Llega el esperado puente de diciembre. Los más afortunado podrán contar con varios días seguidos libres. Los menos, disfrutarán al menos de dos días festivos entre semana. Si tu eres uno de los primeros y te vas de viaje estos días estos consejos para hacer la maleta seguro que te interesan.

Tanto si viajas en coche y no quieres ir cargado de prendas que luego no te pondrás, como si vas a coger una avión y no quieres facturar el equipaje, vamos a darte cinco consejos de expertos viajeros para organizar tu maleta o mochila de la forma más eficiente posible.

5 consejos para hacer la maleta

Con estos cinco consejos lograrás preparar tu equipaje de la forma más eficiente posible.

Anota lo que necesitas en una lista

Prepara una lista con las prendas y accesorios necesarios para tu viaje. Ve a lo básico y consulta el tiempo que hará en tu destino. Si vas a estar tres días fuera no es necesario que te lleves seis jerséis diferentes y si dan lluvia para esos días no olvides meter un paraguas o un chubasquero en la mochila.

Pon todo encima de la cama y descarta los "por si acaso"

Una vez tengas todo anotado en la lista saca esas prendas y enseres del armario y colócalas encima de la cama. Así tendrás una visión más clara de todo lo que pretendes meter en la maleta. Este es el momento de los descartes. Quita de encima de la cama aquellas prendas que no sueles ponerte nunca pero que te ibas a llevar de viaje "por si acaso" las necesitabas. Hay que ser práctico. Si no te las has puesto en meses tampoco lo harás durante este puente así que déjalas en casa.

Guarda la ropa en bolsas de congelar

Una vez hayas seleccionado la ropa que realmente vas llevarte de viaje el siguiente paso es meterlas en la maleta para que ocupen el menor espacio posible. Un buen truco es utilizar bolsas de congelar con cierre hermético. De esta forma ahorrarás espacio en la mochila y todo estará mucho más ordenado. Puedes agrupar en una bolsa las camisetas, en otra la ropa interior y en otra el pijama. Otra gran ventaja de utilizar este tipo de bolsas en tu equipaje es que si llevas una mochila y llueve, la ropa permanecerá seca aunque se moje la mochila.

Enrolla la ropa para que ocupe menos

No metas la ropa en la maleta como si la estuvieras guardando en el armario. La técnica más eficaz para ahorrar espacio es enrollar la ropa sobre sí misma. Tranquilo, si lo haces con cuidado no se arrugará.

Aprovecha todos los espacios de la maleta

Cuando metas todos los "rollos" de ropa en las bolsas de congelar y estas a su vez en la maleta o mochila quizá te queden pequeños huecos o esquinas sin aprovechar. Mete ahí los calcetines, o el pequeño neceser. Tampoco te olvides del espacio que queda libre dentro de los zapatos. Es perfecto para llevar calcetines y pequeños objetos.