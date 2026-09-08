Torrevieja desoye a los vecinos y aprueba el informe ambiental para un hotel de 11 plantas en La Veleta

El proyecto para construir un hotel de 11 plantas y 36 metros de altura en La Veleta salva otro trámite, aunque antes de su aprobación definitiva el promotor deberá presentar la versión del Plan de Reforma Interior (PRI), someterse a informes sectoriales y a exposición pública. Hasta ahora, la previsión de la empresa era comenzar la obra a principios de 2027 y concluirla a finales de 2028.

El equipo de gobierno de Torrevieja ha aprobado el informe ambiental y estratégico tras desestimar todas las alegaciones para seguir adelante con un expediente que se inició en 2024 -aunque la tramitación comenzó en 2019- a propuesta de la mercantil Grupo Insara para recalificar una parcela de uso residencial a hotelero de una categoría mínima de tres estrellas.

A pocos metros de la primera línea de costa, en la confluencia de la calle Mar del Coral con Mar del Norte, el promotor argumentaba que la torre no generará impacto visual porque se ubicará entre otras de la misma altura, señalando el edificio Mahersol, de 40 metros de altura, como ejemplo de que en el residencial, uno de los más exclusivos del municipio, ya no es necesario guardar la fisonomía de chalés de planta baja que caracteriza a esta urbanización que comenzó a construirse a finales de los 60.

El informe cuenta con el visto bueno de la arquitecta municipal, al considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente. Con todo, la versión del plan, tras esta resolución, deberá incluir las medidas correctoras de carácter ambiental que se han definido tanto el Documento Inicial Estratégico como en el Estudio de Impacto Climático.

Rechazo

El servicio municipal ha rechazado las 15 alegaciones presentadas por interesados, vecinos y propietarios, que solicitaron en sus escritos que la evaluación ambiental se tramitara por el procedimiento ordinario y no por el simplificado -como acordó la junta de gobierno en marzo-, argumentando que el proyecto incrementa la ocupación de parcela del 20 al 30 %, modifica la tipología edificatoria -"alterando el modelo residencial consolidado"- y se encuentra en zona de influencia de la Ley de Costas.

De hecho, subrayaron deficiencias en el Estudio de Impacto Climático al no evaluar la "isla de calor" ni el impacto de los vientos, además de hacer hincapié en que se vulnera el paisaje litoral, ya que el edificio proyectado rompería la escala urbana de La Veleta.

Además, indicaron "incertidumbre en las Infraestructuras", sin garantía de suficiencia agua y electricidad y en cuanto a insuficiencia de aparcamientos y servicios de transporte, generando "sobrecarga del espacio público" y "aumento de tráfico, congestión y presión".

En suma, manifestaron su oposición a la aprobación del PRI por ir contra sus intereses, indicando que "no puede prevalecer la rentabilidad económica de un promotor privado" en "un proyecto que responde a intereses particulares y no a necesidades públicas". E incluso solicitaron la suspensión del procedimiento.

Recreación del edificio de once plantas en el proyecto en una parcela de La Veleta / INFORMACIÓN

Uso hotelero

Sin embargo, el informe de la arquitecta municipal, que hace suyo la junta de gobierno, desestima las alegaciones en su totalidad, incidiendo en que la actuación va en consonancia con la propia política del Ayuntamiento para fomentar la implantación de establecimientos hoteleros, por ejemplo, con la modificación puntual número 74 del planeamiento general -dirigida a favorecer este tipo de usos- y una bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

En este sentido, el proyecto planteado se enmarca en las estrategias municipales de diversificación económica y fomento del turismo, "garantizando en todo momento la compatibilidad con la normativa vigente aplicable a suelos urbanos consolidados, como es el caso de esta parcela".

Incluso, sostiene que las alegaciones se centran en un rechazo que "no se basa en aspectos objetivos para señalar que la actuación propuesta es contraria al marco legal aplicable", insistiendo en que el órgano ambiental en este caso es el Ayuntamiento y, por tanto, el procedimiento de la evaluación ambiental es el simplificado.

Asimismo, recuerda que actualmente en esta parcela se puede otorgar licencia a una edificación de 36 metros de altura -alrededor de 12 plantas-, según los parámetros de edificación vigentes.

El informe concluye que "no va a suponer una mayor carga del entorno litoral, ya que el aprovechamiento urbanístico no se modifica". Tampoco requiere estudio acústico porque no se está implantando un nuevo uso, sino uno compatible con el residencial.

En cuanto a la movilidad, el uso hotelero tiene una reserva específica de plazas de aparcamiento privadas e incluirá espacio para otros medios de movilidad personal. En relación con otros medios de acceso, se ha consultado al área de transporte urbano, no habiendo obtenido contestación, por lo que se volverá a hacer esta petición previamente a la exposición pública del plan.

La vigencia del informe ambiental y territorial favorable tiene ahora un plazo de cuatro años que se pueden prorrogar otros dos antes de que el promotor tuviera que volver a iniciar el trámite.