizan contra el cierre inminente del colegio Virgen de la Puerta de Orihuela
El sindicato STEPV afirma que los 302 alumnos se trasladarán a los centros educativos de Molins y La Campaneta
La inspección educativa ha trasladado este lunes a las familias y al equipo docente el cierre inminente del colegio Virgen de la Puerta de Orihuela, lo que ha desatado una ola de incertidumbre a tan solo dos días del inicio del curso, teniendo en cuenta además que el martes es festivo local en honor a la patrona, la Virgen de Monserrate.
La previsión es distribuir a sus 302 alumnos en los colegios de Molins y La Campaneta, por lo que la preocupación también se ha trasladado a las pedanías, por la dudosa capacidad de acogida, y todos temen un inicio caótico ante una falta de planificación que afecta también a los servicios de transporte y comedor, para los que de momento no hay alternativa.
"Ante la gravedad de la situación y la incertidumbre generada en la comunidad educativa", el sindicato STEPV ha exigido una solución frente a "unas condiciones inadecuadas", al tiempo que las familias se concentraban en la misma tarde del lunes a las puertas del colegio con pancartas de protesta hasta el punto de que han acudido el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Educación y Urbanismo, Vicente Pina y Matías Ruiz.
La instalación docente cubre el derecho fundamental a la educación de la población escolar del barrio del Rabaloche, una de las zonas de renta más baja del casco urbano oriolano y con un alumnado con mayoría gitana, árabe y sudamericana, lo que -para algunos- explicaría el motivo de no haber actuado antes.
Riesgos
La voz de alarma ya se dio en junio, mientras que las especulaciones se han sucedido en agosto, cuando el Ayuntamiento sostenía que las clases arrancarían en el edificio actual, para el que un informe técnico señala riesgo estructural, tras una obra urgente de pilotaje subterráneo valorado en 40.000 euros y además, aseguraba, adquiriría un solar para barracones, mientras que la Generalitat manifestaba que el cierre del colegio es una decisión municipal -porque los centros de Infantil y Primaria los gestionan los ayuntamientos- y que no había podido avanzar antes porque Orihuela no le había facilitado una parcela adecuada para instalar esas aulas provisionales.
El propio concejal de Educación comparecía ante los medios de comunicación para recalcar que los problemas estructurales de este centro educativo no son nuevos, sino que aparecieron prácticamente desde su apertura en 1972, contando así con zonas apuntaladas desde hace casi medio siglo.
En aquella rueda de prensa Pina puso sobre la mesa la solución provisional de abordar una obra urgente pero de entidad antes de iniciar el curso a través de un contrato de urgencia, que podría retrasar el inicio de curso en alguna semana, o la distribución del alumnado entre varios centros educativos de las pedanías oriolanas hasta poder reubicar al alumnado en aulas prefabricadas para proceder después a la construcción de un centro de nueva planta. Una alternativa que pasaba por adquirir suelos propiedad del banco público Sareb en el barrio de San Isidro, que en cualquier caso no se iban a tramitar hasta este mes.
Sin embargo, menos de dos semanas después esa posibilidad dio paso a una reforma urgente a cargo de la brigada municipal para intentar garantizar el inicio de curso en el mismo edificio.
Ya en enero, el colegio dio avisos de que no aguantaba más, produciéndose varios desprendimientos en el edificio. El sindicato STEPV elevó entonces un informe ante un estado de conservación muy deficiente, con riesgos estructurales, higiénicos y de seguridad que pueden derivar en "accidentes o graves problemas de salud".
Después se supo que el Ayuntamiento tenía un informe desde noviembre que urgía a actuar ya para evitar riesgos. El Consistorio había encargado en enero de 2025 un estudio que recomendaba un edificio de nueva planta debido al elevado coste que supondría una rehabilitación por los problemas estructurales que presenta.
La Campaneta se planta
Las reacciones tampoco se han hecho esperar en las pedanías. La asociación vecinal de La Campaneta ha comunicado que "no se trata de enfrentar pueblos, colegios ni familias, sino de exigir soluciones bien planificadas, dignas y adecuadas para todos", dejando claro que "los niños y sus familias no son el problema: serán bien recibidos y tendrán, como cualquier otro alumno, nuestro respeto, consideración y apoyo".
Pero manifestando al mismo tiempo que los CEIP de La Campaneta y Molins tienen unas necesidades, unos espacios limitados y unas familias y unos docentes que merecen ser escuchados. "No es de recibo que a 7 de septiembre nos enteremos todos los afectados de una situación de esta magnitud que no puede resolverse mediante la improvisación ni tomando decisiones precipitadas", han añadido, recalcando que la preocupación es por "la falta de información y de planificación; la capacidad y el espacio de nuestros centros; la organización del transporte y los desplazamientos de los alumnos desde el Rabaloche hasta nuestras pedanías, así como todas las necesidades adicionales que puedan surgir, especialmente teniendo en cuenta la importancia de garantizar correctamente servicios como el comedor escolar".
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