La Policía Local de Orihuela y la Guardia Civil liberan a una persona retenida en la Costa y detienen a cuatro hombres

La Policía Local de Orihuela y la Guardia Civil han llevado a cabo una actuación conjunta en la tarde noche de este lunes en un establecimiento de la Costa oriolana que ha permitido liberar a una persona que se encontraba presuntamente retenida contra su voluntad en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro hombres.

La actuación se inició después de que la Policía Local recibiera un aviso alertando de que un varón se encontraba retenido en el interior de un local, donde estaba siendo agredido y amenazado, así como que algunos de los implicados podrían encontrarse en posesión de armas de fuego.

Ante la gravedad de la situación, varias patrullas de la Policía Local se desplazaron de inmediato hasta el lugar, contando durante el dispositivo con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil. Mientras parte de los agentes aseguraban el entorno, otros accedieron al establecimiento ante el evidente riesgo que podía existir para la integridad de la persona que permanecía en su interior.

Una vez dentro, los agentes localizaron a la víctima, que presentaba diversas lesiones, así como a varias personas presuntamente relacionadas con los hechos. La intervención permitió poner fin a la situación y liberar al hombre retenido, que posteriormente fue trasladado para recibir asistencia sanitaria.

Delitos

Como resultado de la actuación, cuatro varones fueron detenidos por su presunta implicación en delitos de lesiones, amenazas con arma de fuego y detención ilegal, así como por hechos relacionados con un presunto delito contra la salud pública.

Durante la intervención, los agentes aprehendieron armas de fuego, munición y cartuchería, así como una importante cantidad de sustancias estupefacientes.

Entre el material intervenido se encontraban marihuana, hachís, cocaína, productos con THC y diferentes resinas, además de varias básculas de precisión y otros efectos relacionados con la posible distribución de estas sustancias.

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En el dispositivo participaron varias patrullas de la Policía Local de Orihuela y efectivos de la Guardia Civil, que actuaron de forma coordinada tanto durante el despliegue en la zona como en las actuaciones posteriores. Se han instruido las correspondientes diligencias para continuar con las actuaciones derivadas de los hechos.