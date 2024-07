Cómo viajar a Berlín sin gastar mucho dinero: vuelos, hoteles y actividades low cost

Tras la emocionante victoria de España ante Francia que la coloca en la final de la Eurocopa, muchos aficionados están considerando la idea de viajar hasta Berlín para disfrutar de la gran final del torneo en primera persona. Este plan resulta tentador para muchos aficionados pero muchos no podrán permitírselo por los elevados precios que puede alcanzar un viaje de estas características.

Y es la capital alemana que se prepara para recibir a miles de aficionados que desean ser parte de la gran fiesta deportiva del próximo domingo, ya sea dentro del estadio o viviendo el ambiente en las calles de la ciudad. Para aquellos que desean experimentar este momento sin gastar demasiado dinero, a continuación les ofrecemos una guía completa sobre cómo hacerlo de manera económica.

Cómo viajar a Berlín por poco dinero

Compra un vuelo barato

La primera tarea para cualquier viaje es asegurar el transporte. Encontrar vuelos económicos a Berlín requiere planificación y flexibilidad y en este caso no contamos con ninguna de las dos ya que faltan pocos días para el partido. Sin embargo, sí existen ciertos trucos que pueden ayudarte a encontrar un viaje más barato. Utiliza plataformas como Skyscanner, Google Flights o Kayak para comparar precios entre diferentes aerolíneas y fechas.

Además, es interesante que consideres volar a aeropuertos alternativos y hacer la última parte del viaje en transporte público para abaratar costes. Berlín tiene dos aeropuertos principales, Tegel y Schönefeld. A veces, volar a un aeropuerto cercano y tomar un tren o autobús hasta Berlín puede resultar más económico.

Por último, y dado que vas a pasar poco tiempo en Berlín, olvídate de la maleta. Viajar solo con una pequeña mochila que quepa debajo del asiento delantero abaratará los costes del billete y agilizará tu viaje.

Consigue un alojamiento asequible

El alojamiento puede ser uno de los gastos más significativos de cualquier viaje, más aún si tenemos en cuenta que se celebra un evento deportivo y la ocupación hotelera es casi plena. Sin embargo, puedes probar suerte en algunos hostales y albergues de la ciudad.

Investiga también la posibilidad de alquilar un apartamento o una habitación a través de plataformas como Airbnb, que puede ser más económico, especialmente si viajas en grupo y puedes dividir el coste. Además, tendrás acceso a una cocina para preparar tus propias comidas y ahorrar aún más.

Comer sin gastar una fortuna

Berlín es conocida por su variada oferta gastronómica y puedes encontrar opciones deliciosas y asequibles por toda la ciudad. Prueba su comida callejera para comer rápido y barato. También puedes visitar mercados como el Markthalle Neun para disfrutar de una variedad de platos a buen precio.

Disfruta de la gastronomía alemana sin gastar mucho dinero. / pixabay

Muchos bares y restaurantes tienen happy hours con descuentos en bebidas y comidas. Busca estas ofertas para disfrutar de la vida nocturna de Berlín sin vaciar tu billetera.

Moverse por la ciudad de manera económica

Berlín cuenta con un sistema de transporte público eficiente y asequible, que incluye metro (U-Bahn), tren (S-Bahn), tranvías y autobuses. Un billete sencillo cuesta alrededor de 3 euros, pero puedes ahorrar comprando billetes diarios si planeas usar el transporte frecuentemente. La Berlin Welcome Card ofrece transporte ilimitado y descuentos en muchas atracciones.

Una vista del muro de Berlín. / pixabay

También puedes optar por alquilar una bicicleta o simplemente ir andando y descubrir las principales atracciones de la ciudad a pie. Además, así vivirás en todo momento el ambiente de las calles repletas de aficionados al deporte.

Disfrutar de actividades gratuitas en Berlín

Berlín ofrece una gran variedad de actividades que no requieren gastar mucho dinero:

Museos y galerías: Muchos museos tienen entrada gratuita en ciertos días u horarios. La Isla de los Museos ofrece una tarifa reducida los jueves por la tarde. Visitas guiadas gratuitas: Varias empresas ofrecen tours a pie gratuitos por la ciudad. Aunque se espera una propina al final del recorrido, tú decides cuánto pagar. Sitios históricos: Visita lugares emblemáticos como la Puerta de Brandeburgo, el Muro de Berlín, el Memorial del Holocausto y el Reichstag, que se pueden disfrutar sin coste. La visita al Reichstag requiere reserva previa, pero la entrada es gratuita y ofrece vistas impresionantes de la ciudad. Parques y espacios verdes: Berlín cuenta con numerosos parques y jardines donde puedes relajarte y disfrutar del entorno. El Tiergarten y el Parque Tempelhofer Feld son ideales para un día de descanso sin gastar dinero.

Uno de los monumentos que no puedes perderte en tu visita a Berlín. / pixabay

Sumergirse en el ambiente de la final

Si no logras conseguir entradas para el partido, Berlín ofrece muchas otras maneras de vivir el ambiente de la final de la Eurocopa. Una buena opción es buscar una de las pantallas gigantes que estarán repartidas por el centro de la ciudad y donde los aficionados pueden reunirse para ver el partido de manera gratuita. Vivir el partido en los alrededores del estadio también puede resultar una aventura emocionante.

Consejos para ahorrar en Berlín

Para maximizar tu experiencia en Berlín sin gastar demasiado, también puedes usar tarjetas turísticas como la Berlin Welcome Card no solo ofrece transporte público ilimitado, sino también descuentos en muchas atracciones y actividades. Además, descárgate plicaciones como Too Good To Go que te permiten comprar comida de restaurantes a precios reducidos al final del día.

Viajar a Berlín para la final de la Eurocopa puede ser una experiencia inolvidable, y con estos consejos puedes disfrutar del viaje sin gastar una fortuna.