Alerta de la Guardia Civil: Esto está pasando este verano en el Camino de Santiago

El Camino de Santiago es una de las mayores atracciones turísticas del territorio español, siendo el verano una de las épocas en las que más personas lo disfrutan. Lo que mucha gente desconoce son los peligros que puede conllevar recorrer las etapas sin una planificación adecuada.

La ruta que finaliza en la famosa catedral de Santiago de Compostela es una referencia religiosa y cultural que año tras año une miles de caminos, creando así una gran familia entre los peregrinos. Cada persona lo vive por diferentes motivos, ya sea por una cuestión turística, una más espiritual o de cualquier otro tipo.

También hay diferentes modalidades a la hora de enfrentarlo. El más clásico es caminando, pero hay quienes lo hacen en bicicleta u otro tipo de transporte. Además de que cada usuario puede empezarlo desde donde quiera, pudiendo variar etapas, hacerlas todas o solo algunas. Todas ellas, válidas.

Consejos de la Guardia Civil

Pero hacerlo sin pensarlo demasiado y con una planificación insuficiente puede ser un gran error. Así lo ha querido alertar la propia Guardia vil, que ha decidido pronunciarse sobre el tema a través de sus redes sociales.

"Estamos en el #CaminodeSantiago para ayudarte y además queremos darte estos #ConsejosGC", han anunciado en una publicación de X (antes Twitter), recordando que siempre que se necesiten sus servicios durante el recorrido estarán ahí.

Asimismo, han querido recordar algunos de los consejos más esenciales que deben tener en cuenta todas las personas que pretendan llevar a cabo la ruta española más famosa. Son los siguientes: sé discreto (también en redes sociales), planifica, mide tus fuerzas y en caso de emergencia llama al 112 o 062.

Así los han explicado para que puedas aplicarlos:

Protege tu hogar mientras estás fuera

No informes a desconocidos ni el lugares públicos de tu intención de hacer El Camino. Tampoco durante la realización de éste a través de las redes sociales.

Planifica con antelación suficiente tu ruta y deja al azar lo menos posible.

Sé consciente de tus posibilidades, estado de salud y condición física. No arriesgues ni te sometas a sobreesfuerzos.

Como víctima, perjudicado o testigo, alerta al número universal (urgencia sanitaria, bomberos y seguridad ciudadana: 112) o a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Guardia Civil: 062).

Decálogo del buen peregrino

La Guardia Civil también ha elaborado un decálogo de usos y consejos a tener en cuenta antes y durante la realización del Camino de Santiago. Tiene como objetivo marcar unas pautas para tener un viaje seguro y mantener el Camino en buenas condiciones para el disfrute de todo el mundo.

'Alertcops' a tu lado: es la 'app' gratuita de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene múltiples utilidades y podrás comunicar cualquier alerta o emergencia desde tu dispositivo móvil en tiempo real.

Ve siempre identificado: lleva a mano tu DNI o pasaporte y exhíbelo a requerimiento de la autoridad competente, en caso de que seas instado a ello.

Vigila tus pertenencias: en especial, los efectos personales, dispositivos electrónicos, documentación, dinero y objetos de especial valor. No los exhibas innecesariamente. Viaja ligero de equipaje. No lleves grandes cantidades de efectivo y repártelo entre el equipo y tus prendas de uso habitual, en sitios de difícil acceso como bolsillos interiores. Anota los códigos de seguridad PIN, PUK e IMEI de tu móvil.

Mejor en compañía y de día: evita caminar solo y, a ser posible, entre los meses de noviembre y marzo. Procura hacer tus desplazamientos durante las horas diurnas y descansa o haz visitas culturales las jornadas en las que haya condiciones meteorológicas desfavorables.

Que tu paso no deje huella: Respeta el medio ambiente, algo invaluable e insustituible. Usa las instalaciones para el depósito de basuras, desechos y otros desperdicios. No recolectes seres vivos (flora o fauna) o elementos del paisaje. Acampa en zonas autorizadas y habilitadas. No realices inscripciones, marcas o pintadas en piedras, árboles, hitos, cartelería informativa o cualquier otro elemento natural o señalizador. No enciendas fuego en el monte, no arrojes colillas y alerta si observas cualquier situación de riesgo o un conato de incendio. Respeta la propiedad privada y a los vecinos y lugareños, no alterando su forma de vida cotidiana. Sé cortés también con el resto de peregrinos.

Desconfía de los extraños: sobre todo, si se aproximan demasiado con cualquier excusa (como preguntar algo u ofrecerse a ayudarte con la carga de tus pertenencias) o si chocan contigo de manera fortuita. Tampoco confíes en quien te recomiende atajos, puntos de interés o servicios fuera de ruta.

Preserva el patrimonio histórico-artístico: Ayuda a transmitir la herencia del pasado y del presente para que pase a las generaciones futuras. Informa a las autoridades si observas algún deterioro o intención de cometerlo. No inflijas daño alguno ni expolies esta riqueza común.

Sigue la indicación amarilla, respeta las normas viales y hazte ver: la concha, la estrella o la flecha te marcarán el Camino a seguir. No te aventures por sendas, atajos, grandes recorridos (GR) o pequeños recorridos (PR) que sean distintos a los habituales, sean remotos o no estén bien señalizados. Si usas vías convencionales, respeta las normas viales, extrema las precauciones y hazte ver en todo momento por medio de reflectantes o prendas llamativas. Camina siempre por sendas señalizadas: si vas por el arcén, hazlo por tu izquierda y en fila india. No cruces una carretera en una curva o en un cambio de rasante sin visibilidad. Si vas en bici o a caballo, circula por el arcén o lo más ceñido a la derecha, usa el casco y no vayas en pelotón.

¿Saben dónde estás? Que tus familiares y amigos sepan con frecuencia dónde estás. Lleva siempre un dispositivo móvil de comunicación -con batería suficiente- que permita localizarte y con el que poder alertar de cualquier emergencia, ya sea propia o ajena. Puedes usar algún dispositivo de rastreo y geolocalización, como los disponibles para senderistas o el propio Guardián de la 'app' Alertcops.

¡Qué buen plan! Planifica con antelación suficiente tu ruta y deja al azar lo menos posible: desde la previsión meteorológica a la red de alojamientos, reservas, autorizaciones, distancias, dificultad, lugares de descanso, avituallamiento o sitios de interés. Sé consciente de tus posibilidades, estado de salud y condición física. No arriesgues ni te sometas a sobreesfuerzos.