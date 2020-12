Stefano Palumbo, director de una academia en línea

"Cambié mi estilo de vida aprovechando que mi negocio es digital"

Una ubicación con mucho potencial

Stefano Palumbo dirige una academia de inglés en línea que creó en Italia hace unos años. Quería cambiar su estilo de vida. Aprovechando que su negocio es digital, pudo escoger un lugar diferente. Escogió Tenerife por diferentes factores: por su buen clima, por su entorno, por su ambiente, y coste de vida es más barato que la mayoría de lugares europeos. La proximidad del Archipiélago con el resto de Europa le facilita poder desarrollar su trabajo en Tenerife, además de las herramientas digitales y plataformas que facilitan el remote workingque existen en las Islas.

Stefano trabaja desde el espacio de coworking Workeamos, ubicado en Santa Cruz de Tenerife. "Me ofrecen un buen servicio, un espacio moderno para gente como yo, la oportunidad de conocer gente con diferentes habilidades", explica. "Y apoyo moral", bromea. De esta experiencia, el italiano destaca la oportunidad de conocer gente de Canarias, además de gente de otros lugares del mundo. "Canarias tiene potencial para convertirse en una ubicación destacada para los teletrabajadores", concluye.

Luis Suarez, experto en transformación digital

"El trabajo a distancia ha dejado de tener connotaciones negativas"

16 años de experiencia en remoto

Canarias ya no tiene secretos para Luis Suarez, puesto que lleva 16 años teletrabajando desde Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Es un teletrabajador veterano, puesto que acumula casi 20 años de experiencia en el mundo del trabajo en remoto. Empezó pasando sus vacaciones de invierno en esta isla del Archipiélago hasta que, cinco años más tarde, se instaló definitivamente.

Suarez, que se dedica a la transformación digital, ha vivido de cerca el cambio en el trabajo en remoto. "Hasta hace cuatro o cinco años que las Islas se han empezado a ver como un buen lugar en el que compatibilizar el trabajo con un buen baño en la playa por la tarde, por ejemplo", explica. Entre otras ventajas, las Islas también ofrecen una gran infraestructura tecnológica adaptada a casi cualquier trabajo en remoto.

La pandemia ha permitido dar un paso más en este sentido y ha acabado con todas las connotaciones negativas que tenía el teletrabajo: "Para los que trabajamos a distancia, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar", afirma Luis.

Laura Reyero, 'Motion graphics designer'

"Hay una comunidad bastante sólida de trabajadores en remoto"

Nuevas maneras de viajar

Las rutinas del trabajo como nómada digital no son ajenas a Laura Reyero, 'Motion Graphics Designer'. Durante dos años, ha trabajado en remoto desde Indonesia, Tailandia y Bali y, desde el septiembre, lo hace desde Tenerife. "Trabajar desde otros lugares es una forma diferente de viajar", explica. Canarias es un lugar conocido entre la comunidad de remote workers por su clima, su seguridad, sus actividades, por lo que Reyero ya conocía sus ventajas.

"Teniendo Canarias cerca de casa, era un destino interesante y, al llegar la pan-demia, opté por este lugar, puesto que es conveniente no moverse mucho", destaca en retrospectiva. Actualmente vive en Tenerife con su pareja y tiene previsto quedarse en esta isla por uno o dos años. No son las únicas personas que han cambiado su lugar de residencia para teletrabajar desde Canarias: "Cuando llegamos ya había una comunidad bastante sólida", destaca. "Estoy alucinando, cada día recibimos mensajes de gente que está pensando venir a trabajar en remoto en Canarias y nos piden consejos sobre cómo venir", explica Reyero.

Jaime López, CEO de The Agile Monkeys

"Podría estar trabajando en cualquier parte del mundo, pero me quedo"

Opciones para trabajar sin límites

No todos los trabajadores en remoto del Archipiélago provienen de otras regiones de Europa o de España: Jaime López es canario y dirige The Agile Monkeys, una firma afincada en el Archipiélago dedicada al software, el diseño y la in-novación. "Pensamos que trabajar en una oficina todos los días no tiene sentido, especialmente en proyectos en los que la presencia física no es necesaria", recalca López. En iniciativas laborales de gran alcance, esta forma de trabajar presenta ventajas: "tengo acceso a trabajar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, no tengo límites", explica Jaime.

El canario tiene claras las virtudes de su tierra: "podría estar trabajando en cualquier parte del mundo, pero me quedo aquí", sentencia. "Realmente tiene unas condiciones maravillosas de cara a hacer cualquier tipo de deporte, disfrutar al aire libre en cualquier momento del año, buenas condiciones de seguridad y salud", destaca. Sin duda son factores importantes en el momento de elegir un sitio en el que vivir y desarrollar una carrera profesional.