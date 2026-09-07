La presión escolar en Torrevieja: más de 300 matrículas fuera de plazo en solo un mes

Si en mayo Torrevieja afrontaba un periodo de admisión escolar bajo presión, las cifras constatan ahora que cualquier dato es provisional ante la demanda de plazas que se produce a diario. Solo en el mes de agosto la Concejalía de Educación ha gestionado un total de 303 escolarizaciones sobrevenidas -fuera del plazo ordinario-, de las que 201 corresponden a alumnado de Infantil y Primaria y 102 a Educación Secundaria Obligatoria, que han obtenido plaza en una comisión celebrada la semana pasada con el fin de que puedan comenzar las clases como el resto, este miércoles.

El concejal del área, Ricardo Recuero, ha resaltado que "la escolaridad en la ciudad se mueve cada día", subrayando que "las estadísticas siguen demostrando que la presión escolar sigue siendo muy elevada". En este sentido, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el personal municipal para atender estas incorporaciones. Prueba de ello es la cola de espera que hay cada día en la sede de la concejalía, pese a que el departamento ha establecido cita previa para realizar el proceso de admisión, un sistema que ya tiene cubiertas prácticamente todas las citas disponibles hasta octubre.

"La matrícula sobrevenida constituye uno de los principales retos educativos debido al crecimiento constante de la población", ha remarcado el edil, que también ha querido dejar patente que "desde la Concejalía de Educación se trabaja durante todo el año, y especialmente durante las semanas previas al inicio de las clases, para acompañar a las familias y facilitar la escolarización del alumnado que llega al municipio fuera del periodo ordinario".

Presentación del nuevo curso escolar, este lunes, en el Ayuntamiento / Información

Así, el curso escolar 2026/2027, desde este miércoles hasta el 18 de junio, con tres días no lectivos de carácter local (el 7 de diciembre, el 8 de febrero y el 3 de mayo), arranca con un total de 17.002 alumnos escolarizados en el municipio para las enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato y ciclos formativos.

En palabras de Recuero, Torrevieja afronta el inicio del nuevo curso con "una comunidad educativa que continúa creciendo a un ritmo exponencial y con una planificación municipal centrada en atender las necesidades de las familias, mejorar las infraestructuras y ofrecer programas que complementen la formación académica del alumnado".

Alumnado matriculado en Torrevieja Infantil de 2 años: 107 alumnos. Infantil de 3 a 5 años: 2.107 alumnos. Educación Primaria: 5.904 alumnos. Educación Secundaria Obligatoria: 4.151 alumnos. Bachillerato: 1.068 alumnos. Formación Profesional: 1.010 alumnos. Formación de Personas Adultas: 862 alumnos. Escuela Oficial de Idiomas: 1.535 alumnos. Conservatorio: 258 alumnos.

El concejal ha hecho hincapié en que "estas cifras reflejan la dimensión que ha alcanzado el sistema educativo y la necesidad de continuar reclamando y desarrollando nuevas infraestructuras y recursos adaptados al enorme crecimiento de la población escolar".

Infraestructuras

En este punto ha señalado que el Ayuntamiento continúa trabajando en modernizar, ampliar y mejorar las instalaciones educativas en un municipio que ya gasta 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos. Desde 2023 la Generalitat ha tenido que levantar tres centros de Infantil y Primaria y otro de Secundaria de nueva creación exclusivamente en instalaciones prefabricadas para garantizar la escolarización.

Los datos del coste de las prefabricadas en Torrevieja / información con ia

Entre los principales proyectos se encuentra la obra de reforma del CEIP Virgen del Carmen, cuyo procedimiento de licitación ya se encuentra en marcha. Asimismo, está en ejecución la redacción del proyecto del IES Las Lagunas, una actuación necesaria para acometer la reforma y adecuación integral de este centro educativo, y el Consistorio prevé recibir en las próximas semanas la delegación de competencias para el colegio Maestro Lafuente -el Número 14-, lo que permitirá continuar avanzando en la tramitación de esta nueva infraestructura con la licitación de la redacción del proyecto como primer paso.

Autobús urbano

Una de las principales novedades relacionadas con la movilidad escolar es la conexión mediante el nuevo servicio de autobús urbano de los diferentes barrios con los centros de Educación Secundaria. Un total de seis líneas ofrecen salidas escolares y conectan con los siete centros de Secundaria del municipio.

Según la Administración local, las expediciones de mañana están ajustadas a los horarios de entrada de los institutos y parten entre las 7 y las 7:58 horas. Ante algunas críticas por tener que realizar transbordos con los nuevos trayectos, el edil ha asegurado que "el Ayuntamiento afronta este nuevo curso con planificación, coordinación y una atención permanente a las necesidades de los centros, el alumnado, el profesorado y las familias que integran la comunidad educativa".

Recuero ha señalado que "esta medida facilita los desplazamientos diarios del alumnado, ofrece una alternativa de transporte público a las familias y permite avanzar hacia una movilidad escolar más cómoda, segura y sostenible".

Prevención del acoso

La Concejalía de Educación desarrollará durante el curso una decena de programas y proyectos dirigidos a atender las necesidades académicas, sociales, emocionales y formativas de la comunidad educativa.

Una de las novedades, que se presentará en breve, será el proyecto contra el acoso escolar "No te calles", un programa de prevención y orientación educativa dirigido a sensibilizar al alumnado, facilitar la detección temprana y ofrecer herramientas para actuar ante posibles situaciones de acoso.

Además, el 6 de marzo se celebrará una nueva edición del congreso "Reinventar la educación", una cita destinada a compartir experiencias, metodologías y propuestas de innovación educativa.

Por su parte, la Escuela de Familias ofrecerá un año más formación, orientación y acompañamiento a padres y madres en diferentes cuestiones relacionadas con la educación, la convivencia y el desarrollo de sus hijos.

Se continuará también con el programa contra el absentismo, que se centra en la detección, prevención y acompañamiento de los menores y sus familias, así como el trabajo del equipo de menores de la Policía Local, coordinado por las concejalías de Educación, Emergencias y Sanidad para atender las necesidades de la comunidad educativa desde una perspectiva multidisciplinar.

En materia de salud mental, "uno de los grandes hándicaps que tienen hoy los centros", ha remarcado el edil, se reforzará la coordinación con el área de Sanidad para prevenir, sensibilizar, detectar necesidades y actuar ante situaciones que afecten al bienestar emocional del alumnado.

Otra de las propuestas será "El cole en el mar", que permitirá al alumnado de cuarto curso participar en clases deportivas y actividades náuticas en las instalaciones marítimas de la ciudad, además de "El tiempo en el cole", desarrollado en colaboración con el Proyecto Mastral mediante un convenio para impartir clases, talleres y actividades relacionadas con la meteorología, la astronomía y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el convenio con Agamed permitirá poner en marcha actividades enmarcadas en la Agenda 2030 a través de proyectos de gestión sostenible y sensibilización medioambiental.

Entre los proyectos que ya se encuentran en marcha destacan la naturalización de los centros escolares, la creación de zonas de sombra en los patios y el desarrollo de caminos escolares seguros. Estas actuaciones tienen como finalidad mejorar la calidad de los espacios educativos, incrementar las zonas verdes, adaptar los patios a las condiciones climáticas y favorecer unos desplazamientos más seguros y sostenibles para el alumnado y sus familias.

Ayudas al estudio

El Ayuntamiento mantendrá durante el curso 2026/2027 cuatro grandes convocatorias de apoyo económico a estudiantes y familias. La primera está dirigida a jóvenes universitarios que cursan estudios superiores, especialmente para contribuir a sufragar los gastos derivados de estudiar fuera del municipio. También se convocarán las vinculadas a los Premios a la Excelencia Académica, como reconocimiento al alumnado que haya obtenido los mejores expedientes académicos. La tercera línea corresponde a las ayudas al transporte escolar, destinadas a apoyar a las familias en los desplazamientos diarios hasta los centros educativos. Por último, se ofrecerán ayudas directas -de 200 euros como máximo por alumno- para libros y material escolar, con el objetivo de reducir el gasto que afrontan las familias al comienzo del curso.