El pueblo español que parece sacado del Cinque Terre italiano: igual de espectacular pero más barato

Cinque Terre es una de las zonas más hermosas de la costa italiana. Se trata de cinco pueblos marineros con casas de colores que parecen precipitarse hacia el mar y que están rodeados de verdes montañas y viñedos. Esta zona inspiró la película "Luca" y se ha convertido en una de las preferidas para el turismo europeo. Tanto es así que los precios allí se han disparado y es difícil recorrerlo sin un aluvión de visitantes a tu alrededor.

Sin embargo, en España también tenemos nuestro Cinque Terre particular. Se trata de Cudillero, un hermoso pueblo del litoral asturiano más cerca, más barato y menos masificado que sus colegas italianos.

Cudillero, el pueblo del Cinque Terre español

Este encantador pueblo pesquero, destaca por su singular arquitectura, sus playas y su atmósfera acogedora. Si aún no has visitado esta bonita población te contamos cómo hacerlo y lo que no puedes perderte en una escapada a Cudillero.

Lo primero que llama la atención al llegar a Cudillero son sus coloridas casas que parecen colgar de las laderas de las montañas que rodean la bahía. Estas viviendas, pintadas en una paleta de colores vivos, crean un contraste espectacular con el verde de las montañas y el azul del mar. Esta disposición no solo es estética, sino también funcional, adaptándose al terreno escarpado y a la historia marinera del pueblo.

Al igual que en Cinque Terre, las calles de Cudillero son estrechas y serpentean a través del pueblo, ofreciendo sorpresas en cada vuelta, desde vistas impresionantes hasta pequeñas plazas adornadas con cafés y tiendas.

Atractivos culturales y gastronómicos de Cudillero

Cudillero no solo impresiona por su belleza natural y arquitectónica, sino también por su rica cultura pesquera que se refleja en su excelente gastronomía. El plato estrella es el pescado fresco, capturado por la flota local y servido en los restaurantes del pueblo con recetas que han pasado de generación en generación. Especialidades como el "pixin", o rape, son una delicia. La experiencia se completa con sidra asturiana.

El puerto y la vida marinera de Cudillero

El corazón de Cudillero es su puerto, donde la vida gira en torno al mar. Aquí, los visitantes pueden observar cómo los pescadores desembarcan su captura diaria, una tradición que ha sostenido al pueblo durante siglos. El puerto también es el punto de partida ideal para excursiones de pesca y paseos en barco que permiten a los turistas experimentar la costa desde otra perspectiva, admirando el pueblo desde el agua.

El puerto es el corazón de la vida de Cudillero, el Cinque Terre español. / PIXABAY

Rutas de senderismo por Cudillero

Para los amantes de la naturaleza y el senderismo, Cudillero ofrece numerosas rutas que exploran tanto la costa como el interior rural. Una de las más populares es la subida al Faro de Cudillero, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas del Cantábrico y del paisaje urbano del pueblo.

Arte y museos

Aunque pequeño, Cudillero cuenta con varios espacios culturales que no se deben pasar por alto. El Museo de la Fundación Selgas-Fagalde ofrece una colección de arte europeo y objetos decorativos en un espléndido palacio rodeado de jardines, proporcionando un contraste cultural y visual con el ambiente marinero del pueblo.

Cudillero, el precioso pueblo asturiano que recuerda a los de Cinque Terre. / pexels.

Dónde dormir en Cudillero

Cudillero ofrece una amplia gama de opciones de hospedaje, desde hoteles boutique y casas rurales hasta apartamentos turísticos que permiten a los visitantes sumergirse completamente en la vida del pueblo. Además, aunque el pueblo es pequeño, cuenta con todos los servicios necesarios para asegurar una estancia cómoda y placentera, incluyendo tiendas de artesanía local, bares, y cafeterías con terrazas que invitan a disfrutar del ambiente relajado y la vista al mar.

La similitud del paisaje de Cudillero con el de Cinque Terre atrae a muchos, pero es su espíritu auténtico y acogedor lo que deja una impresión duradera en quienes lo visitan. Un viaje a Cudillero es un viaje a la esencia del norte de España, una oportunidad para experimentar la vida en un entorno donde la tierra y el mar coexisten en armonía perfecta. Prepara las maletas y ¡buen viaje!